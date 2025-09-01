Mua Alexander Isak, Liverpool chứng minh đã thay đổi cán cân quyền lực Premier League

Liverpool có thể là câu lạc bộ được vận hành tốt nhất thế giới, và khoản chi 420 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè cho thấy ai mới là người nắm quyền kiểm soát trong số các ông chủ hiện đại của Premier League.

Việc ký hợp đồng với Alexander Isak không chỉ là điểm nhấn trong chiến thắng 1-0 đầy ý nghĩa trước Arsenal, mà còn là cách mà thương vụ này được thực hiện, thể hiện rõ nơi quyền lực thực sự nằm. Đây không chỉ là vấn đề bóng đá, mà còn là “một chuyện của giới chủ”. Fenway Sports Group (FSG) có mối quan hệ tốt với Quỹ Đầu tư Công (PIF) của Saudi Arabia, từ những ngày hợp tác qua LIV Golf, và cuối cùng họ đã đạt được thỏa thuận. Đây là cấp độ của các thương vụ kinh doanh và địa chính trị.

Chắc chắn, lòng tự hào có thể đã bị tổn thương, đặc biệt với tuyên bố gây tranh cãi trước đây của Isak. Yassir Al-Rumayyan, chủ tịch của Saudi Aramco (công ty dầu lữa Saudi), có thể là quan chức quyền lực nhất từng hoạt động trong bóng đá. Tuy nhiên, PIF chưa thể hiện được sức mạnh đó thông qua Newcastle United. Liverpool vẫn là câu lạc bộ lớn hơn, có khả năng chi tiêu nhiều hơn.

Lý trí đã vượt lên trên cảm xúc. Kế hoạch của Isak, và cách anh theo đuổi nó, cuối cùng đã mang lại kết quả. Không ai có thể nói rằng anh đã được tư vấn sai lầm. Anh đã có được bến đỗ mình mong muốn.

Thực tế của Premier League cũng đã thay đổi. Nhà vô địch giờ đây cũng là thế lực thực sự. Với bản hợp đồng này, Liverpool không chỉ chi khoảng 420 triệu bảng từ vị thế mạnh mẽ, mà còn phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng Anh hai lần trong kỳ chuyển nhượng này, tạo nên một hàng công ở đẳng cấp “Galactico”.

Đầu tiên là những cái tên lớn, sau đó là đẳng cấp và triển vọng của họ. Ở tuổi 33, Mohamed Salah là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của thế hệ trước. Florian Wirtz và Hugo Ekitike, lần lượt 22 và 23 tuổi, là hai tài năng sáng giá nhất của thế hệ tiếp theo. Và giờ đây, với Isak, người sẽ tròn 26 tuổi trong ba tuần nữa, Liverpool sở hữu một ngôi sao thế giới đang ở đỉnh cao phong độ. HLV Arne Slot có cả Salah và người kế nhiệm anh trong cùng một đội hình. Ý nghĩ này vừa phấn khích với Liverpool vừa đáng sợ với các đối thủ.

Một số người liên quan đến Manchester City và Newcastle đã nhắc lại lời của HLV Jurgen Klopp cách đây ba năm: “Có ba câu lạc bộ trên thế giới có thể làm bất cứ điều gì họ muốn về mặt tài chính” – ám chỉ Newcastle, Manchester City và Paris Saint-Germain. Nhưng chưa từng có kỳ chuyển nhượng nào ở Anh như của Liverpool, ít nhất là ở mức độ tương đối. Đây là kiểu chi tiêu của những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, giống như Real Madrid từng làm.

Liverpool có thể đưa ra những phản biện rõ ràng. Trong sáu năm qua, họ liên tục thua Manchester City về sức mạnh tài chính, nhưng tinh thần đội bóng đã khiến họ trở thành một trong những câu lạc bộ được ngưỡng mộ nhất thế giới. Điều này giúp họ trở nên hấp dẫn về mặt thương mại, cho phép họ phát triển “tự nhiên” vị thế tài chính mạnh mẽ. Họ có thể nói rằng mình “xứng đáng” được như vậy.

Việc mua bán cầu thủ thông minh cũng đảm bảo rằng tổng chi ròng của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng này thấp hơn Arsenal, ngay cả sau khi ký Isak. Quỹ lương của Liverpool cao hơn 80 triệu bảng theo công bố gần nhất, nhưng đã có nhiều thay đổi. Phần lớn là do họ gần như không chi tiêu trong năm 2024. Kỳ chuyển nhượng này sẽ ít phô trương hơn nếu họ đã ký Isak, Wirtz hoặc Ekitike vào mùa hè trước. Liverpool đã tích lũy được nhiều dư địa tài chính theo Quy định Bền vững Lợi nhuận (PSR).

Đây là chiến thắng của sự lập kế hoạch tối ưu, từ một câu lạc bộ có lẽ được vận hành tốt nhất trong bóng đá, nâng tầm đội bóng vốn đã là một trong những đội xuất sắc nhất. Liverpool chưa từng làm điều gì tương tự kể từ cuối thập niên 1980, và điều này có thể đánh dấu sự khởi đầu cho một kỷ nguyên vinh quang mới. Họ có thể sẽ vô địch cả Premier League và Champions League trong cùng một mùa, lần đầu tiên kể từ năm 1984.

Đây là một dự án đang đến giai đoạn “chín muồi”. Nó có thể không giống “moneyball”, nhưng đó chính là cách mà moneyball tiến hóa. Bạn chi tiêu thông minh ban đầu để đến lúc có thể chi tiêu nhiều hơn, để cạnh tranh. Đó là về sự tiến hóa và tăng trưởng. Một quỹ đầu tư như FSG đã phát triển thành công một tài sản quý giá.

Có những vấn đề lớn hơn cần xem xét. Nhiều điều có thể đúng cùng lúc. Bạn có thể ca ngợi kế hoạch của Liverpool và cách họ được vận hành tốt, đồng thời thảo luận về cách điều hành chung của bóng đá. Sự chênh lệch tài chính vẫn là vấn đề. PSR là một ràng buộc tài chính cần thiết cho sự bền vững của môn thể thao, nhưng hệ thống mà PSR nằm trong đó lại tạo ra sự phân phối doanh thu và tài năng không công bằng, dẫn đến một chu kỳ tự củng cố, nơi sự giàu có ngày càng tập trung vào một số ít.

Hãy nhìn vào cách phân phối tiền thưởng Champions League trong hai thập kỷ qua, đặc biệt từ 2016 đến 2024, giai đoạn bao gồm Super League. Ví dụ, nếu Leicester City đủ điều kiện tham dự Champions League mùa 2020-21, họ chỉ được đảm bảo 1,5 triệu bảng. Trong khi đó, Chelsea giành vị trí thứ tư và nhận ít nhất 30 triệu bảng. Từ 1992 đến 2018, hơn một phần ba tiền thưởng Champions League thuộc về 12 câu lạc bộ sáng lập dự án Super League, con số còn ấn tượng hơn nếu tính thêm PSG, Bayern Munich và Borussia Dortmund.

Trong bối cảnh này, các vụ kiện về luật cạnh tranh đang đặt câu hỏi cho FIFA và UEFA về sự cân bằng trong bóng đá. Các cơ quan quản lý đã tạo ra một hệ thống thúc đẩy chênh lệch tài chính. Việc các đội bóng lớn trong top 6 cũ ký hợp đồng với nhiều ngôi sao từ các đội trung lưu của Premier League là một chủ đề nổi bật mùa hè này. Thương vụ Isak là đỉnh cao của xu hướng đó, khiến Newcastle phải tìm cách thay thế ngôi sao của họ.

Tuy nhiên, Liverpool vẫn chưa giữ được ngôi vương Premier League. Họ vẫn phải đưa ra các tính toán chiến lược, từ việc bán ai đến mua ở đâu. Slot chưa có tiền vệ số 6 như Martin Zubimendi mà ông mong muốn. Sự mất cân bằng trong đội hình đã được chỉ ra nhiều lần, và bản hợp đồng này càng làm hàng công thêm phần đáng gờm. Marc Guehi có thể đến để củng cố hàng thủ, nhưng Slot rõ ràng đang hướng đến bàn thắng, mạo hiểm và lăn xả. Điều đó đáng được ngưỡng mộ.

Các đối thủ như Arsenal hay Manchester City có thể đã phân bổ ngân sách khác đi. City chọn làm mới đội hình, Arsenal chọn chiều sâu. Liverpool chọn những nhân tố thay đổi cuộc chơi. Qua đó, họ có thể đã thay đổi chính cấu trúc quyền lực của Premier League, không chỉ ở các câu lạc bộ lớn, mà còn ở thế giới mới của các ông chủ, nơi quyền lực thực sự được định đoạt.

LONG KHANG