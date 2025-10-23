Một cái nhìn về tương lai? Liverpool "gần như hoàn hảo" bất chấp chấn thương của Isak

Trong một đêm HLV Arne Slot mạo hiểm với những quyết định táo bạo, Liverpool đã có chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Eintracht Frankfurt tại Champions League. Thắng lợi này không chỉ phá vỡ chuỗi 4 trận thua liên tiếp mà còn hé lộ một viễn cảnh chiến thuật mới đầy hứa hẹn, dù bị vẩn đen bởi chấn thương của Alexander Isak.

Những quyết định "liều lĩnh" và cái giá phải trả

Áp lực đè nặng lên HLV Arne Slot là không hề nhỏ sau chuỗi 4 trận toàn thua. Để tìm lối thoát, ông đã có một đêm ra những quyết định khiến nhiều người phải bất ngờ: đưa ngôi sao Salah xuống ghế dự bị và lần đầu tiên cho cặp tiền đạo Isak - Ekitike đá từ đầu. Sự mạo hiểm đã được đền đáp xứng đáng. Liverpool hủy diệt đối thủ Đức với tỷ số 5-1, trong đó Ekitike tỏa sáng với bàn thắng vào lưới đội bóng cũ. Tuy nhiên, với một cái giá: Isak phải rời sân ngay sau hiệp một vì chấn thương.

HLV Slot chia sẻ sau trận đấu. "Thật đáng tiếc. Thật khó để cân bằng với một cầu thủ vừa chấp chấn thương 3 tháng. Chúng tôi đưa anh ấy trở lại một cách từ từ, đôi khi bị chỉ trích là không cho anh ấy chơi đủ lâu, và giờ thì chúng tôi để anh ấy thi đấu lần thứ hai trong ba ngày và không may sự cố đã xảy ra". Đội chủ sân Anfield còn chịu thêm tổn thất khi hậu vệ cánh phải Jeremie Frimpong phải rời sân ở hiệp một vì chấn thương cơ đùi sau và được dự báo sẽ vắng mặt trong "vài tuần".

Sơ đồ 3-2-5 tấn công: Mô hình cho tương lai?

Điều thú vị nhất trong chiến thắng này không chỉ là tỷ số, mà là cách Liverpool vận hành với sơ đồ chiến thuật mới. HLV Slot đã từ bỏ sự an toàn để thử nghiệm một mô hình linh hoạt: triển khai đội hình 4-4-2 khi phòng ngự không bóng. Nhưng khi chiếm hữu bóng, họ chuyển sang sơ đồ 3-2-5 cực kỳ tấn công với hai hậu vệ cánh duy trì biên rộng, và bộ ba tiền đạo Isak, Ekitike và Florian Wirtz luân phiên, xoay vị trí một cách linh hoạt ở trung tâm.

Mặc dù hàng phòng ngự vẫn có lúc tỏ ra mong manh và để lọt lưới từ một pha phản công chớp nhoáng, nhưng nhìn chung, đây là một màn trình diễn đầy hứa hẹn. Sự kết nối giữa các cầu thủ và những mối quan hệ tấn công mới được hình thành có thể là chìa khóa giúp Slot đưa Liverpool trở lại đúng quỹ đạo, thậm chí có thể khiến một số ngôi sao đã định hình phải lo lắng.

Dù chỉ được chứng kiến sự kết hợp giữa Isak và Ekitike trong vỏn vẹn 45 phút, các chuyên gia vẫn tỏ ra vô cùng phấn khích. Andy Cole, cựu tiền đạo Man United, hào hứng: "Tôi thích nó. Cả hai đều ở độ tuổi đẹp, được mua cho tương lai. Tôi có thể hình họ họ chơi chung, vì nếu vậy, họ sẽ gây ra hỗn loạn. Cả hai đều có tốc độ, kỹ năng và sẵn sàng qua người."

Trong khi đó, Ekitike tiếp tục củng cố vị thế với bàn thắng thứ 6 cho Liverpool, trở thành bản hợp đồng mới thích nghi tốt nhất. Cựu danh thủ Liverpool, Owen Hargreaves không ngần ngại khen: "Ekitike phải là cái tên xuất sắc hiển nhiên lúc này. Anh ấy có mặt ở khắp nơi, là một cầu thủ thuần túy, một cầu thủ bóng đá đẹp."

Không cần Salah?

Việc để Mohamed Salah, cầu thủ đã ghi 52 bàn tại Champions League (nhiều hơn tổng số bàn của toàn đội hiện tại là 31), trên ghế dự bị trong một trận cần thắng là một quyết định cực kỳ dũng cảm của HLV Slot.

Tuy nhiên, so với mùa giải trước với 29 bàn tại Ngoại hạng Anh, phong độ của Salah đang sa sút rõ rệt với chỉ 2 bàn sau 8 vòng đấu. Sự thiếu kiên nhẫn hiện rõ khi anh vào sân trong 16 phút cuối, liên tục tìm cách sút bóng từ những góc khó thay vì chuyền cho đồng đội ở vị trí trống hơn.

Hargreaves bình luận: "Làm cho anh ấy tức giận một chút để thúc đẩy bản thân không phải là điều tồi. Và giờ họ đã có thêm lựa chọn. Họ đã chứng minh có thể chiến thắng mà không cần Salah. Với Cúp châu Phi sắp diễn ra vào tháng 12, đây là một cái nhìn thoáng qua về tương lai không có anh ấy. Nếu sơ đồ mới hiệu quả, sẽ rất khó để đưa Salah trở lại đội hình chính nhưng chấn thương của Isak có thể chính là 'tấm vé ân xá' dành cho Salah."

Với khả năng vắng mặt của Isak, cánh cửa cơ hội một lần nữa mở ra để Mohamed Salah chứng minh mình vẫn là ngôi sao số một của The Kop. Áp lực giờ đã được chuyển giao, và trận đấu với Brentford vào cuối tuần này sẽ là bài kiểm tra quan trọng tiếp theo cho cả Salah và tầm nhìn chiến thuật mới của HLV Arne Slot.

HỒ VIỆT