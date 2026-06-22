Mohamed Salah miêu tả chiến thắng lịch sử trước Ai Cập là “thành tựu vĩ đại”

Mohamed Salah truyền cảm hứng cho Ai Cập giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup khi họ ngược dòng từ thế bị dẫn trước 0-1 để đánh bại New Zealand 3-1 với màn trình diễn xuất sắc ở hiệp 2, vươn lên dẫn đầu bảng G và củng cố hy vọng tiến vào vòng knock-out.

Niềm vui của HLV Hassan

Sau hiệp 1 tương đối trầm lắng khi bị dẫn trước, Ai Cập và Salah đã tăng tốc ở trong hiệp 2 - khi tiền vệ cánh 34 tuổi này cho thấy anh vẫn có khả năng tạo ra những pha bóng ma thuật từ đôi giày của mình.

Ai Cập, đội đã hòa 1-1 với Bỉ trong trận mở màn, đã vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm/2 trận đấu. New Zealand, bị Iran cầm hòa 2-2 trong trận mở màn, đang đứng cuối bảng với 1 điểm. Bỉ và Iran có 2 điểm sau trận hòa 0-0.

“Đây là một thành tựu vĩ đại đối với tất cả các cầu thủ. Đây quả là một chiến thắng tuyệt vời. Không khí thật tuyệt vời. Trận đấu tiếp theo rất quan trọng”, Salah nói khi nhận được những lời khen ngợi từ các đồng đội.

Salah đã đáp ứng mong muốn của khán giả sau khi đột phá bên cánh phải và phối hợp 1 chạm với Ziko trước khi dứt điểm vào góc xa khung thành, nâng tỷ số lên 2-1 và biến nỗ lực bay người của thủ môn Max Crocombe trở nên vô ích.

Salah suýt ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 81, khi đột phá từ cánh phải và tung cú sút bị đổi hướng đi vọt xà ngang, nhưng anh đã có một pha kiến ​​tạo từ quả phạt góc sau đó khi cầu thủ dự bị Mahmoud Trezeguet đánh đầu cận thành ghi bàn...

Trước đó, chính Ziko đã cân bằng cách biệt 1-1 cũng bằng một cú bật cao đánh đầu “đáp lễ” cú đánh đầu mở tỷ số của Finn Surman bên phía New Zealand. Để rồi, Trezeguet đã đặt dấu chấm hết cho cục diện sau đường chuyền của Salah.

Đến phút thứ 10 của thời gian bù giờ, các CĐV Ai Cập đã huýt sáo ầm ĩ yêu cầu trọng tài kết thúc trận đấu. Khi trọng tài thổi còi, tiếng reo hò vang dội vang lên khi Salah và đồng đội làm nên lịch sử với chiến thắng World Cup đầu tiên cho đất nước, và HLV Hossam Hassan chạy quanh SVĐ với lá cờ Ai Cập.

“Cảm xúc của tôi cũng giống như người dân Ai Cập vì tôi là một trong số họ. Tôi là một trong số họ và tôi yêu họ - những người đã đến đây và cả những người ở lại Ai Cập xem trận đấu”, Hassan nói đầy xúc động.

“SVĐ mang lại cảm giác như thể chúng tôi đang ở Ai Cập. Các CĐV khiến chúng tôi cảm thấy như thể đang chơi ở Ai Cập, và tôi đã nói với các cầu thủ, “Chúng ta đang chơi ở Ai Cập. Sân vận động chật kín, giống như sân vận động Cairo”.

Về phần New Zealand, đội bóng châu Đại dương đánh mất lợi thế dẫn trước thêm lần nữa (họ bị Iran gỡ hòa 2-2 trong trận mở màn). Lần này điều đó đã khiến họ phải trả giá đắt hơn khi Salah thể hiện tài năng của mình

“Tôi nghĩ chúng tôi đã kiềm chế họ khá tốt, nhưng họ có những cầu thủ giỏi ở toàn đội”, đội trưởng của New Zealand, Chris Wood, nói với các phóng viên, “Bạn không thể chỉ tập trung vào một cầu thủ, và anh ấy có thể ghi bàn bất cứ lúc nào, anh ấy đã chứng minh điều đó”.

“Anh ấy là một cầu thủ giỏi, bạn phải để mắt đến anh ấy, nhưng cũng có rất nhiều cầu thủ khác trong đội tạo ra khó khăn, và cuối cùng họ cũng ghi bàn”, Wood cho biết với giọng điệu đầy sự luyến tiếc.

New Zealand sẽ kết thúc vòng bảng với trận đấu gặp Bỉ tại Vancouver, trong khi đó Ai Cập sẽ gặp Iran trong trận đấu cuối cùng của họ, tất cả đều hướng đến mục tiêu giành một suất vào vòng 32 đội.

Xếp hạng bảng G sau vòng 2

Đ.Hg.