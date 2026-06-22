Mbappe sẵn sàng cho trận đấu thứ 100 cùng đội tuyển Pháp

Tiền đạo Kylian Mbappe đã đạt được một cột mốc quan trọng tại World Cup năm nay khi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Pháp, và vào thứ Hai, anh sẽ đạt thêm một cột mốc nữa khi có trận đấu quốc tế thứ 100 khi gặp Iraq.

Mbappe sẵn sàng cho trận đấu thứ 100 cùng tuyển Pháp

Mbappe ra mắt đội tuyển Pháp ở tuổi 18 vào năm 2017, và khi ra sân trong trận đối đầu Iraq tại Philadelphia ở lượt trận thứ 2 bảng I, anh sẽ trở thành cầu thủ Pháp thứ 10 đạt được 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia - nhưng vẫn còn một chặng đường dài để phá kỷ lục 145 lần ra sân của người đồng đội cũ, thủ môn Hugo Lloris. Đội trưởng đội tuyển Pháp chia sẻ: “Luôn là một niềm vui khi có cơ hội được chơi cho đất nước mình. Không có gì lớn hơn - 100 là một con số lịch sử, và việc có cơ hội đạt được cột mốc đó tại World Cup này có nghĩa là đây sẽ là một trận đấu đặc biệt đối với tôi”.

Chân sút 27 tuổi của Real Madrid vừa trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của quốc gia mình - với cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Senegal, anh vượt qua kỷ lục 57 bàn thắng trước đó của Olivier Giroud, thiết lập kỷ lục mới với 58 bàn. Thật ý nghĩa khi những cột mốc này đến tại World Cup, giải đấu đã định hình sự nghiệp của Mbappe kể từ khi anh tỏa sáng trên đấu trường quốc tế trong đội tuyển Pháp giành chức vô địch tại Nga năm 2018. Cựu sao PSG ghi 4 bàn thắng ở giải đấu đó, và thêm 8 bàn ở Qatar cách đây 4 năm - bao gồm một cú hat-trick ngoạn mục trong trận chung kết mà Les Bleus đã để thua trên chấm phạt đền trước Argentina của Lionel Messi.

“Tôi nhận thức được ý nghĩa của việc được tham dự World Cup và đại diện cho hơn 67 triệu người Pháp”, Mbappe nói. “Tôi chỉ muốn ghi tên mình vào lịch sử cho đất nước. Tôi nghĩ nhiều cầu thủ, với áp lực của World Cup, không thực sự tận hưởng nó, nhưng tôi chỉ cố gắng tận hưởng nó, tôi biết mình may mắn như thế nào. Tôi biết mình có phẩm chất nhưng bạn vẫn cần phải ra sân và thể hiện điều đó trên sân khấu lớn nhất tại World Cup và tôi không nghĩ cú đúp trong trận đấu đầu tiên là đủ để thể hiện hết tài năng của mình”.

Mbappe đã có 14 bàn thắng tại World Cup chỉ sau 15 lần ra sân, và anh chỉ còn cách 2 bàn so với kỷ lục ghi bàn của toàn giải đấu - kỷ lục trước đó thuộc về Miroslav Klose của Đức với 16 bàn, và được Messi san bằng khi lập hat-trick cho Argentina trước Algeria vào thứ Ba tuần trước. “Tôi biết Leo Messi sẽ ghi bàn, anh ấy luôn làm được điều đó. Anh ấy đang giữ kỷ lục, tôi chỉ đứng sau và tôi sẽ tiếp tục cố gắng ghi bàn”, Mbappe nói. “Điều đó sẽ giúp tôi tiến gần hơn đến kỷ lục, nhưng điều quan trọng nhất là tiến xa nhất có thể cùng đội của mình”.

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