Conceicao: “Không có nghĩa vụ phải chuyền bóng cho Ronaldo”

Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo bị chỉ trích sau trận hòa 1-1 mở màn với CHDC Congo.

Các nhà phê bình đã nhắm vào Bồ Đào Nha và Ronaldo sau trận hòa 1-1 mở màn với Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong đó, Ronaldo hầu như chỉ đóng vai trò thứ yếu suốt trận đấu, anh chơi trọn 90 phút những chỉ có 3 cú sút và không cú nào trúng khung thành - đây là lần thứ 6 tiền đạo của Al Nassr không có cú sút nào trúng đích tại một kỳ World Cup... Phát biểu tại một cuộc họp báo trước buổi tập ở Palm Beach, Florida, Conceicao cho biết: “Chúng tôi không có nghĩa vụ hay nhu cầu phải chuyền bóng cho anh ấy. Cristiano là một tấm gương bởi sự khao khát mà anh ấy thể hiện mỗi ngày, như thể đó là buổi tập cuối cùng của anh ấy”.

Đội tuyển của HLV Roberto Martinez đã trở lại tập luyện vào Chủ nhật để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng ở bảng K gặp Uzbekistan tại Houston vào thứ Ba, với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu. Conceicao lý giải thêm cho phát biểu của mình, nhấn mạnh “không ai” sánh được với Ronaldo khi nói đến việc ghi bàn, và tiền đạo kỳ cựu này tham dự World Cup “để giúp đỡ” đội tuyển giống như những cầu thủ khác.

“Không, tôi nghĩ Cristiano, với khả năng ghi bàn của mình, tôi không nghĩ có ai sánh kịp anh ấy ở khía cạnh đó”, Conceicao nói. “Và chúng tôi không có nghĩa vụ, không cần thiết phải chuyền bóng cho anh ấy. Ví dụ, nói về bản thân tôi, tôi chuyền bóng cho bất cứ ai mà tôi nghĩ là đang ở vị trí trống trải hơn vào lúc đó, chứ không phải khuôn mặt của đồng đội bên cạnh mình. Tôi nghĩ chúng tôi làm mọi thứ theo bản năng, chúng tôi làm mọi thứ... chỉ là phần nghìn giây, không có thời gian cho điều đó. Và dĩ nhiên, Cristiano ở đây để giúp đỡ, giống như bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội tuyển quốc gia”.

Conceicao, 23 tuổi, đã có trận ra mắt World Cup trong trận hòa với CHDC Congo, 24 năm sau khi cha anh, Sergio Conceicao thi đấu cho Bồ Đào Nha tại World Cup ở Hàn Quốc và Nhật Bản. “Cristiano là một tấm gương bởi sự nghiệp của anh ấy, bởi khát khao chiến thắng mà anh ấy thể hiện mỗi ngày, giờ đây ở tuổi 41, khát khao vẫn luôn ở đó”, Conceicao nói thêm. “Anh ấy là một tấm gương vì điều đó, vì khả năng lãnh đạo của anh ấy, cũng như vì những bàn thắng mà anh ấy ghi được. Trên tất cả, anh ấy là một người nữa trong đội đến để giúp đỡ chúng ta, và tôi nghĩ chúng ta cần tất cả những cá tính riêng biệt để tập thể hoạt động hiệu quả”.

LINH SƠN