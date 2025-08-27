Mo Salah thắng Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Sofascore

Ngôi sao của Liverpool, Mohamed Salah đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tại Giải thưởng Cầu thủ Xuất sắc nhất mùa đầu tiên của Sofascore.

Mo Salah thắng giải thưởng Sofascore của Premier League.

Tiền đạo người Ai Cập đã khép lại mùa giải 2024-25 đầy ấn tượng với điểm số 7,78 trên Sofascore, ghi 29 bàn thắng và có 18 pha kiến ​​tạo sau 38 trận, giúp Liverpool giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Buổi lễ trao giải được tổ chức tại Zadar (Croatia), trong khuôn khổ Lễ hội Thể thao Hoàng hôn và được phát sóng trên CBS, nhằm vinh danh những cầu thủ xuất sắc nhất tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Không giống như các giải thưởng truyền thống, những người chiến thắng được lựa chọn hoàn toàn dựa trên điểm số thống kê của Sofascore, dựa trên mọi đường chuyền, bàn thắng, pha tắc bóng và sai lầm trong suốt mùa giải.

Cầu thủ chạy cánh Raphinha của Barcelona đã có chiến thắng kép, giành cả giải thưởng La Liga và giải thưởng UEFA Champions League. Cầu thủ người Brazil đã truyền cảm hứng cho Barca vô địch Tây Ban Nha với 18 bàn thắng và 9 pha kiến ​​tạo sau 36 trận đấu, đồng thời tỏa sáng rực rỡ tại châu Âu với 13 bàn thắng và 8 pha kiến ​​tạo sau 14 trận đấu tại Champions League, giúp đội bóng của Hansi Flick lọt vào bán kết.

Tại Đức, Joshua Kimmich của Bayern Munich dẫn đầu với điểm số 7,91. Trong khi Mattia Zaccagni của Lazio (7,34) dẫn đầu Serie A, và Achraf Hakimi của Paris Saint-Germain (7,76) giành danh hiệu Ligue 1.

Biểu tượng của Real Madrid, Luka Modric đã chuyển đến AC Milan vào mùa hè này, được nhận Giải thưởng Huyền thoại của Người sáng lập đầu tiên của Sofascore, tôn vinh sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của anh trong hơn hai thập kỷ ở đỉnh cao của môn thể thao này.

Kate Scott và Peter Schmeichel làm MC trong lễ trao giải đầu tiên của Sofascore.

Chương trình được dẫn dắt bởi Kate Scott và Peter Schmeichel, với sự góp mặt của Jamie Carragher, Micah Richards và Alessandro Del Piero. Trong số những người tham dự có Dimitar Berbatov, nhà vô địch UFC Stipe Miocic và cầu thủ Croatia vào chung kết World Cup Sime Vrsaljko.

Các biển quảng cáo giới thiệu những người chiến thắng cũng được công bố tại các thành phố như Liverpool, Barcelona và Munich, đảm bảo người hâm mộ trên khắp châu Âu có thể chứng kiến ​​thần tượng của họ được tôn vinh bên ngoài sân khấu.

Thành công của Salah trên Sofascore đến sau khi anh cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League. Cầu thủ 33 tuổi này trở thành cầu thủ thứ năm hai lần giành giải thưởng này - sau Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic và Kevin De Bruyne.

Salah cũng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA mùa giải 2024-25 và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá.

HOÀNG HÀ