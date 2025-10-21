Mikel Arteta xác nhận Arsenal sẽ có thêm lực lượng cho trận Atletico Madrid

Mikel Arteta đã cập nhật tình hình chấn thương tích cực của Piero Hincapie, người đang cạnh tranh để có lần ra sân thứ hai cho Arsenal vào thứ Ba khi họ tiếp đón Atletico Madrid tại Champions League.

HLV Mikel Arteta (Arsenal) và Diego Simeone (Atletico)

HLV Mikel Arteta của Arsenal đã xác nhận rằng tân binh mùa hè Piero Hincapie sẽ có thể ra sân trong trận đấu với Atletico Madrid ở Champions League. Hincapie, 23 tuổi, chỉ mới chơi sáu phút cho Pháo thủ kể từ khi hoàn tất hợp đồng cho mượn dài hạn từ Bayer Leverkusen vào tháng 8.

Hậu vệ này đã vào sân thay người trong trận mở màn Champions League của Arsenal vào ngày 16-9, góp công trong chiến thắng Athletic Bilbao 2-0 trên sân khách. Hincapie đã phải ngồi ngoài kể từ đó và sau đó bị loại khỏi đội tuyển Ecuador.

Giờ đây, cầu thủ được Leverkusen cho mượn này đang cạnh tranh để có lần ra sân thứ hai cho Arsenal khi họ tiếp đón Atletico của Diego Simeone trên sân nhà Emirates. Arteta xác nhận trong buổi họp báo trước trận đấu: "Vâng, Hincapie sẽ có thể ra sân. Tôi nghĩ trận đấu đó (chiến thắng 1-0 trên sân Fulham hôm thứ Bảy) hơi sớm với cậu ấy, nhưng giờ cậu ấy đã sẵn sàng ra sân".

Chấn thương của Hincapie xuất phát từ khối lượng công việc tăng lên kể từ khi gia nhập Pháo thủ, đội bóng có tùy chọn ký hợp đồng chính thức với anh vào mùa hè tới với giá 45 triệu bảng. Cầu thủ thuận chân trái này có thể chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ trái, nhưng anh đã tỏa sáng bên cánh trái trong sơ đồ ba hậu vệ dưới thời Xabi Alonso tại Đức.

Piero Hincapie sẽ khoác áo Arsenal trong trận Atletico Madrid

Arteta khó có thể xoay tua cầu thủ cho chuyến làm khách trước Atletico khi Arsenal đang nỗ lực giành chiến thắng thứ ba liên tiếp trước khi bắt đầu chiến dịch châu Âu. Pháo thủ chỉ để thủng lưới ba bàn trong cả mùa giải, khiến nhiệm vụ thay thế Riccardo Calafiori ở vị trí hậu vệ trái của Hincapie càng trở nên khó khăn hơn.

Cũng trong buổi họp báo, Arteta đã dành nhiều lời khen ngợi cho người đồng nghiệp trước cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ trên cương vị HLV. "Những gì Simeone đã làm kể từ khi đến Atletico thật xuất sắc, không chỉ những thành tựu đạt được mà cả cách ông ấy thể hiện. Bản sắc mà ông ấy đã tạo ra, rất đơn giản và dễ nhận biết bởi vì HLV chính là họ. Điều đó rất khó đạt được, ông ấy đã ở đó 14 năm và những gì ông ấy làm được thật đáng kinh ngạc.

"Ông ấy là người mà tôi ngưỡng mộ. Niềm đam mê của ông ấy, thời gian ông ấy gắn bó với bóng đá, cách ông ấy vẫn còn khả năng truyền tải tinh thần chiến thắng. Để tiếp tục thuyết phục các cầu thủ trong môi trường này, bạn phải cực kỳ giỏi."

Về phía Atletico, họ được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự trở lại của hậu vệ trái Nico Gonzalez, người đã bình phục chấn thương đầu gặp phải trong chiến thắng Osasuna 1-0 hôm thứ Bảy. Gã khổng lồ Tây Ban Nha, đội đang đứng thứ tư tại La Liga, đã bắt đầu chiến dịch Champions League với trận thua 2-3 trên sân Liverpool trước khi đè bẹp Eintracht Frankfurt 5-1 tại Madrid.

HOÀNG HÀ