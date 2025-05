Mikel Arteta: “Arsenal sẽ cống hiến hết mình để vào chung kết”

HLV Mikel Arteta tự tin Arsenal có thể lật ngược tình thế ngay trên sân PSG.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với ESPN, Arteta đã nói về sự mong đợi của mình trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đụng độ tại Parc des Princes: “Sự phấn khích, nổi da gà, mong ngày đó đến, rất tin tưởng và biết rằng cơ hội là được chơi trong trận chung kết Champions League. Và khi bạn đạt đến một điểm như vậy, bạn đã sẵn sàng cống hiến hết mình vì nó”.

Đội bóng phía bắc London sẽ được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự trở lại của tiền vệ Thomas Partey cho chuyến đi đến Paris, sau khi anh ấy đã bỏ lỡ trận lượt đi do án treo giò. Tuy nhiên, họ vẫn không có nhiều ngôi sao đội một do chấn thương dài hạn. Nguồn lực cho trận lượt đi quá căng thẳng, đến nỗi Arteta phải đưa 4 cầu thủ học viện vào danh sách dự bị - những người chỉ có một lần ra sân ở Premier League mùa này. Khi được hỏi về sự thất vọng của mình khi có một đội hình thiếu hụt, Arteta cho biết: “Nhìn này, khi tôi đi qua đường hầm, tôi thấy Takehiro Tomiyasu ra ngoài, Riccardo Calafiori ra ngoài, Gabriel Magalhaes ra ngoài, Kai Havertz ra ngoài, Gabriel Jesus ra ngoài, Thomas Partey ra ngoài, Jorginho ra ngoài. Đó đều là những cầu thủ ra sân chính! Và khi tôi thấy cả đội thi đấu, tôi đã nổi da gà. Bởi vì chúng tôi có rất nhiều chấn thương nhưng trận đấu lại diễn ra với khoảng cách rất, rất, rất nhỏ. Đó là lý do tại sao tôi rất lạc quan ở trận lượt về này”.

Arsenal du hành đến thủ đô nước Pháp với sự tự tin từ chuỗi 7 trận bất bại trên sân khách trên mọi đấu trường. Họ cũng giành chiến thắng trong cả 4 trận gần nhất trên sân khách tại Chamions League, và ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận. Lịch sử Champions League ghi nhận, chỉ có 2 đội từng vượt qua được vòng bán kết của giải đấu này sau khi để thua trận lượt đi trên sân nhà - gồm Ajax năm 1996 và một đội bóng Anh là Tottenham năm 2019.

PSG chỉ một lần bị loại khỏi vòng đấu loại trực tiếp Champions League sau khi giành chiến thắng ở lượt đi trên sân khách, và đội đã làm được điều đó cũng là một đội bóng Anh, Man.United ở mùa giải 2018-19.

PHI SƠN