Lionel Messi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 39 của mình vào thứ Tư, ngày 24-6, trong khi đội tuyển quốc gia Argentina đang tập huấn tại Kansas City - một kịch bản đã diễn ra nhiều lần trong suốt 20 năm sự nghiệp đại diện cho đất nước của anh.

Messi xúc động trong ngày sinh nhật thứ 39

Ở tuổi 39, Messi đang kỷ niệm một sinh nhật khác giữa lúc World Cup đang diễn ra, vẫn là nhân vật hàng đầu của đội tuyển quốc gia Argentina và một lần nữa khẳng định vị trí của mình trong số những cầu thủ ưu tú của bóng đá quốc tế sau khi ghi 5 bàn thắng trong 2 trận đấu, đưa anh dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới của giải đấu. Đội trưởng La Albiceleste đã chia sẻ một bức ảnh trên Instagram Stories khi cùng các đồng đội ăn mừng thêm một tuổi. “Đêm qua chúng tôi đã bắt đầu ngày mới với một bất ngờ thú vị”, Leo viết kèm biểu tượng mặt cười, và thêm: “CẢM ƠN CÁC BẠN!!”.

Trong ảnh, Messi được bao quanh bởi các đồng đội thân thiết Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina và Nicolás Otamendi, cũng như người quản lý trang thiết bị huyền thoại Mario De Stéfano, hay “Marito,” như họ thường gọi ông. Tất cả đều tạo dáng phía sau một chiếc bánh sinh nhật màu xanh da trời và trắng với những ngọn nến đang cháy tạo thành số “39”.

Tuy nhiên, chi tiết không bị bỏ qua là cử chỉ của tất cả các đồng đội: mỗi người đều mặc một chiếc áo phông được thiết kế riêng để ghi nhớ những trải nghiệm chung với cầu thủ mang áo số 10. Ngoài ra, trên Instagram Story của Julián Álvarez còn có lời nhắn dành cho Messi: “Gửi đến anh, người đã thay đổi cuộc đời chúng tôi, người đã mang đến cho chúng tôi những khoảnh khắc khó quên, người đã khiến chúng tôi tin rằng ước mơ là có thể… Điều tuyệt vời nhất không chỉ là được xem anh thi đấu mà còn là được sống cùng anh! Chúc mừng sinh nhật, đội trưởng - chúng tôi yêu mến anh. Chúc anh luôn hạnh phúc!”.

Trong khi đó, những lời chúc mừng sinh nhật dành cho đội trưởng đội tuyển Argentina nhanh chóng được gửi đến. Vợ anh, Antonela Roccuzzo là một trong những người thu hút sự chú ý khi dành tặng anh một thông điệp chân thành trên mạng xã hội, kèm theo những bức ảnh chưa từng được công bố về những khoảnh khắc đặc biệt của 2 người. Các CLB của Messi - bao gồm Inter Miami, Barcelona, ​​PSG và Newell’s - cũng tham gia vào các lời chúc mừng trên mạng xã hội, cũng như Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nghiệp và ảnh hưởng của anh đối với lịch sử bóng đá…

Tuy nhiên, thay vì nghỉ ngơi để ăn mừng, Messi cũng thể hiện sự tận tâm của mình với giải đấu và đội tuyển bằng cách đăng tải một video quay cảnh anh tập luyện trong phòng gym một giờ trước sinh nhật. Argentina đang chuẩn bị kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Jordan vào thứ Bảy, ngày 27-6. Với việc Argentina đã giành quyền vào vòng 32 đội và đang mơ về việc bảo vệ danh hiệu họ đã giành được tại Qatar 2022, Leo dường như quyết tâm tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử bóng đá.

LINH SƠN