Messi nối dài kỷ lục ghi bàn, Argentina đe dọa “kỷ lục” của Brazil

Lionel Messi lại một lần nữa lập nên lịch sử - ngay cả khi vào sân từ băng ghế dự bị - khi ghi bàn thắng ở trận vòng bảng thứ 3 liên tiếp, giúp Argentina đánh bại Jordan 3-1 và kết thúc vòng bảng World Cup một cách hoàn hảo.

Lionel Messi ấn định chiến thắng 3-1 của Argentina trước Jordan.

Trước ngày thi đấu cuối của vòng bảng World Cup 2026, chỉ có Mexico và Pháp là những đội tuyển toàn thắng cả 3 trận, nhưng Argentina dù với “đội hình 2” đã dễ dàng san bằng thành tích này. Với tấm vé vào vòng 32 đội được đảm bảo, và trong một trận đấu không ảnh hưởng đến thứ hạng cuối cùng ở bảng J, HLV Lionel Scaloni đã thực hiện 9 sự thay đổi, bao gồm cả để Messi nghỉ ngơi, trong đội hình xuất phát của đương kim vô địch.

Ngay cả với những sự thay đổi lớn đó, Argentina vẫn được đánh giá rất cao cho chiến thắng và họ đã chứng minh điều đó với 2 bàn thắng trong 30 phút đầu trận đấu đầy áp đảo. Không có Messi trên sân, Argentina vẫn có người đủ khả năng ghi bàn từ đá phạt, và Giovani Lo Celso đã đánh lừa thủ môn Yazeed Abulaila bằng một cú đá phạt thông minh ở phút 19. Và chỉ 12 phút sau, ​​Lautaro Martinez làm được điều mà Messi không thể, ghi bàn từ chấm phạt đền, sau khi Marcos Senesi bị phạm lỗi trong một pha tranh chấp trước khung thành.

Khoảnh khắc Messi trở thành người đầu tiên ghi bàn trong 7 trận đấu World Cup liên tiếp.

Argentina sau đó chơi chùng xuống khi trận đấu dường như đã an bài, nhưng Jordan không dễ dàng bỏ cuộc. Musa Al-Taamari là người kết thúc một pha phối hợp đồng đội tuyệt vời bằng cú chạm bóng cuối cùng sau đường chuyền tuyệt hảo của Ehsan Haddad, khiến Argentina nhận bàn thua đầu tiên tại giải đấu ở phút 55. Jordan dù bị loại nhưng tự hào là đội châu Á đầu tiên ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng trong lần ra mắt World Cup, và là “tân binh” thứ 2 làm được điều này sau Bờ Biển Ngà năm 2006.

HLV Scaloni đã thực hiện cùng lúc 3 sự thay đổi người ở phút 60, bao gồm Messi và sân và như thường lệ, anh đã có tiếng nói cuối cùng. Siêu sao của Inter Miami nhanh chóng thể hiện đẳng cấp của mình với những pha xử lý bóng tuyệt vời và những pha đi bóng lắt léo. Ở phút 80, trong lần thứ 2 đứng trước chấm đá phạt trực tiếp, Messi đã khiến thủ môn Abulaila bất lực bằng một cú sút thấp hiểm hóc, bóng xoáy qua hàng rào và đi vào giữa lưới.

Với bàn thắng đó, anh trở thành người đầu tiên ghi bàn trong 7 trận đấu World Cup liên tiếp, nâng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của mình lên 19 bàn… Messi đã ghi bàn thứ 6 tại giải năm nay, tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Giầy vàng với 2 bàn nhiều hơn Vinicius Junior (Brazil), Ousmane Dembele và Kylian Mbappe (Pháp), Erling Haaland (Na Uy).

Đội tuyển gần nhất vô địch World Cup với thành tích toàn thắng ở vòng bảng là Brazil năm 2002, và giờ Argentina đang rất tự tin có cơ hội phá vỡ chuỗi trận đó, đặc biệt với một kết quả bốc thăm thuận lợi. Messi và đồng đội sẽ gặp Cape Verde ở vòng 32, nếu đi tiếp sẽ là Australia hoặc Ai Cập ở vòng 16, và Thụy Sĩ, Algeria, Colombia hoặc Ghana ở tứ kết nếu tiến xa hơn.

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