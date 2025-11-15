Messi kiến tạo và ghi bàn khi Argentina đánh bại Angola

Lionel Messi kiến tạo cho Lautaro Martinez mở tỷ số trước khi tự mình ghi bàn giúp Argentina đánh bại Angola với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu vào thứ Sáu, khép lại năm 2025 thành công khác của nhà vô địch thế giới.

Lionel Messi kiến tạo và ghi bàn giúp Argentina đánh bại Angola 2-0 trong trận giao hữu.

Angola được cho là đã chi 12 triệu USD để đưa nhà vô địch thế giới Argentina đến thi đấu giao hữu nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày quốc gia châu Phi này giành độc lập. Hơn 50.000 khán giả đã đến sân để được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử, được tận mắt chứng kiến cầu thủ được xem là vĩ đại nhất thế giới trình diễn, trước khi đáp tạ huyền thoại 38 tuổi rời sân trong những phút cuối bằng những tràng pháo tay vang dội.

Chủ nhân 8 Quả bóng Vàng, Messi đã có mặt trong đội hình xuất phát mạnh mẽ của nhà vô địch World Cup 2022. Và tiền đạo của Inter Miami đã thể hiện sự hiện diện của mình, đầu tiên là đường chuyền xuyên tuyến cho Martinez sút chìm vào lưới 2 phút trước khi hiệp một kết thúc. Đây là pha kiến ​​tạo thứ 9 trong sự nghiệp của Messi cho tiền đạo của Inter Milan, san bằng thành tích kiến ​​tạo nhiều nhất của anh cho một cầu thủ Argentina - cùng với Gonzalo Higuain và Sergio Aguero. Vai trò đã được đảo ngược khi Argentina đảm bảo chiến thắng ở phút 82. Martinez chuyền ngược thông minh cho Messi trong vòng cấm và Messi đã dứt điểm chính xác bằng chân trái.

Lionel Messi chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Angola, Joao Lourenco.

Messi, người vẫn chưa quyết định liệu có tham gia bảo vệ chức vô địch World Cup vào năm sau hay không, đã ghi bàn thắng thứ 115 sau 196 trận đấu quốc tế. Và trong quá trình đó, Messi cũng đã tiến gần hơn đến cột mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp - anh hiện đã ghi được 895 bàn thắng. Con số có thể sớm gia tăng khi Messi trở lại Inter Miami để tham dự trận bán kết miền Đông gặp FC Cincinnati trong khuôn khổ vòng play-off MLS.

Argentina có thể gặp áp lực về việc vượt qua giới hạn, nhưng nếu có Messi trong đội hình, có rất ít nghi ngờ về khả năng họ có thể tiến thêm một bước nữa đến chức vô địch. Chỉ có 2 đội vô địch liên tiếp trong lịch sử FIFA World Cup: Brazil vào các năm 1958 và 1962, và Italy vào các năm 1934 và 1938. Nhiều quốc gia đã tiến gần đến tái lập thành tích đó, bao gồm Tây Đức, Hà Lan và thậm chí cả Brazil. Tuy nhiên, kỳ tích này vẫn chưa được lặp lại kể từ năm 1962.

Chỉ tính riêng trong thế kỷ này, đã có 6 nhà vô địch khác nhau: Argentina, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy và Brazil. Tuyển Pháp có nhiều lần vào chung kết nhất kể từ năm 2002, với 3 lần, trong khi cả Đức và Argentina đều 2 lần vào chung kết trong khoảng thời gian đó.

LINH SƠN