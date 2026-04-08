Antonio Conte: “Nếu tôi là chủ tịch FIGC, tôi sẽ cân nhắc trao ghế HLV cho… Conte”

HLV Antonio Conte trong trận tứ kết EURO 2016 với tuyển Đức

Gennaro Gattuso đã từ chức HLV trưởng Azzurri vào thứ Sáu sau khi Italy không thể giành vé tham dự World Cup mùa hè này lần thứ ba liên tiếp. Hợp đồng của Conte tại Napoli kéo dài đến năm 2027, với nhà vô địch Serie A đang kém đội đầu bảng Inter Milan 7 điểm khi mùa giải còn 7 trận đấu nữa.

"Tôi kỳ vọng tên mình sẽ xuất hiện trong danh sách ứng cử viên cho đội tuyển quốc gia," Conte nói với các phóng viên sau chiến thắng AC Milan 1-0 ở giải VĐQG hôm thứ Hai. "Nếu tôi là chủ tịch liên đoàn, tôi sẽ cân nhắc tên mình. Nhưng, các bạn biết tình trạng hợp đồng của tôi rồi đấy, tôi sẽ gặp chủ tịch vào cuối mùa giải và chúng ta sẽ xem xét”.

Conte từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ năm 2014 đến 2016, khi ông đưa đội bóng đến Euro 2016, nơi họ bị loại ở tứ kết sau loạt sút luân lưu trước Đức. Ông đã dẫn dắt Napoli giành Scudetto mùa giải trước nhưng suýt rời sân vận động Diego Armando Maradona vào mùa hè sau mâu thuẫn với Chủ tịch De Laurentiis.

Gattuso rời nhiệm sở 24 giờ sau khi người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) Gabriele Gravina từ chức. De Laurentiis nói với trang web Calcionapoli24: "Nếu Conte yêu cầu tôi cho phép ông ấy trở lại làm HLV đội tuyển quốc gia, tôi sẽ đồng ý. Nhưng vì ông ấy rất thông minh, chừng nào FIGC chưa có chủ tịch, và cho đến bây giờ... Chưa có ai cả, tôi nghĩ ông ấy không thấy mình phù hợp để lãnh đạo một tổ chức hỗn loạn như vậy".

HLV AC Milan, Massimiliano Allegri, cũng được giới chuyên môn tiến cử vào vị trí HLV trưởng của đội tuyển Italy, nhưng người thay thế Gattuso sẽ chỉ được công bố sau cuộc họp bất thường của FIGC vào ngày 22-6, để bầu ra chủ tịch mới cho liên đoàn.

HOÀNG HÀ