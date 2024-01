Messi bất ngờ giành giải FIFA The Best 2023

Lionel Messi thậm chí còn không có mặt ở London để nhận giải FIFA The Best 2023.

Giải thưởng này là danh hiệu FIFA The Best thứ 3 của Messi - lần đầu tiên anh giành được vào năm 2019 và lần thứ hai vào năm ngoái. Anh sánh ngang Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski là những người thắng giải 2 năm liên tiếp. Nhà vô địch World Cup người Argentina cũng trở thành người thắng giải này nhiều nhất, kể từ khi mang tên FIFA The Best vào năm 2016. Anh cũng đang giữ kỷ lục thắng Quả bóng Vàng nhiều nhất, với lần thứ 8 vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng, đây có thể là chiến thắng kém thuyết phục và tranh cãi nhất của Messi, người thậm chí còn không có mặt ở London để nhận giải.

FIFA cho biết 3 đề cử cuối cùng cho giải thưởng FIFA The Best đã được tổng hợp với sự cộng tác của “các bên liên quan trong bóng đá”, với danh sách ngắn được xác định bởi 2 hội đồng riêng biệt gồm các cựu cầu thủ và HLV. Trong khi, người chiến thắng được quyết định thông qua cuộc bình chọn giữa các nhà báo, người hâm mộ, đội trưởng và HLV tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, FIFA The Best của nam không tính thành tích World Cup đã kết thúc 13 tháng trước. Nó công nhận thành tích từ sau giải đấu ở Qatar cho đến ngày 20-8. Đây cũng là quãng thời gian Messi chơi kém thuyết phục nhất. Dù Messi và Mbappe đã giúp PSG giành chức vô địch Ligue 1, nhưng đội này lại thi đấu kém cỏi ở Champions League và Cúp quốc gia Pháp - bị loại cả 2 giải đấu ở vòng 16 đội. Những con số của Messi ở Pháp sau World Cup cũng không quá ấn tượng: 9 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 22 trận trên mọi đấu trường. Sau đó Messi chuyển đến thi đấu tại Mỹ vào tháng 7, và dù giúp Inter Miami giành chức vô địch Leagues Cup thì đó là thành tích chẳng mấy nổi bật.

Thể hiện của Messi thậm chí kém hơn cả đồng đội cũ ở PSG là Mbappe, người là vua phá lưới Ligue 1 và bùng nổ với tỷ lệ 1 bàn/trận ở vòng loại giải vô địch châu Âu vào tháng 3 và tháng 6. Và chắc chắn, không thể sánh với Haaland, người đã ghi 28 bàn sau 36 trận trên mọi đấu trường cấp CLB từ sau World Cup đến cuối mùa giải 2022-23. Chân sút người Na Uy đóng vai trò là động lực giúp Man.City vô địch Premier League, Champions League và FA Cup mùa vừa qua. Anh cũng là Vua phá lưới Premier League và Champions League, cũng như giành Giầy vàng châu Âu lần đầu tiên. Tiền đạo 23 tuổi này sau đó đã ghi 3 bàn trong 2 lần ra sân cho Na Uy vào tháng 6.

Ở hạng mục nữ chứng kiến nhà vô địch World Cup Aitana Bonmati tiếp tục không có đối thủ.

Ở hạng mục nữ chứng kiến nhà vô địch World Cup 2023 Aitana Bonmati tiếp tục không có đối thủ. Cầu thủ kiến tạo 25 tuổi người Tây Ban Nha được vinh danh FIFA The Best của nữ, trước đồng đội người Tây Ban Nha, Jenni Hermoso và ngôi sao người Colombia, Linda Caicedo. Trước đó, Bonmati đã thắng Quả bóng Vàng vào tháng 10 năm ngoái, sau giải thưởng UEFA vào tháng 8. Cô dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha tới vinh quang World Cup và Barcelona tới chức vô địch Champions League, và được vinh danh là Cầu thủ hay nhất ở cả hai giải đấu.

Pep Guardiola được vinh danh là HLV nam xuất sắc nhất. HLV Guardiola đã dẫn dắt Man.City giành “cú ăn ba” danh hiệu Champions League, Premier League và FA Cup. Đây là lần đầu tiên vị chiến lược gia 52 tuổi người Tây Ban Nha này được vinh danh dù có trong danh sách rút gọn ở 4 trong 5 năm gần nhất.

Sarina Wiegman của tuyển Anh là HLV nữ xuất sắc nhất. Đây là lần thứ 4 nhà cầm quân người Hà Lan này được vinh danh trong 7 năm liên tiếp được đề cử trong danh sách rút gọn.

Danh sách các giải thưởng khác dành cho nam

Thủ môn của năm: Ederson (Man.City)

Giải Puskas: Guilherme Madruga (Botafogo-SP)

Giải FIFA Fair Play: Đội tuyển quốc gia Brazil

Giải người hâm mộ FIFA: Hugo Miguel Iniguez

Đội hình của năm: Thibaut Courtois (Real Madrid) - John Stones (Man.City), Kyle Walker (Man.City), Ruben Dias (Man.City) - Bernardo Silva (Man.City), Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Man.City) - Erling Haaland (Man.City), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Vinicius Junior (Real Madrid)

VIỆT TÙNG