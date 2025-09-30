Maresca quan tâm siết lại vấn đề kỷ luật ở Chelsea

HLV Enzo Maresca khẳng định không có lý do gì phải lo lắng trước sự sa sút của Chelsea, nhưng nhấn mạnh sẽ phải giải quyết các vấn đề kỷ luật sau khi đội bóng của ông chỉ còn 10 người trong các trận thua tại Ngoại hạng Anh trước Man.United và Brighton.

Chelsea đã khởi đầu mùa giải với phong độ cao sau khi giành chức vô địch Club World Cup hồi tháng 7. Nhưng The Blues đã thua 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường - các trận thua tại Ngoại hạng Anh trước Man.United và Brighton, cũng như thua trận mở màn Champions League trước Bayern Munich. Nhưng HLV Maresca, trong mùa giải thứ 2 tại sân Stamford Bridge, tỏ ra thoải mái về chuỗi trận kém cỏi này.

“Đối với cá nhân tôi, không có lý do gì chúng ta phải gây ra sự hoảng loạn, bởi vì bóng đá, các bạn hiểu rõ hơn tôi, là một thế giới điên rồ. Và nếu bạn thua 5 trận trong 6 tháng và bạn cần phải nói những điều để tự bảo vệ mình, điều đó có nghĩa là thế giới này thật sự điên rồ! Tôi không nghĩ chúng tôi cần phải tự bảo vệ mình vào lúc này bởi vì thực tế là tôi có cảm giác rất tốt với đội hình hiện tại”.

Thay vào đó, Maresca nhấn mạnh vấn đề Chelsea cần phải giải quyết là kỷ luật. Nhà cầm quân người Italy chỉ ra rằng 4 trong 5 trận thua gần nhất, Chelsea đều có một cầu thủ bị đuổi khỏi sân - trận duy nhất Chelsea thua khi có 11 cầu thủ trên sân là kết quả 1-3 trước chủ nhà Bayern rất mạnh ở Champions League. “Chúng tôi cần phải lạc quan vì trước hết đó là điều các cầu thủ cần”, Maresca nói thêm. “Thứ đến, tôi nghĩ không có lý do gì để bi quan cả. Thống kê cho thấy trong 6 tháng qua, chúng tôi đã thua 5 trận, với 4 trong số đó là do thẻ đỏ của một cầu thủ Chelsea. Áp lực duy nhất là khi ở Chelsea, dù là cầu thủ hay HLV, bạn cần phải thắng trận, nhưng thực tế là vì nhiều lý do khác nhau, chấn thương hay thẻ đỏ, chúng tôi chỉ thua 5 trận trong 6 tháng. Tôi nghĩ đó không phải là điều gì quá tệ”.

Người hâm mộ The Blues đã thể hiện sự bất mãn với Maresca và đội bóng của ông trong những phút cuối trận thua 1-3 trên sân nhà trước Brighton hôm thứ Bảy. Đây là làn sóng áp lực mới nhất ập đến với nhà cầm quân người Italy trong suốt 15 tháng ông nắm quyền. Trước đó, mọi thứ từng trở nên tồi tệ với chuỗi trận tệ hại tại giải Ngoại hạng Anh vào đầu năm 2025, khiến Chelsea chỉ kết thúc trong tốp 5 vào ngày cuối cùng, nhưng việc đội nâng cao chức vô địch UEFA Conference League và Club World Cup đã phần nào xoa dịu.

Khi được hỏi cần làm gì để đảm bảo giữ chân người hâm mộ Chelsea, Maresca trả lời: “Có lẽ là tiếp tục giành các danh hiệu. Tôi chắc chắn muốn một ngày nào đó người hâm mộ hát vang tên tôi, nhưng đó không phải là mục tiêu của tôi... Hầu hết người hâm mộ đều phản ứng với kết quả. Sau một thất bại, việc người hâm mộ không hài lòng, CLB cũng không hài lòng là điều bình thường…”.

Chelsea chuẩn bị tiếp đón Benfica tại Champions League vào thứ Ba, cùng là chào đón Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge. Maresca cho biết sẽ là một “vinh dự tuyệt đối” khi được đối đầu với Mourinho tại Stamford Bridge. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, 62 tuổi, đã được bổ nhiệm làm HLV mới của Benfica vào đầu tháng này, chỉ vài tuần sau khi bị Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ sa thải. Mourinho đã giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh và nhiều danh hiệu khác trong 2 nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea, góp phần đưa CLB trở thành một thế lực thống trị các danh hiệu.

Các ngôi sao như Moises Caicedo, Andrey Santos và Joao Pedro đều dính chấn thương trong trận thua Brighton hôm thứ Bảy, và sẽ được đánh giá lại trước trận đấu với Benfica.

VIỆT TÙNG