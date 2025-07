Maresca gạt bỏ lo ngại về nhiệt độ khi Chelsea đối đầu Fluminense

HLV Enzo Maresca của Chelsea gạt bỏ lo ngại về việc phải thi đấu trong điều kiện nóng bức và ẩm ướt.

Cái nóng của mùa hè Bắc Mỹ đã tạo ra điều kiện khó khăn cho nhiều trận trong suốt giải đấu, trong khi một số trận đấu cũng phải tạm dừng trong thời gian dài do cảnh báo bão. Chelsea và Fluminense sẽ đụng độ tại sân vận động MetLife ở New Jersey, ngay bên ngoài Thành phố New York, lúc 3 giờ chiều giờ địa phương vào thứ Ba, và nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trận đấu.

Real Madrid từng đánh bại Borussia Dortmund vào cùng thời điểm tại cùng một sân vận động ở vòng tứ kết, ghi nhận tốc độ của trận đấu đã bị ảnh hưởng do nhiệt độ. “Tôi không nghĩ chỉ có trận đấu ngày mai. Giống như các đội khác, chúng tôi đã chơi trong những điều kiện khác nhau, nhưng trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày mai lúc 3 giờ chiều và vì vậy, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là thích nghi và cố gắng giành chiến thắng”, Maresca nói vào thứ Hai.

Chelsea không có tiền đạo tân binh Liam Delap và trung vệ Levi Colwill đều bị treo giò, trong khi đội trưởng Reece James và tiền vệ Romeo Lavia có vẻ không đủ thể lực. Nhưng The Blues có thể chào đón sự trở lại của tiền vệ trụ Moises Caicedo sau khi anh ngồi ngoài trận đấu với Palmeiras do án treo giò. Tiền đạo Nicolas Jackson, người đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Flamengo, đã có thể ra sân. Tân binh Joao Pedro đang nỗ lực để được ra sân ngay từ đầu thay thế Delap ở hàng công. Tosin Adarabioyo có thể thay thế Colwill. Nhưng cầu thủ mới đến Jamie Gittens không đủ điều kiện thi đấu.

Fluminense sẽ là đối thủ Brazil thứ 3 mà Chelsea phải đối mặt tại giải đấu, sau khi họ thua Flamengo 1-3 ở vòng bảng và đánh bại Palmeiras 2-1 ở tứ kết. “Hai trận đầu tiên rất tốt với rất nhiều năng lượng. Ngày mai chắc chắn sẽ giống hệt như vậy”, Maresca nói khi chuẩn bị đối đầu với đội vô địch Copa Libertadores 2023. “Tôi nghĩ họ có một HLV rất giỏi và giàu kinh nghiệm. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi và giàu kinh nghiệm và phong cách của họ khá rõ ràng. Bất kỳ trận đấu nào ở giai đoạn này của giải đấu cũng sẽ khó khăn”.

HLV Maresca ca ngợi chất lượng bóng đá Brazil, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh khoảng cách về thể lực giữa các đội bóng Nam Mỹ và các đội bóng châu Âu vốn kiệt sức sau khi kết thúc mùa giải dài của họ: “Chất lượng của các cầu thủ Brazil có lẽ là hàng đầu, là chất lượng tốt nhất, và cả khả năng phòng ngự, họ rất tốt. Có 2 điều mà đối với tôi rất rõ ràng trong 2 trận đấu mà chúng tôi phải đối mặt các đội Brazil - một là chất lượng, nhưng đồng thời cũng rất rõ ràng về năng lượng mà họ có, vì những lý do khác nhau, và chúng tôi thì không. Vì vậy, đây sẽ là một trận đấu khó khăn”.

