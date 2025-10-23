Maresca: “Chelsea may mắn khi có được Estevao”

HLV Enzo Maresca cho biết ông cảm thấy may mắn khi được dẫn dắt Estevao và tin rằng cầu thủ trẻ người Brazil này có thể tiếp bước Cole Palmer để tỏa sáng ở đội một Chelsea.

Estevao trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử câu lạc bộ ghi bàn tại Champions League.

The Blues đã đè bẹp Ajax chỉ còn 10 người trên sân Stamford Bridge vào tối thứ Tư, khi Estevao, 18 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử câu lạc bộ ghi bàn tại Champions League. Trong trận đá chính thứ 5 cho Chelsea kể khi chuyển đến từ Palmeiras với giá ban đầu 29 triệu bảng, Estevao đã chơi ấn tượng trong suốt trận đấu và gần như khép lại màn trình diễn toàn diện với một cú móc bóng tuyệt đẹp, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Maresca đã huấn luyện Palmer - người vắng mặt vì chấn thương - trong thời gian họ cùng nhau ở học viện của Man.City, trước khi gặp lại tuyển thủ Anh tại Chelsea, nơi cầu thủ 23 tuổi khẳng định mình là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất Ngoại hạng Anh. Và HLV của The Blues chia sẻ: “Điều kỳ lạ về Estevao là với những cầu thủ trẻ, bạn thường lo lắng rằng họ chỉ chơi tốt một trận và nghĩ rằng mình là hàng đầu. Estevao thì lịch sự, khiêm tốn và luôn muốn học hỏi. Gia đình cậu ấy đóng vai trò rất lớn ở đó. Chúng tôi hài lòng không chỉ về màn trình diễn của Estevao mà còn vì cậu ấy là một chàng trai tốt”.

“Tôi nghĩ ở Ngoại hạng Anh, Estevao cần thêm thời gian”, nhà cầm quân người Italy nói thêm. “Điều này rất giống với Cole Palmer. Tôi đã từng có cậu ấy ở đội U23 Man.City cùng độ tuổi. Cole khi đó chơi rộng và giờ cậu ấy chơi ở trung tâm. Hiện tại Estevao đang chơi rộng, nhưng trong tương lai, tôi nghĩ cậu ấy sẽ thiên về vị trí trung tâm hơn. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được làm HLV của cậu ấy vì điều đó thật thú vị, bạn luôn có thể tận hưởng. Chúng tôi đã nói nhiều lần, tôi nghĩ người hâm mộ cuối cùng đã trả tiền vé để xem những kiểu cầu thủ như Cole Palmer, như Estevao... Vì vậy, thật tuyệt khi chúng tôi có những cầu thủ như họ”.

HLV Enzo Maresca tự hào trong đêm mà sức mạnh của học viện Chelsea được thể hiện rõ ràng.

Ngay sau khi đội trưởng Ajax, Kenneth Taylor bị đuổi khỏi sân sau khi xem lại tình huống phạm lỗi với Facundo Buonanotte ở phút 17, Marc Guiu đã mở tỷ số trước khi Moises Caicedo nhân đôi cách biệt. Ajax rút ngắn tỷ số nhờ quả phạt đền của Wout Weghorst ở phút 33, nhưng cựu tiền đạo của Man.United đã phạm lỗi với Enzo Fernandez trong vòng cấm khi trận đấu gần kết thúc, và cầu thủ người Argentina đã chuyển hóa thành bàn thắng từ chấm 11 mét.

Sau đó, Estevao đã giành được quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công ở phút bù giờ của hiệp 1. Cầu thủ vào sân thay người Tyrique George ghi thêm bàn thắng thứ 5 ngay sau khi trận đấu bắt đầu lại. Chelsea trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League có 3 cầu thủ tuổi teen ghi bàn - Marc Guiu (19 tuổi), Estevao Willian (18) và cầu thủ dự bị Tyrique George (19). Trong khi cũng còn nhiều cầu thủ tuổi teen tham gia trận đấu như Jorrel Hato (19 tuổi) đá chính, và những người vào sân như Josh Acheampong (19) hay Reggie Walsh - 17 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất của CLB ra sân tại giải đấu này.

“Đó là chiến lược của CLB”, Maresca, người đã thực hiện 10 sự thay đổi trong đội hình đã đánh bại Nottingham Forest 3-0 vào cuối tuần trước, cho biết. “Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ mùa trước chúng tôi đã là đội hình trẻ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, nên mùa này chúng tôi vẫn tiếp tục như vậy. Tôi làm việc với họ mỗi ngày, tôi biết họ có thể làm được gì. Tôi cũng biết rằng chắc chắn sẽ có những lúc chúng tôi gặp khó khăn hơn một chút. Nhưng tôi nghĩ điều tốt ở họ là họ muốn học hỏi, họ muốn tiến bộ và tôi nghĩ điều đó là tốt”.

LINH SƠN