Marco Bezzecchi đã tái hiện kỷ lục của Marc Marquez

Tay đua người Ý - Marco Bezzecchi vừa có màn trình diễn xuất sắc tại trường đua Circuit of the Americas (COTA), dẫn đầu mọi vòng đua của United States Grand Prix 2026, giành lấy chiến thắng chặng Đua xe MotoGP lần thứ 5 liên tiếp.

Bezzecchi (phải) và Martin mang về chiến thắng 1-2 cho đội Aprilia

Ngôi sao của Aprilia Racing trở thành người đầu tiên kể từ thời Marc Márquez 2014, giành chiến thắng cả 3 chặng mở màn của mùa giải, phá vỡ Kỷ lục hiện đại về số vòng dẫn đầu liên tiếp, và kéo dài chuỗi chiến thắng của anh lên 121 vòng (vượt qua kỷ lục 103 vòng đua của Jorge Lorenzo hồi 2015).

Aprilia cũng ăn mừng chiến thắng kép (1-2) thứ 2 liên tiếp, là thành tích lịch sử chưa từng có đối với đội đua này khi đồng đội Jorge Martín của Bezzecchi xuất sắc giành ngôi hạng 2. Tay đua trẻ đầy triển vọng Pedro Acosta đã hoàn thành bục podium cho Red Bull KTM Factory Racing, cán đích thứ 3...

Chặng đua bùng nổ ngay từ vạch xuất phát. Acosta lao đi một cách xuất thần từ hàng đầu để giành lấy vị trí dẫn đầu ngay tại khúc cua đầu tiên, thế nhưng, Bezzecchi lao lên như vũ bão, để rồi chiếm lấy ngôi đầu tại khúc cua số 11 - bằng một cú vượt mặt đầy táo bạo từ phía trong, tạo ra khác biệt lớn!

Cả 2 đã có va chạm không nhẹ khi thoát ra khỏi khúc cua, với một mảnh yếm xe từ chiếc xe đua Aprilia của Bezzecchi bị văng ra, thế nhưng “Bez” vẫn trụ vững ở vị trí dẫn đầu và không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại phía sau một lần nào, anh cứ thế siết thẳng tay ga - tăng tốc về đích đến phía trước.

Trong khi Bezzecchi đã tạo được khoảng cách an toàn, nhóm giữa đã mang đến nhiều kịch tính. Cuối cùng, Martin vượt qua Acosta để giành vị trí thứ 2, trong khi Fabio Di Giannantonio nổi lên là tay đua Ducati dẫn đầu cán đích ở vị trí thứ 4 (anh này đã có 2 lần giành pole liên tiếp từ Brazil đến nước Mỹ).

Marc Márquez đã nỗ lực chiến đấu để trở lại vị trí thứ 5 sau khi phải thực hiện án phạt Vòng chạy dài (Long Lap) do bị một va chạm ở cuộc đua nước rút. Màn bứt tốc muộn của Ai Ogura kết thúc đột ngột vì lỗi hệ thống điện, trong khi đó, Joan Mir gặp tai nạn văng khỏi đường đua sau khi vừa nhận lấy án phạt Vòng chạy dài riêng mình.

Bezzecchi vượt qua vạch đích trước Martín 2,036 giây, Acosta còn chậm hơn cả Martin là 2,461 giây về thứ 3. Chiến thắng 1-2 ấn tượng này giúp kéo dài động lực của Aprilia vào đầu chiến dịch Moto GP mùa 2026, và nhấn mạnh vị thế của Bezzecchi với tư cách là tay đua mọi người buộc phải siết ga đuổi theo...

Đ.Hg.