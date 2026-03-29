Kimi Antonelli lên ngôi ở Japanese Grand Prix

Tay đua người Italy của Mercedes - Kimi Antonelli vừa lên ngôi ở Japanese Grand Prix, qua đó giành chiến thắng chặng đua thứ 2 liên tiếp trong sự nghiệp Đua xe F1 (và cũng là ở trong giai đoạn đầu mùa). Anh hiện trở thành tay đua dẫn đầu BXH trẻ tuổi nhất lịch sử!

Antonelli ăn mừng chiến thắng ở Nhật Bản

Tay đua người 19 tuổi có quê ở Bologna, dù được xuất phát từ vị trí pole nhưng nhanh chóng tụt xuống vị trí thứ 6, để rồi sau đó đã tăng tốc vượt qua tất cả và cán đích trước cả Oscar Piastri của đội McLaren 13,7 giây, trong khi đó Charles Leclerc của đội Ferrari về đích ở vị trí thứ 3.

Người đồng đội của anh - George Russell, về đích ở vị trí thứ 4, còn Nhà Đương kim vô địch thế giới Lando Norris về đích thứ 5 trên chiếc xe đua McLaren còn lại, xếp ngay phía trước Lewis Hamilton của đội đua Ferrari.

Chiến thắng của Antonelli tại Suzuka diễn ra ngay sau chiến thắng của anh tại Trung Quốc, và giúp anh dẫn trước Russell 9 điểm ở trên Bảng tổng xếp hạng. Chiến thắng này cũng giúp Kimi trở thành người Italy đầu tiên giành chiến thắng 2 chặng đua F1 liên tiếp kể từ thời của tiền bối huyền thoại Alberto Ascari vào năm 1953.

Antonelli thừa hưởng lại vị trí dẫn đầu khi các đối thủ của anh, và bao gồm cả đồng đội Russell, buộc phải vào pit để thay lốp mới ngay trước khi một vụ tai nạn nghiêm trọng của tay đua Oliver Bearman thuộc đội Haas, và chuyện này cũng khiến cho xe an toàn phải xuất hiện.

Điều đó đã cho Antonelli cơ hội vào pit và rồi giành lại vị trí dẫn đầu, và khiến đồng đội Russell, tay đua vừa vào pit một vòng trước đó, phải tiếc nuối vì vận rủi của mình.

“Tôi đã may mắn với xe an toàn nhưng mà tốc độ cuối cùng thật không thể tin được”, Antonelli nói trên radio của đội Mercedes, “Hôm nay chúng ta thực sự đã thoát hiểm trong gang tất đấy”, người kỹ sư xe đua của Antonelli đáp lại.

Bearman đã được các bác sĩ cho phép rời khỏi chiếc xe đua, ngay sau vụ tai nạn tốc độ cao, xảy ra sau khi anh quyết tâm bám sát chiếc xe đua Alpine của Franco Colapinto và lao ra khỏi đường đua trước khi đâm mạnh vào rào chắn.

Anh đã được chụp X-quang tại trung tâm y tế của đường đua - và kết quả cho thấy đầu gối phải bị bầm tím nhưng không bị gãy xương, một phát ngôn viên của đội Haas cho biết. Quả là một kết cục rất may mắn.

Norris cũng buộc phải vào pit - dưới sự điều khiển của xe an toàn để vươn lên vị trí thứ 3, nhưng sau đó tay đua người Anh sau đó lại không thể giữ vững được vị trí trên bục podium chung cuộc, anh chỉ về đích thứ 5 như đã biết.

Pierre Gasly về đích thứ 7 cho đội Alpine, trong khi tay đua lừng danh người Hà Lan với 4 lần vô địch thế giới - Max Verstappen của đội Red Bull giành được 4 điểm ở vị trí thứ 8. Liam Lawson về đích thứ 9 cho đội Racing Bulls còn lại Esteban Ocon về thứ 10 với chiếc xe Haas của mình.

Antonelli hiện có 72 điểm sau 3 chặng đua, xếp tiếp theo lần lượt là Russell (63 điểm), rồi cả Leclerc (49 điểm), Hamilton (41 điểm), và Norris (25 điểm). Trong khi đó, Mercedes dẫn đầu Bảng tổng sắp đội đua với 98 điểm, rồi tiếp theo là Ferrari (67 điểm) và McLaren (18 điểm)

Đ.Hg.