Man.United xác nhận kế hoạch sa thải thêm 200 nhân viên

Đội ngũ của ông chủ Sir Jim Ratcliffe dự kiến sẽ cắt giảm thêm khoảng 200 việc làm nữa tại Man.United.

Đội chủ sân Old Trafford đã cắt giảm khoảng 250 vị trí việc làm trong đợt tinh giảm đầu tiên vào năm ngoái, sau khi tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe sở hữu 25% cổ phần ban đầu của CLB và nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá. Hiện tại, như một phần của cái mà Man.United gọi là “kế hoạch chuyển đổi”, CLB dự đoán rằng khoảng 150-200 việc làm có thể bị cắt giảm, tùy thuộc vào quá trình tham vấn với nhân viên.

“Chúng tôi có trách nhiệm đưa Man.United vào vị thế mạnh nhất để giành chiến thắng của các đội nam, nữ và học viện của chúng tôi”, Giám đốc điều hành Omar Berrada cho biết. “Chúng tôi đang khởi xướng một loạt các biện pháp rộng rãi sẽ chuyển đổi và đổi mới CLB. Thật không may, điều này có nghĩa là phải thông báo thêm về khả năng sa thải và chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về tác động này đối với những đồng nghiệp bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những lựa chọn khó khăn này là cần thiết để đưa CLB trở lại trạng thái tài chính ổn định”.

Vào tháng 1, Man.United đã công bố khoản lỗ hơn 300 triệu bảng trong 3 năm qua. Tuần trước, CLB công bố kết quả tài chính mới nhất cho thấy doanh thu đã giảm xuống còn 198,7 triệu bảng trong 3 tháng cuối năm 2024, giảm so với mức 225,8 triệu bảng cùng kỳ năm trước... Vì vậy, Man.United khẳng định mọi biện pháp đưa ra đều hướng tới mục tiêu trở lại lợi nhuận cho CLB sau 5 năm liên tiếp thua lỗ kể từ năm 2019.

Đội của HLV Ruben Amorim đang trải qua một trong những mùa giải khó khăn nhất lịch sử.

“Điều này không thể tiếp tục”, Berrada cho biết thêm. “Hai ưu tiên chính của chúng tôi với tư cách là một CLB là mang lại thành công trên sân cỏ cho người hâm mộ, và cải thiện cơ sở vật chất. Chúng tôi không thể đầu tư vào các mục tiêu này nếu chúng tôi liên tục thua lỗ. Khi kết thúc quá trình này, chúng tôi sẽ có một CLB tinh gọn hơn, nhanh nhẹn hơn và bền vững hơn về mặt tài chính, đồng thời tiếp tục cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới cho các đối tác thương mại có giá trị của mình. Khi đó, chúng tôi sẽ ở vị thế mạnh hơn nhiều để đầu tư vào thành công của bóng đá và cải thiện cơ sở vật chất cho người hâm mộ, đồng thời vẫn tuân thủ các quy định của UEFA và Premier League”.

Ngoài việc sa thải thêm, Man.United đang có kế hoạch chuyển một số nhân viên từ các văn phòng tại Old Trafford đến sân tập Carrington của họ. Cũng sẽ có “giảm bớt nhân sự” tại văn phòng London của họ ở Mayfair. Trong một cuộc họp nhân viên vào thứ Hai, các nhân viên cũng được thông báo rằng các bữa trưa miễn phí tại Old Trafford sẽ kết thúc. Một nguồn tin đã nói với ESPN rằng các ông chủ hy vọng động thái này sẽ giúp CLB tiết kiệm được hơn 1 triệu bảng Anh mỗi năm. Các nguồn tin cho ESPN biết thêm, CLB sẽ tính toán lại các khoản đóng góp từ thiện của mình vào Quỹ Manchester United (MUF) và Hiệp hội người hâm mộ khuyết tật Man.United... Ngoài cắt giảm nhân sự, Man.United cũng đã tăng giá vé thấp nhất lên 66 bảng vào giữa mùa giải này, tăng từ 40 bảng Anh so với trước kia.

Trên sân cỏ, Man.United - nhà vô địch Anh kỷ lục 20 lần - đang trải qua một trong những mùa giải khó khăn nhất lịch sử. Đội đang đứng thứ 15 tại Premier League gồm 20 đội, đã thua 12 trong 26 trận đầu tiên - chỉ thắng 8 trận. Đội của HLV Ruben Amorim sẽ tiếp đón Ipswich Town tại Premier League vào thứ Tư, trước khi có trận đấu vòng 5 FA Cup với Fulham tại Old Trafford vào Chủ Nhật. Quỷ đỏ hiện cũng chuẩn bị thi đấu ở vòng 1/8 Europa League.

VIỆT TÙNG