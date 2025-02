Man.United thắng nhọc Ipswich trong “trận cầu 6 điểm”

Harry Maguire sắm vai người hùng khi ghi bàn giúp Man.United đánh bại Ipswich Town 3-2.

Bị dẫn trước chỉ sau 4 phút tại Old Trafford vì bàn thắng sớm của Jaden Philogene, sau sai lầm chuyền bóng của hậu vệ trẻ Patrick Dorgu. Rất may, một bàn phản lưới nhà của Sam Morsy đã giúp Quỷ đỏ san bằng tỷ số ở phút 22, và Matthijs de Ligt đã đưa chủ nhà lần đầu vươn lên dẫn trước sau đó 4 phút. Nhưng sự khó lường vẫn luôn là một phần của đội bóng do Ruben Amorim dẫn dắt, lần này là Dorgu bị đuổi khỏi sân ở phút 43 vì nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chơi hơn người, Philogene đã ghi bàn thắng thứ 2 cho đội khách trong thời gian bù giờ hiệp một.

Harry Maguire, người đã mắc lỗi trong cả 2 bàn thua ở trận hòa 2-2 tại Everton mới đây, đã trở thành người hùng trong chiến thắng hôm thứ Tư. Trung vệ này đánh đầu ghi bàn chỉ 2 phút sau giờ nghỉ để giúp đội nâng tỷ số lên 3-2, và sau đó chơi vững chắc trong phòng ngự để giúp đội bảo vệ thành quả. Trong một tuần khi nhiều đợt cắt giảm nhân sự được công bố tại Old Trafford, đám đông người hâm mộ được tận hưởng chiến thắng thứ 3 trên sân nhà tại Premier League kể từ ngày 1-12. “Thời điểm này là như vậy, chúng tôi đã phải chịu đựng, chúng tôi không ở trạng thái tốt nhất. Chúng tôi đã ghi bàn từ 2 tình huống cố định, nhưng chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được trận đấu”, đội trưởng Bruno Fernandes của Man.United cho biết.

HLV Ruben Amorim bảo vệ Patrick Dorgu sau 2 sai lầm lớn đẩy Man.United vào khó khăn.

Man.United vươn lên vị trí thứ 14, với 33 điểm và đã có nhiều hơn 16 điểm so với vị trí rớt hạng cuối cùng do chính Ipswich nắm giữ. HLV Amorim chia sẻ với TNT Sports. “Chúng tôi đã ghi được 2 bàn thắng và việc một cầu thủ bị đuổi khỏi sân đã thay đổi trận đấu. Nhưng các chàng trai đã thể hiện, và người hâm mộ của chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng hôm nay”.

Amorim cũng đã bảo vệ hậu vệ Dorgu sau một trận đấu nhiều sai sót. Đầu tiên, sự không hiểu ý giữa của Dorgu với thủ môn Andre Onana đã mang đến cho Ipswich bàn mở tỷ số ở phút thứ 4, trước khi cầu thủ 20 tuổi này bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Omari Hutchinson ngay trước khi hiệp một kết thúc. “Bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể mắc lỗi như Dorgu hôm nay. Trong tình huống bị đuổi khỏi sân, cậu ấy đơn giản là chỉ muốn chơi bóng. Thật khắc nghiệt khi cậu ấy chỉ cố gắng giành bóng. Mọi người rồi sẽ bàn tán, tuần trước cậu ấy ổn nhưng hôm nay họ sẽ nói cậu ấy chưa đủ kinh nghiệm, nhưng tôi không cảm thấy như vậy”.

LINH SƠN