Man.United công bố doanh thu kỷ lục trong ngày CĐV biểu tình

Thành công của mùa giải vừa qua đã phản ánh qua doanh thu kỷ lục mà Man.United vừa công bố, nhưng sự kiện này cùng với ngày ra mắt mẫu áo thi đấu mới của CLB bị che mờ bởi cuộc biểu tình lớn của người hâm mộ ngay trước cửa hàng lớn ở sân Old Trafford nhằm phản đối giới chủ nhà Glazer.

Theo công bố vào trưa thứ Ba, doanh thu quý 3 của CLB kết thúc vào ngày 31-3 tiếp tục tăng 11%, lên 170 triệu bảng. Những con số tích cực này cũng đã nâng dự báo doanh thu cả năm sẽ tăng lên mức kỷ lục khoảng 630-640 triệu bảng, lợi nhuận sau thuế từ 140 triệu-150 triệu bảng. Thành công của thầy trò HLV Erik ten Hag khi vô địch cúp Liên đoàn, tiến sâu ở Europa League và FA Cup cũng đã được phản ánh rất rõ. Mùa giải chứng kiến Man.​​United đạt kỷ lục về số người tham dự vào ngày thi đấu, với doanh số bán vé kỷ lục 2,4 triệu lượt - vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào mùa 2016-2017.

Tuy nhiên trước đó trong ngày, những điều chẳng mấy đẹp đẽ đã xảy ra trong buổi ra mắt trang phục thi đấu trên sân nhà mùa giải mới. Những người hâm mộ tức giận đã chặn lối vào cửa hàng chính của CLB tại sân Old Trafford trong cuộc phản đối nhà Glazer. Việc tiếp quản CLB vẫn chưa hoàn thành và điều này có tác động rất lớn đến kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của HLV Ten Hag, dẫn đến những phản ứng tiêu cực. Người hâm mộ đã hẹn nhau bên ngoài cửa hàng lúc 9 giờ 30 sáng, và dù có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát và an ninh thì cũng không thể ngăn cản họ giăng một số biểu ngữ và hát to “Chúng tôi muốn nhà Glazer biến đi!”.

Trong khi những người hâm mộ giận dữ cũng đã lên Twitter kêu gọi tẩy chay trang phục thi đấu của đội. Một người viết: “Bất kỳ người hâm mộ Man.United nào mua cái này trước khi việc tiếp quản hoàn tất đều là nhà Glazer!”. Một người khác viết: “Chừng nào nhà Glazer còn nắm quyền, họ sẽ không mua bất cứ thứ gì từ các người! #GlazersOut.”. Một người khác bình luận: “GLAZERS OUT, chúng tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì”, hay “Áo đẹp đấy, dù sao thì tôi cũng sẽ không mua bất cứ thứ gì chừng nào nhà Glazer còn ở đó!!”…

Nhà Glazer đã rao bán Man.United vào tháng 11 năm ngoái, với mức giá yêu cầu lên đến 6 tỷ bảng. Nhưng dù đã ấn định thời hạn đến tháng 4, CLB chủ sân Old Trafford đến nay vẫn chưa thể về tay chủ nhân mới. Ông chủ ngân hàng người Qatar, Sheikh Jassim cùng tỷ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe đều đã đưa ít nhất 3 lời đề nghị, đều định giá Quỷ đỏ ở mức khoảng 5 tỷ bảng và sẵn sàng hỗ trợ HLV Ten Hag trên thị trường chuyển nhượng. Điều đáng nói là nhà Glazer, những người sở hữu CLB vào năm 2005, thì hoàn toàn không thông báo bất cứ điều gì trong gần 8 tháng qua.