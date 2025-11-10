Man.City đè bẹp Liverpool 3-0 trong trận đấu thứ 1.000 của Pep Guardiola

Trong trận đấu thứ 1.000 trên cương vị HLV, Pep Guardiola đã ăn mừng chiến thắng như thể đó là trận đấu đầu tiên của ông. Chiến thắng 3-0 của Man.City trước Liverpool vào Chủ nhật là chiến thắng thứ 716 của Guardiola, và có lẽ là một trong những chiến thắng mãn nhãn nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của ông.

Pep Guardiola phấn khích với chiến thắng ấn tượng ở trận thứ 1.000 trên cương vị HLV.

Man.City không chỉ hoàn toàn áp đảo nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh và là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Guardiola trong sự nghiệp trải dài qua Tây Ban Nha, Đức và Anh - mà kết quả này còn khẳng định chắc chắn rằng đội bóng của ông là một ứng cử viên thực sự cho chức vô địch mùa này. “Cảm ơn các cầu thủ và ban huấn luyện đã mang đến cho tôi món quà tuyệt vời này, trước đối thủ quan trọng nhất trong thời gian tôi ở đây. Thật tuyệt khi được thi đấu với họ và được chứng kiến ​​Virgil van Dijk, Andy Robertson, Mo Salah… sau tất cả những trận đấu chúng tôi đã trải qua. Đây là một đêm đặc biệt với các con tôi ở đây”, nhà cầm quân của Man.City phát biểu sau trận.

Man.City khởi đầu không thuận lợi khi Erling Haaland sút hỏng một quả phạt đền ở phút 13. Thủ thành Giorgi Mamardashvili của Liverpool đã chuộc lỗi sau pha cản ngã Jeremy Doku. Nhưng Haaland đã làm tốt hơn sau đó với pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số ở phút 29 - ghi bàn thứ 28 bàn thắng chỉ sau 18 lần ra sân cho CLB và đội tuyển quốc gia mùa giải này, và là bàn 99 của anh ở Ngoại hạng Anh. Nico Gonzalez nhân đôi cách biệt khi cú sút của anh chạm vào van Dijk đổi hướng trong thời gian bù giờ hiệp một. Jeremy Doku, cầu thủ xuất sắc nhất trận, đã hành hạ Liverpool suốt trận đấu, và anh cũng đã có bàn thắng xứng đáng ở phút 63 với một cú sút xoáy ấn tượng từ ngoài vòng cấm.

Erling Haaland sút hỏng một quả phạt đền những vẫn có bàn thứ 99 ở Ngoại hạng Anh.

Kết quả trước Liverpool diễn ra 24 giờ sau khi Arsenal hòa 2-2 với Sunderland, giúp Man.City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 4 điểm. Guardiola tuyên bố màn trình diễn này là bằng chứng cho thấy họ đã sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch. “Khi tôi đang nghĩ về Liverpool, chúng tôi đã bất ngờ khi Arsenal cuối cùng cũng mất điểm, và để thủng lưới 2 bàn”, Guardiola nói. “Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc của mình. Tôi đã nói với các cầu thủ hãy tin vào bản thân, rằng chúng tôi có thể đối đầu với nhà vô địch Anh và cho họ thấy chúng tôi đã sẵn sàng cạnh tranh với họ trong mùa giải này. Hôm nay, chúng tôi đã chứng minh được điều đó. Chúng tôi đã làm được!”.

Man.City một lần nữa bám đuổi sát nút đội bóng của Mikel Arteta. Điều này đã xảy ra trong 2 mùa giải liên tiếp 2022-2023 và 2023-2024, trước khi Man.City là đội giành chức vô địch. Guardiola vì thế tỏ rõ sự lạc quan về đà tiến triển của Man.City: “Vào tháng 10 và tháng 11, bạn không thể vô địch Ngoại hạng Anh. Những đội vô địch Ngoại hạng Anh là những đội mà tất cả thành viên đều đang phát triển. Khi đội bóng ngày càng phát triển, bạn sẽ đến đích và chiến đấu cho chức vô địch. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi đang ở trong tình trạng như vậy”.

Jeremy Doku hành hạ Liverpool suốt trận đấu và cũng có bàn thắng xứng đáng ở phút 63.

Doku là cầu thủ xuất sắc nhất của Man.City trước Liverpool, Guardiola rất ấn tượng với cầu thủ người Bỉ - đặc biệt là sau khi hậu vệ phải Conor Bradley của Liverpool có một trận đấu rất hay trước cầu thủ chạy cánh Vinicius Junior của Real Madrid hôm thứ Ba. “Doku luôn đòi hỏi bản thân phải tốt hơn, cậu ấy biết lắng nghe, và cậu ấy có những kỹ năng rê bóng đặc biệt”, Guardiola nói. “Hôm nay tôi thực sự, thực sự ấn tượng với Conor. Nhưng Doku đã xử lý tình huống tốt. Cậu ấy rất quyết liệt, nhanh nhẹn khi không có bóng, và chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ cậu ấy. Cậu ấy đã chơi một trận đấu xuất sắc”.

Ngược lại Liverpool, đội bóng từng vô địch cách đây 6 tháng, đang tụt dốc không phanh. Đây là trận thua thứ 5 trong 6 trận sau khi đã chi hơn 400 triệu USD trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. CLB vùng Merseyside hiện đang tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, và kém đội đầu bảng đến 8 điểm.

VIỆT TÙNG