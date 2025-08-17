Man United – Arsenal, hay cuộc chiến Gyokeres vs Sesko, quá khứ và hiện tại của Ruben Amorim

Sân Old Trafford, ngày Chủ nhật này, sẽ là sàn đấu của một câu chuyện đầy kịch tính, nơi quá khứ và hiện tại của HLV Ruben Amorim va chạm trong cuộc đối đầu giữa Manchester United và Arsenal. Hai tiền đạo, Viktor Gyokeres và Benjamin Sesko, không chỉ là tâm điểm của trận cầu mà còn là biểu tượng cho hành trình của Amorim – từ một nhà cầm quân biến người Thụy Điển thành siêu sao tại Sporting CP, đến người đặt niềm tin vào tài năng trẻ Slovenia để vực dậy Quỷ Đỏ.

Amorim, với khoản đầu tư 200 triệu bảng cho hàng công mới, đứng trước thử thách lớn. Ông đã chi đậm để mang về Sesko, Cunha và Mbeumo, nhưng ánh hào quang từ Old Trafford hôm nay có thể bị che mờ bởi chính kiệt tác cũ của ông: Viktor Gyokeres. Tiền đạo người Thụy Điển, từng ghi 97 bàn trong 102 trận dưới sự dẫn dắt của Amorim tại Sporting, giờ là mũi nhọn của Arsenal. Trong khi đó, Sesko – bản hợp đồng 66,3 triệu bảng, có thể lên tới 73,7 triệu – vẫn là một viên ngọc thô, chờ được mài dũa để trở thành số 9 của United trong thập kỷ tới.

Trận đấu này không chỉ là cuộc chiến giữa hai đội bóng lớn, mà còn là màn so tài giữa hai triết lý, hai thế hệ tiền đạo. Gyokeres, ở tuổi 27, mang kinh nghiệm dày dạn từ các câu lạc bộ Anh như Brighton, Swansea, Coventry, dù chưa từng ra sân tại Premier League. Anh là sản phẩm hoàn thiện, một cỗ máy săn bàn được Amorim định hình tại Sporting với 65 bàn trong 16 tháng. Ngược lại, Sesko, 22 tuổi, là tương lai của United. Với chỉ 13 bàn tại Bundesliga mùa trước, anh là một canh bạc dài hạn.

Câu chuyện càng thêm phần hấp dẫn khi nhìn vào quyết định chuyển nhượng của hai đội. Arsenal từng cân nhắc cả Sesko và Gyokeres, nhưng chọn người Thụy Điển với giá 54 triệu bảng – rẻ hơn đáng kể so với khoản chi của Man United cho Sesko. Mikel Arteta, với sự bổ sung của Gyokeres, Martín Zubimendi và Noni Madueke, đang xây dựng một Arsenal sẵn sàng thách thức ngôi vương. Trong khi đó, Man United, sau mùa giải thảm họa khi xếp thứ 15 tại Premier League và thua Tottenham ở chung kết Europa League, đặt hy vọng vào Amorim để xoay chuyển tình thế.

Trên sân, Gyokeres sẽ là mối đe dọa lớn với hàng thủ Man United. Amorim hiểu rõ anh hơn bất kỳ ai. “Gyokeres mang đến những đặc điểm khác biệt”, ông nói, ám chỉ sự khác nhau giữa một số 9 thực thụ như Gyokeres và Kai Havertz, người thường xuyên đá trung phong cho Arsenal mùa trước. Nhiệm vụ của Amorim là chỉ đạo Maguire, Yoro và các đồng đội khóa chặt người học trò cũ, trong khi hy vọng Sesko có thể chứng tỏ giá trị của mình trước khung thành David Raya.

Cũng như Sesko, khi Arsenal từng theo đuổi anh, và Newcastle cũng đưa ra lời đề nghị. Nếu mức giá 100 triệu euro mà RB Leipzig yêu cầu khiến nhiều đội chùn bước, thì đáng chú ý là Arsenal mua Gyokeres với giá 54 triệu bảng, rẻ hơn so với 66,3 triệu bảng ban đầu mà Man United chi cho Sesko, có thể lên tới 73,7 triệu bảng. Điều này khiến Sesko đắt giá hơn cả Cunha và Mbeumo. Amorim không né tránh mức phí cao. Nếu Gyokeres là một sản phẩm hoàn thiện, thì Sesko vẫn là một viên ngọc thô.

“Sesko sẽ học hỏi, nhưng cậu ấy có tiềm năng lớn”, Amorim nói. “Tôi có thể thấy Ben là tiền đạo của Manchester United trong nhiều năm. Đó là lý do chúng tôi chi nhiều tiền để có một tiền đạo sẽ viết nên lịch sử tại câu lạc bộ”.

Sesko có thể là số 9 của United trong một thập kỷ. Nhưng điều tương tự từng được nói về Rasmus Hojlund hai năm trước. Giờ đây, Hojlund có thể bị đẩy đi cho mượn đến AC Milan. Cầu thủ người Đan Mạch, bản hợp đồng 72 triệu bảng, không được sử dụng trong trận giao hữu với Fiorentina tuần trước, khi Mason Mount đá số 9 ảo. Phong độ của Hojlund dưới thời Erik ten Hag là không ổn định, nhưng anh vẫn ghi bàn nhiều hơn cho Ten Hag.

Nếu Gyokeres là minh chứng cho tài năng của Amorim, thì Hojlund lại là điểm trừ. Amorim có thể đã dùng Gyokeres để thuyết phục Sesko, nhưng chắc chắn không nhắc đến Hojlund. Hiện tại, United tập trung vào Sesko. Ấn tượng ban đầu là tích cực. “Cậu ấy luôn nghĩ về bóng đá, thực sự ám ảnh với nó, và đó là điều tốt”, Amorim cười nói. “Với cậu ấy, tôi không lo điều đó. Ngược lại, tôi bảo cậu ấy: hãy tận hưởng.”

Man United hy vọng sẽ tận hưởng thời gian của Sesko; lịch sử của anh, như cách Amorim nói. Nếu cầu thủ ghi 13 bàn ở giải đấu mùa trước là tương lai, thì người ghi 39 bàn được mua cho hiện tại, cho cuộc đua vô địch. Mùa hè này là mùa của những bản hợp đồng tiền đạo tại Premier League. Amorim đã tạo ra một người và ký hợp đồng với một người khác. Vào Chủ nhật, ông có thể bị quá khứ làm tổn thương hoặc tận hưởng hiện tại.

Trở lại với trận đấu, sau khi Bruno Fernandes từ chối lời mời gọi giàu có từ Saudi Arabia và một hàng công mới mẻ gồm Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, nhà vô địch Anh 20 lần đã khôi phục một phần sự cân bằng trong giai đoạn tiền mùa giải, bất bại ở năm trận giao hữu và giành chức vô địch Summer Series. Tuy nhiên, những trận hòa với Leeds United, Everton và Fiorentina khiến các chiến thắng trước West Ham United và Bournemouth trở nên kém đáng khen hơn một chút, nhưng ít nhất hai thành công đó diễn ra liên tiếp - điều mà Man United không đạt được một lần nào trong toàn bộ mùa giải Premier League 2024-25.

Dù vậy, Quỷ Đỏ bước vào một chiến dịch với tâm thế tự tin khi đã thắng nhiều trận đấu vòng 1 Premier League hơn bất kỳ đội nào khác (22), và chiến thắng ở đây sẽ đặc biệt ý nghĩa vì nhiều lý do, vì nó sẽ khiến Man United trở thành đội đầu tiên đánh bại Arsenal 100 lần trong mọi đấu trường.

Từng bị chế giễu vì những vị trí thứ tư liên tục, Arsenal giờ đây không thể thoát khỏi lời nguyền về nhì trong ba năm qua. Nhưng sứ mệnh chính của Arsenal lúc này là thắng trận đấu vòng 1 Premier League trong mùa thứ tư liên tiếp, tại một sân đấu mà họ đã ghi bàn ở 11 trận Premier League liên tiếp kể từ năm 2013. Ngoài ra Arsenal bất bại 14 trận sân khách gần nhất (thắng 7, hòa 7).

Cuộc đối đầu này mang tính biểu tượng cao. Man United chỉ thua 2/18 trận sân nhà gần nhất trước Arsenal (thắng 10, hòa 6), nhưng cả hai thất bại đều dưới tay HLV Arteta. Đây là lần thứ hai Quỷ Đỏ tiếp Pháo Thủ ở trận mở màn, sau chiến thắng 4-1 năm 1989-90.



Thống kê ủng hộ Arsenal. Theo siêu máy tính Opta, Pháo Thủ có 45,1% cơ hội thắng tại Old Trafford, so với 29,5% của Man United. Arsenal bất bại trong 14 trận sân khách gần nhất tại Premier League (thắng 7, hòa 7), và họ ghi bàn trong cả 11 lần gần nhất đến Old Trafford.

Dù kết quả ra sao, trận cầu này sẽ là một chương mới trong cuốn sách của Amorim. Gyokeres là quá khứ huy hoàng, Sesko là hiện tại đầy hứa hẹn. Liệu ông sẽ bị học trò cũ làm tổn thương, hay tận hưởng niềm vui từ bản hợp đồng mới? Old Trafford, vào Chủ nhật, sẽ đưa ra câu trả lời.

Đội hình dự kiến Manchester United:Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

HỒ VIỆT