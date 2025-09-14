Man City - Man United: 6 câu hỏi có thể định đoạt trận derby Manchester

Trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải 2025-26 diễn ra khi cả hai đội đang phải hứng chịu những vết thương đầu mùa. Man City đã để tuột lợi thế dẫn bàn trước Brighton ở trận gần nhất, thua 2 trong 3 trận đầu tiên . Trong khi đó, Man United vừa có chiến thắng đầu tiên trước Burnley nhờ quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 97, nhưng khởi đầu mùa giải của họ vẫn thiếu ổn định, với màn trình diễn ấn tượng trước Arsenal bị lu mờ bởi thất bại đáng xấu hổ trước Grimsby Town tại cúp liên đoàn.

Màn so tài kinh điển giữa hai đội bóng thành Manchester luôn là tâm điểm chú ý của bóng đá châu Âu

Nếu Man United thì có thực sự gây sốc không?

Câu trả lời là có, nhưng không hoàn toàn bất ngờ. Man City, đội đứng thứ ba mùa trước và chi hơn 150 triệu bảng cho các tân binh, được đánh giá cao hơn Man United, đội chỉ xếp thứ 15 và vẫn còn nhiều vấn đề. Siêu máy tính Opta dự đoán City có 65,6% cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, Man United đã nhiều lần gây bất ngờ trong trận derby này, chiếm 25% số trận thua trên sân nhà của Pep Guardiola tại Premier League với bốn chiến thắng tại Etihad, bao gồm màn lội ngược dòng kịch tính vào tháng 12 năm ngoái. Man United cũng bất bại trong bốn trận gần nhất trước City trên mọi đấu trường, bao gồm chiến thắng tại chung kết FA Cup tháng 5/2024. Với việc Man City thiếu tới 10 cầu thủ chủ chốt, trong đó có Omar Marmoush chấn thương, Man United hoàn toàn có thể tạo nên cú sốc.

Phong độ tệ hại của Man City không mới

Phong độ kém cỏi của City không phải là điều bất ngờ. Trong 38 trận gần nhất tại Premier League, họ chỉ kiếm được 65 điểm, đứng thứ tư, kém Liverpool tới 19 điểm. Đây là điểm số trung bình thấp nhất của Man xanh kể từ tháng 11-2016. HLV Guardiola đã thua 11/49 trận Premier League kể từ tháng 11 năm ngoái, và một thất bại nữa sẽ khiến ông chạm mốc 50 trận thua nhanh thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Sir Alex Ferguson. United chắc chắn muốn làm nên cột mốc này.

Lý do để Man City lạc quan?

Dù khởi đầu tệ hại, City vẫn là đội mạnh hơn. Họ từng vùi dập Wolves 4-0 cách đây vài tuần, cho thấy tiềm năng. Dù đang đứng thứ 13 với hai trận thua, bảng điểm kỳ vọng (dựa trên xG) cho thấy Man City xứng đáng đứng thứ tư. Erling Haaland, sau khi ghi năm bàn cho Na Uy, hứa hẹn sẽ cải thiện hàng công, trong khi thủ môn mới Gianluigi Donnarumma có thể củng cố hàng thủ.

Thủ môn nào chịu được ánh đèn sân khấu?

Cả hai đội đều có sự thay đổi ở vị trí thủ môn. Man United để André Onana đi mượn và dựa vào Altay Bayindir, người có tỷ lệ mắc lỗi dẫn đến bàn thua cao nhất Premier League kể từ tháng 8/2023. Man City thay Ederson bằng Donnarumma, người có thể yếu hơn về khả năng chơi chân. Cả hai thủ môn đều có thể ra mắt trong trận derby, tạo nên sự bất định lớn, đặc biệt khi Man United dẫn đầu về số cú sút (58) trong mùa này.

Man City sẽ gây áp lực từ quả phạt góc?

City không nổi bật về tình huống cố định, nhưng mùa trước họ nằm trong top 3 về xG từ phạt góc (8,9). Với điểm yếu của Bayindir ở các quả phạt góc, City có thể tận dụng để gây áp lực, như cách họ từng ghi bàn từ phạt góc ở trận derby mùa trước.

Man United có thể khai thác khoảng trống sau lưng Man City?

Man City thường xuyên dâng cao, để lộ khoảng trống phía sau. Tottenham và Brighton đã khai thác điều này để ghi bàn. Man United, với 131 pha chạy chỗ sau hàng thủ đối phương, dẫn đầu bởi Bryan Mbeumo (54 pha), có thể tận dụng điểm yếu này. Mbeumo, người dẫn đầu Premier League về các pha chạy chỗ mùa trước, sẽ là mối nguy lớn cho City.

Nhận định và dự đoán

Về đội hình, Man City vắng Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Rayan Aït-Nouri, John Stones và Omar Marmoush (chấn thương quốc tế). Man United thiếu Cunha, Mount, Diogo Dalot và Lisandro Martínez.

Về đối đầu, Man City thắng 5/8 trận Premier League gần nhất trước Man United (hòa 1 thua 2), dù không thắng trận nào mùa trước (hòa 1 thua 1) lần đầu từ 2020-21. Man United lội ngược dòng thắng 2-1 ở Etihad mùa 2024-25, nhờ Amad Diallo kiếm phạt đền (Fernandes ghi) và bàn thắng phút 90.

Từ 2015-16, đội chủ nhà chỉ thắng 6/20 derby Manchester (hòa 4 thua 10). Man United gây 25% thất bại sân nhà của Guardiola tại City, thắng 4 lần tại Etihad (4/16). Họ tìm kiếm hai thắng liên tiếp đó từ tháng 3/2021.

Đội Hình Dự Kiến

Manchester City: Matheus Nunes, Rúben Dias, Nathan Aké, Nico O’Reilly, Rodri, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Oscar Bobb, Jérémy Doku, Erling Haaland.

Manchester United: Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Joshua Zirkzee.

HỒ VIỆT