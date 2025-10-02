Man City chưa tìm ra người thay thế khi "Nhịp điệu" của nhạc trưởng Rodri bị rối loạn

Cần phải kiên nhẫn với Rodri. Việc trở lại sau chấn thương nghiêm trọng như đứt dây chằng chéo chưa bao giờ là dễ dàng. Anh đã có sự trở lại dè dặt vào cuối mùa giải trước sau nhiều tháng nghỉ ngơi và vẫn đang tiếp tục thích nghi với vai trò mà chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024 đã biến thành của riêng mình.

HLV Pep Guardiola đã hiểu rõ ràng rằng Rodri chưa thể chịu đựng cường độ thi đấu ba trận trong một tuần, và do đó, không ngạc nhiên khi thấy ông rút cầu thủ 29 tuổi này ra sân sau một giờ đồng hồ trong trận hòa 2-2 tại Monaco, sau khi để anh ngồi ngoài hoàn toàn ở chiến thắng cuối tuần trước Burnley. Không phải nghi ngờ về việc Rodri sẽ không trở lại phong độ tốt nhất, nhưng cơ thể cần được dẫn dắt bởi tinh thần, và điều đó, dễ hiểu, không xảy ra ngay lập tức sau một cú sốc lớn như vậy. Điều rõ ràng hơn nữa là Man City cần đánh giá lại kế hoạch kế thừa của mình.

Nico González đã thay thế đồng hương tại Stade Louis II và trở thành tiêu đề báo chí khi đưa miếng bảo vệ ống chân của mình vào mặt Eric Dier ở những giây cuối cùng của trận đấu. Khoảnh khắc quyết định kém cỏi đó đã khiến đội bóng mất đi chiến thắng, và kể từ khi gia nhập từ Porto với giá gần 50 triệu bảng, cầu thủ 23 tuổi này hiếm khi tạo ấn tượng rằng anh có thể là sự thay thế dài hạn cho Rodri. Thực tế, anh đã tiến bộ hơn ở mùa giải này sau giai đoạn thích nghi với cuộc sống ở Anh, nhưng vẫn còn nghi ngờ liệu anh có thể trở thành thành viên phòng ngự then chốt của một đội bóng tranh chấp danh hiệu ở Premier League và châu Âu hay không.

Mateo Kovacic đã ngồi dự bị ở hai trận gần nhất sau khi hồi phục từ phẫu thuật. Cầu thủ người Croatia là lựa chọn ưu tiên ở vị trí số 6 trong thời gian Rodri vắng mặt. Nhưng anh cũng không phải là sự thay thế dài hạn, đặc biệt khi đã 31 tuổi. Phần thứ hai của cặp tiền vệ là Tijjani Reijnders, người tiếp tục phát triển ở vai trò mà Guardiola mong muốn. Cầu thủ Hà Lan thường được tìm thấy ở rìa vòng cấm địa đối phương, háo hức muốn sút. Anh rõ ràng là một cầu thủ kỹ thuật cao nhưng cần sử dụng bóng nhanh hơn khi Man City đối mặt với hàng thủ dày đặc, như ở trận giữa tuần. Và nói chung, anh không phải là sự thay thế cho Rodri.

Việc tìm kiếm một người học việc cho Rodri luôn khó khăn vì danh sách thành tích cá nhân và tập thể của anh tự nói lên tất cả. Kalvin Phillips nhanh chóng trở thành nạn nhân sớm của sự xuất sắc vượt trội từ Rodri.

Cũng chính tại Monaco hồi năm 2017, Guardiola đã học được rằng cần thay đổi bao nhiêu tại Man City, sau đó ông đại tu đội hình sau khi bị loại khỏi Champions League bởi một đội bóng có Fabinho, Bernardo Silva và Kylian Mbappe 18 tuổi. Sau giai đoạn thành công kéo dài, giờ chỉ cần những điều chỉnh nhỏ, đặc biệt sau các khoản đầu tư lớn ở kỳ chuyển nhượng gần đây.

Guardiola đang cảm nhận đúng đắn về một mùa giải tốt đẹp phía trước cho đội bóng, dù màn trình diễn tại Monaco chưa cho thấy sự trở lại phong độ tốt nhất ở châu Âu. Man City đã gặp phải những khoảnh khắc mất tập trung trước đội bóng Ligue 1, dẫn đến khoảng trống lớn cho bàn mở tỷ số và cú đá muộn vào mặt. Nói chung, họ đang phụ thuộc quá nhiều vào hiệu quả trước khung thành mà Erling Haaland mang lại, với hai bàn thắng giữa tuần đưa tổng số bàn của cầu thủ Na Uy lên con số đáng kinh ngạc 11 bàn trong tám trận.

Nhưng về dài hạn, vẫn còn nhu cầu cấp thiết về việc xây dựng kế hoạch kế thừa thành công cho Rodri. Nếu Man City nhìn vào Premier League để tìm lựa chọn thay thế, Elliot Anderson tại Nottingham Forest hoặc Adam Wharton của Crystal Palace đang ở độ tuổi phù hợp và có phẩm chất cùng thái độ đúng đắn để thách thức tiền vệ Tây Ban Nha và có thể thay thế anh. Tuy nhiên, việc chiêu mộ họ sẽ không dễ dàng, vì các CLB khác cũng đang theo dõi. Trên bình diện châu Âu, có thể nghĩ đến những cái tên như Manuel Ugarte tại PSG hay Alan Varela tại Porto – những số 6 trẻ trung, năng nổ.

Nhưng có ý kiến khác cho rằng, đừng nên tìm một số 6 tương tự. Rodri không chỉ là một tiền vệ; anh là trái tim của lối chơi kiểm soát mà Guardiola xây dựng. Sự vắng mặt của anh mùa trước đã lộ rõ những lỗ hổng, dù Man City vẫn vô địch Premier League, nhưng ở Champions League, họ đã dừng bước sớm hơn mong đợi. Việc trở lại của Rodri được kỳ vọng sẽ khôi phục nhịp điệu, nhưng đòi hỏi thời gian. Tuy nhiên, điều này đặt ra câu hỏi lớn về chiều sâu đội hình.

HỒ VIỆT