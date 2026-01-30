Futsal

Malaysia sớm bị loại ở VCK futsal châu Á 2026

Các trận đấu của lượt trận thứ hai bảng C và D diễn ra vào ngày 30-1 đã xác định thêm 3 đội vào vòng Tứ kết, cùng với đó là Malaysia cũng sớm bị loại sau hai thất bại liên tiếp ở bảng D.

Malaysia sớm bị loại sau hai trận thua ở bảng D.

Rơi vào bảng D cùng với 3 đội bóng thuộc Tây Á là Iran, Saudi Arabia và Afghanistan, các cầu thủ Malaysia đã không thể tạo nên bất ngờ. Sau trận thua 1-4 trước Iran hôm ra quân, chiều 30-1 đội tuyển Malaysia để thua cách biệt 0-7 trước Afghanistan. Kết quả trên đã làm cho Malaysia tạm đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào cùng hiệu số 1/11.

Cùng sớm bị loại như Malaysia là Saudi Arabia khi đội này để thua Iran với tỷ số 0-2. Điều bất ngờ ở trận này chính là tỷ số… nhẹ nhàng của các chân sút Iran bởi thắng với 2 bàn và chấp nhận đứng nhì bảng sau Afghanistan. Cùng sớm lấy vé vào Tứ kết, nhưng Afghanistan đang có hiệu số bàn thắng bại thật ấn tượng là 10/0 so với 6/1 của Iran. Nếu không thắng trong cuộc so tài trực tiếp ở lượt cuối, Iran sẽ đứng nhì bảng và khả năng sẽ gặp Nhật Bản ở Tứ kết.

Trong khi đó ở bảng C, Nhật Bản đã giành chiến thắng 3-0 trước Tajikistan để tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm. Vị trí nhì bảng tạm thuộc về Uzbekistan khi đội bóng này thắng Australia 4-2. Thắng trận này nhưng Uzbekistan (4 điểm) chưa chắc lấy vé đi tiếp, họ sẽ gặp Nhật Bản ở lượt cuối sẽ dễ vuột vé vào Tứ kết khi Tajikistan sẽ gặp Australia.

Nhật Bản tỏ ra quá mạnh ở bảng C

Như vậy khu vực Đông Nam Á còn 3 đội vào đến vòng đấu loại trực tiếp, nhưng khả năng sẽ có 1 đội dừng bước sau vòng Tứ kết mà đội chủ nhà Indonesia sẽ gặp Thái Lan hoặc Việt Nam.

Lịch thi đấu lượt cuối:

Ngày 31-1

15 giờ: Kuwait – Lebanon; Việt Nam – Thái Lan

19 giờ: Indonesia – Iraq; Kyrgyzstan – Hàn Quốc

Ngày 1-2:

15 giờ: Nhật Bản – Uzbekistan; Tajikistan – Australia

19 giờ: Iran – Afghanistan; Saudi Arabia – Malaysia.

