Đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan được khích lệ bằng tiền thưởng trước trận chung kết bảng

Lượt trận cuối bảng B của vòng chung kết futsal châu Á 2026 vào chiều 31-1, cả hai đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đều được sự khích lệ tinh thần kịp thời bằng những khoản tiền thưởng.

Đội tuyển futsal Việt Nam đặt mục tiêu thắng Thái Lan để giành ngôi đầu bảng B.

Cụ thể, đội tuyển futsal Việt Nam được LĐBĐ Việt Nam thưởng 300 triệu đồng với thành tích sớm giành vé tham dự vòng Tứ kết. Thầy trò HLV Giustozzi đã xuất sắc vượt qua các đội tuyển futsal Kuwait 5-4 và đội tuyển futsal Lebanon 2-0 để sớm giành vé đi tiếp.

Cuộc so tài với đội tuyển futsal Thái Lan vào ngày 31-1 mang tính chất tranh ngôi đầu bảng mà đôi bên cùng hướng đến để tránh sớm đụng đội chủ nhà Indonesia ở vòng Tứ kết.

Đội tuyển futsal Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng và cũng thuận lợi hơn đội tuyển futsal Việt Nam khi chỉ cần hòa ở trận cuối là đạt yêu cầu. Nhưng chính đội bóng này cũng ngại sớm gặp Indonesia nên sẽ dốc toàn lực để so tài cùng đội tuyển futsal Việt Nam với mục tiêu không được thua trận.

Đội tuyển futsal Thái Lan đang là đội số 1 của Đông Nam Á. Ảnh: Changsuek

Nhằm lên tinh thần đội nhà, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Madam Pang đã “thưởng nóng” cho đội nhà 1 triệu bath (khoảng 852 triệu đồng. Khoản thưởng được xem là cú hích tinh thần cho "bầy voi chiến" trước trận quyết đấu với tuyển Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng.

Thái Lan đã có hai trận đầu vòng bảng thật ấn tượng khi thắng Lebanon 2-0 và Kuwait 6-1. Tương tự như đội tuyển futsal Việt Nam, futsal Thái Lan cũng hướng đến mục tiêu tiến xa tại giải đấu lần này.

CAO TƯỜNG

