Lyon muốn mượn Endrick từ Real Madrid

Tiền đạo trẻ người Brazil có thể chuyển đến Olympique Lyon để được thi đấu thường xuyên hơn cho mục tiêu dự World Cup mùa hè năm sau.

Endrick sẽ gia nhập Lyon theo dạng cho mượn từ Real Madrid? Ảnh: beIN SPORTS

Một vụ chuyển nhượng vào tháng giêng giữa Olympique Lyon và Real Madrid cho trường hợp của tiền đạo trẻ Endrick đang trên tiến trình xảy ra. Khi tất cả các bên đều có thể tìm thấy mục tiêu của mình.

Theo tờ L'Équipe, Endrick với tình hình thi đấu giảm sút tại Real Madrid hiện đang nghiêng về khả năng chuyển đến Lyon theo dạng cho mượn khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ giữa mùa mở cửa. Les Gones đã bắt đầu đàm phán với Los Blancos với hy vọng mượn thành công tiền đạo người Brazil này trong vòng hai tháng cuối năm 2025. Lyon đã cân nhắc Endrick là sự bổ sung tiềm năng nhất cho vị trí trung phong của đội, sau khi Georges Mikautadze chuyển đến Villarreal vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Lyon đã ký hợp đồng với một tiền đạo khác vào mùa hè qua là Martin Satriano từ Lens, nhưng cầu thủ người Uruguay chủ yếu được xem xét như một lựa chọn dự bị. Về Endrick, cầu thủ này đã được Lyon thông báo về sự quan tâm của mình. Tài năng người Brazil hiểu rằng Lyon là câu lạc bộ châu Âu duy nhất không có một cầu thủ đá chính chắc chắn ở hàng công, điều sẽ củng cố cơ hội ra sân thường xuyên mà anh không thể có tại Real hiện nay.

Endrick thì thông qua người đại diện, đã cởi mở với mọi khả năng cho phép anh thi đấu thường xuyên để có tên trong đội hình dự World Cup 2026 của tuyển Brazil. Lyon sẽ là cứu cánh cho sự nghiệp của Endrick khi sao trẻ này chưa có bất kỳ số phút xuất hiện nào trong màu áo hoàng gia kể từ đầu mùa đến nay.

Nhưng L'Équipe cũng cho rằng Lyon vẫn còn một chặng đường dài để có được chữ ký của Endrick vì các câu lạc bộ lớn khác ở châu Âu cũng đang quan tâm đến cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid. Hơn nữa, Los Blancos sẽ yêu cầu một khoản phí cho mượn và Lyon phải chi trả một phần đáng kể trong khoản lương hàng tháng rơi vào 350.000 EUR, một thách thức không nhỏ khi Lyon đang trải qua khó khăn tài chính.

QUANG ANH