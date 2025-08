Lyon cho mượn cựu thủ môn Arsenal sau khi ký hợp đồng tuyển dụng

Lyon chiêu mộ xong chia tay ngay cựu thủ môn Arsenal Matt Turner. Ảnh: talkSPORT

Olympique Lyon đã chi ra 8 triệu EUR để chiêu mộ Matt Turner từ Nottingham Forrest, và ngay lập tức chia tay thủ môn đội tuyển Mỹ với việc cho New England Revolution mượn đến hết mùa này kèm tùy chọn mua đứt với giá chỉ 3 triệu EUR. Thương vụ chuyển nhượng này là hậu quả từ chủ tịch cũ của Les Gones, John Textor, người cho đến nay đã rời khỏi chức vụ.

Turner đã trở lại New England Revolution sau năm mùa giải gắn bó với đội bóng đến từ New Jersey, từ năm 2018 đến năm 2022. Về phần Lyon, họ đã nhờ luật sư hủy hợp đồng và đàm phán với Nottingham Forest để cố gắng đạt được thỏa thuận cho phép Turner tiếp tục ở lại sân City Ground và giải thích tình hình tài chính hiện nay. Thật không may cho Lyon, nỗ lực hủy hợp đồng của họ đã bị xem là bất hợp pháp và bất kể mọi hoàn cảnh, họ phải đảm bảo vụ chuyển nhượng được diễn ra.

Matt Turner 31 tuổi, mùa vừa qua thi đấu tại Crystal Palace dưới dạng cho mượn từ Nottingham. Palace từng chung hệ sinh thái câu lạc bộ bóng đá với Lyon dưới trướng cựu chủ tịch John Textor. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến giao kèo giữa Turner và Lyon xảy ra. Nhưng khi chủ tịch mới của Lyon, bà Michele Kang tiếp quản, đội bóng Pháp phải cắt giảm ngân sách tối đa sau khi thoát án phạt xuống hạng vì tài chính.

Hợp đồng đã ký với Turner là không còn phù hợp với Lyon, khi mức lương chi trả cho thủ môn 31 tuổi ảnh hưởng đến trần quỹ lương thắt chặt tại Lyon và sẽ khiến họ không thể bổ sung thêm tân binh mùa hè nào.

Từ bỏ một tân binh như Matt Turner khiến Lyon phải tiếp tục loay hoay ở vị trí thủ môn. Vì sau khi chia tay Lucas Perri, họ chưa cho thấy dấu hiệu tìm kiếm thủ môn thay thế. Cũng có ý kiến cho rằng Matt Turner vẫn đủ đảm bảo chuyên môn với Lyon, nhưng Les Gones cần ưu tiên vấn đề tài chính hiệu quả hơn.

Trong trường hợp không có sự bổ sung vị trí khung gỗ, thủ môn dự bị mùa trước là Remy Descamps sẽ được sử dụng, cùng hai tài năng trẻ là Lassine Diarra và Mathieu Patouillet. Với tình hình này, một đội bóng vẫn còn đua tranh trên nhiều đấu trường, đặc biệt là Europa League như Lyon sẽ đối diện rất nhiều thách thức.

Tin liên quan Tiền vệ trẻ Tyler Morton của Liverpool muốn chuyển đến Lyon

QUANG ANH