Lý do để Isak xứng đáng với mức phí chuyển nhượng kỷ lục Anh 125 triệu bảng

Liverpool đã vô địch Premier League mùa trước, trước khi phá kỷ lục chuyển nhượng mọi thời đại của họ để ký hợp đồng với Florian Wirtz vào mùa hè, đồng thời bổ sung Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez và Hugo Ekitiké. Đội bóng của Arne Slot đã dẫn đầu bảng xếp hạng sau bàn thắng tuyệt đẹp từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai vào lưới Arsenal vào Chủ nhật, đồng thời là đội duy nhất vẫn giữ được thành tích toàn thắng sau ba trận đấu của mùa giải Premier League 2025-26.

Sau đó, vào tối Chủ nhật, khi nhiều người đã đi ngủ, có thông tin rằng Liverpool đã đồng ý mức phí kỷ lục Anh để ký hợp đồng với Alexander Isak từ Newcastle United.

Nếu bạn là một người hâm mộ Liverpool, bạn có thể cảm thấy như vị khách trong cảnh nhà hàng nổi tiếng trong Monty Python’s The Meaning of Life. Khi bạn nghĩ mình đã no, một thứ gì đó lại xuất hiện để tiếp tục kích thích sự thèm ăn của bạn. Isak không phải là “một chiếc bánh mỏng manh”, nhưng hy vọng từ câu lạc bộ Merseyside là anh ấy có thể giúp họ bùng nổ, theo cách tích cực.

Isak đã gia nhập Liverpool với bản hợp đồng sáu năm để tiếp tục củng cố một đội hình vốn đã rất thú vị, trong một tuyên bố ý định lớn khác từ các nhà đương kim vô địch. Đây là câu chuyện của mùa hè, một thương vụ ban đầu đầy hứng khởi, nhưng với những cập nhật liên tục về việc không có nhiều tiến triển, nó gần như dẫn đến sự nhàm chán. Nhưng giờ đây, khi thương vụ đã hoàn tất, thực tế của tình hình có thể được cảm nhận rõ ràng.

Isak đã xuất sắc trong ba năm tại Newcastle, là tiền đạo xuất sắc nhất của câu lạc bộ kể từ Alan Shearer, và Newcastle cũng rất tốt cho anh ấy. Trong khi anh ấy đã phát triển rất nhiều tại Tyneside, anh cũng là một tài năng được đánh giá cao trước khi chuyển đến đó vào năm 2022.

Sau khi thu hút nhiều sự chú ý trên khắp châu Âu tại AIK, ghi 19 bàn trong 24 trận ở Allsvenskan năm 2016, Isak đã được chuyển đến Borussia Dortmund khi mới 18 tuổi. Mọi thứ không thành công tại Đức, nhưng hai năm rưỡi sau, anh đã tìm được một mái nhà tại San Sebastián với Real Sociedad.

Isak được trao thời gian thi đấu và sự tin tưởng từ HLV Real Sociedad, Imanol Alguacil, và trong mùa giải thứ hai tại câu lạc bộ, anh đã giúp họ giành Copa del Rey đầu tiên sau 33 năm. Tổng cộng, Isak ghi 44 bàn trong 132 trận cho Real Sociedad ở mọi đấu trường, chỉ 94 trong số đó là đá chính và chỉ hai bàn từ chấm phạt đền.

Một số người đã nghi ngờ liệu anh có xứng đáng với mức phí lớn mà Newcastle cuối cùng đã trả vào năm 2022 sau khi chỉ ghi sáu bàn trong 32 trận La Liga ở mùa 2021-22, nhưng anh đã ghi 17 bàn trong 34 trận ở mùa giải trước đó, trước khi gây ấn tượng cho Thụy Điển tại giải Euro 2020 bị hoãn. Đó là lý do tại sao Newcastle đã trả mức phí kỷ lục câu lạc bộ lúc bấy giờ hơn 60 triệu bảng cho Isak, nhưng đó vẫn là một canh bạc; một canh bạc đã được đền đáp xứng đáng khi anh ghi 62 bàn (49 bàn không phải phạt đền) trong 109 lần ra sân (95 lần đá chính) ở mọi đấu trường cho Chích chòe.

Mặc dù có những căng thẳng trong suốt câu chuyện kéo dài, cầu thủ người Thụy Điển cuối cùng đã giúp Newcastle nhân đôi khoản đầu tư của họ. Và giống như tại Sociedad, anh cũng đóng vai trò lớn trong việc giúp câu lạc bộ chấm dứt cơn khát danh hiệu dài bằng bàn thắng trong chiến thắng 2-1 trước, thật trùng hợp, Liverpool vào tháng Ba ở trận chung kết cúp Liên đoàn.

Giờ đây, Isak đã ở Liverpool, chúng ta sẽ đi sâu vào dữ liệu của cầu thủ quốc tế Thụy Điển để xem tại sao nhà vô địch Anh sẵn sàng chi nhiều tiền hơn bất kỳ câu lạc bộ Anh nào từng làm cho một cầu thủ trước đây.

Hơn cả bàn thắng

Khi bạn ký hợp đồng với một tiền đạo, bạn kỳ vọng vào những bàn thắng, và chắc chắn Liverpool sẽ nhận được nhiều bàn thắng từ Isak. Isak đã ghi 52 bàn cho Newcastle ở mọi đấu trường trong hai mùa giải qua, với 44 bàn đến từ Premier League. Chỉ có Erling Haaland (49) và Mohamed Salah (47) ghi nhiều bàn hơn Isak (44) tại Premier League trong các mùa 2023-24 và 2024-25, với cầu thủ người Thụy Điển chơi ít hơn sáu trận so với đồng đội mới tại Liverpool (64 so với 70). Nếu chỉ tính các bàn thắng không phải phạt đền, chỉ Haaland (39) vượt trên Isak (35), với Salah ghi 33 bàn.

Nơi Salah vượt xa hai người còn lại là ở số đường kiến tạo trong khoảng thời gian đó (28), trong khi Haaland và Isak chỉ có tám đường kiến tạo mỗi người. Tuy nhiên, một đường kiến tạo chỉ là một cơ hội được tạo ra và được kết thúc tốt, và để bênh vực cho Isak, Newcastle được xây dựng để phục vụ anh, nên có lẽ việc anh tích lũy nhiều kiến tạo là khó khăn hơn. Tuy nhiên, anh chắc chắn có thể là một cầu thủ sáng tạo.

Trong mùa 2023-24, chỉ có ba cầu thủ Newcastle tạo ra nhiều cơ hội từ bóng sống hơn Isak (27) tại Premier League, mặc dù anh chỉ ghi nhận hai kiến tạo. Cũng chỉ có ba đồng đội vượt qua anh về cơ hội tạo ra từ bóng sống trong mùa giải vừa qua, trong khi chỉ Jacob Murphy (12) có nhiều kiến tạo hơn sáu của anh.

Vào tháng 12 năm 2024, Isak ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ ai tại Premier League (8) nhưng anh cũng tạo ra nhiều cơ hội từ bóng sống nhất (19) trong số tất cả các cầu thủ tại giải đấu.

Mùa giải vừa qua là mùa giải sáng tạo nhất của anh, tổng cộng tạo ra 50 cơ hội từ bóng sống cho Newcastle ở mọi đấu trường, ít nhất 19 cơ hội nhiều hơn mùa giải tốt nhất tiếp theo của anh, là mùa 2023-24 (31). Tỷ lệ 1,33 cơ hội từ bóng sống mỗi 90 phút cũng là tốt nhất trong một mùa giải của Isak cho đến nay.

Điều này có tiềm năng phát triển hơn nữa tại Liverpool. Trong khi Isak sẽ là tiền đạo trung tâm, áp lực không nên tập trung quá nhiều vào việc anh phải kết thúc mọi pha tấn công, với nhiều lựa chọn hơn xung quanh anh như Salah, Ekitiké, Cody Gakpo và Wirtz để kết thúc các đợt tấn công.

Isak là một tiền đạo, cần phải nhấn mạnh điều đó. Anh đã chơi khoảng 24% số phút tại Premier League trong mùa đầu tiên tại Newcastle ở vị trí cánh trái, nhưng kể từ đó gần như chỉ chơi ở vị trí trung phong. Anh đã nhấn mạnh điều đó trong một cuộc phỏng vấn với huyền thoại Newcastle, Alan Shearer, mùa trước, nói với BBC: “Tôi sẽ nói tôi thấy mình là một trung phong, đó là vị trí của tôi. Tôi cảm thấy thoải mái khi nhận bóng ở bên trái nhưng tôi chưa thực sự xuất sắc trong những trận tôi đá chính ở vị trí tiền đạo cánh trái.”

Isak cũng tham gia vào trận đấu nhiều hơn so với nhiều trung phong khác tại Premier League. Anh trung bình 36,8 lần chạm bóng mỗi 90 phút trong mùa giải 2024-25. Con số này cao hơn người mà anh thay thế tại Anfield, Darwin Núñez (33,2), cũng như Nicolas Jackson (30,9), Jean-Philippe Mateta (28,3), Ollie Watkins (27,0), Chris Wood (25,0), Evanilson (24,3) và, không ngạc nhiên, Haaland (22,9).

Anh cũng giành lại bóng ở 1/3 cuối sân trung bình 0,6 lần mỗi 90 phút, tương đương với Salah và Gakpo, và chỉ thấp hơn một chút so với Núñez và Diogo Jota (0,7). Có thể lập luận rằng điều này một phần do Newcastle không áp sát mạnh mẽ như Liverpool. The Reds trung bình có 4,3 lần giành lại bóng ở 1/3 cuối sân mỗi trận mùa trước so với 3,6 của Newcastle.

Trong số các trung phong, chỉ Evanilson (24), Jackson (20) và Mateta (20) giành lại bóng ở 1/3 cuối sân tại Premier League nhiều hơn Isak (18). Những cải thiện về mặt sáng tạo và ngoài bóng là lý do khác khiến Liverpool sẵn sàng chi nhiều tiền cho anh và trao cho anh hợp đồng sáu năm. Isak sẽ tròn 26 tuổi vào cuối tháng này, nhưng The Reds tin rằng họ đang có được anh trong những năm đỉnh cao, và với cơ hội để phát triển hơn nữa một tiền đạo đã ở đẳng cấp thế giới.

Nhưng… chủ yếu vẫn là bàn thắng

Về cơ bản, Liverpool chi số tiền lớn như vậy vì Isak cảm thấy gần như là sự đảm bảo cho hiệu suất ở 1/3 cuối sân, điều mà bạn khó có được nếu không thể ký hợp đồng với Haaland hay Kylian Mbappé.

Chúng ta đã đề cập đến tổng số bàn thắng của Isak, nhưng không chỉ là những con số cơ bản. Anh đã đạt được một số cột mốc ấn tượng trong thời gian ở Tyneside. Isak trở thành cầu thủ thứ ba của Newcastle ghi hơn 10 bàn cả trên sân nhà và sân khách trong một mùa giải Premier League, sau Andrew Cole (1993-94) và Shearer (2001-02), đồng thời anh cũng ghi bàn thắng thứ 50 tại Premier League chỉ trong lần ra sân thứ 76 tại giải đấu, với chỉ sáu cầu thủ ghi 50 bàn trong ít lần ra sân hơn.

Isak đã vượt qua Freddie Ljungberg (48) để trở thành cầu thủ Thụy Điển ghi bàn hàng đầu trong lịch sử Premier League trong mùa giải 2024-25, đồng thời trở thành cầu thủ thứ tư ghi bàn trong tám trận liên tiếp tại Premier League, sau Jamie Vardy (hai lần cho Leicester), Ruud van Nistelrooy (hai lần cho Manchester United), và Daniel Sturridge (cho Liverpool).

Trong suốt năm 2024, Isak ghi tổng cộng 25 bàn tại Premier League, nhiều nhất cho Chích chòe trong một năm dương lịch kể từ khi Shearer ghi 27 bàn vào năm 2002. Điều quan trọng đối với Liverpool là anh thường xuất hiện trong những trận đấu lớn; Isak đã ghi bàn vào lưới Tottenham, Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest, Liverpool, Aston Villa và Manchester United mùa trước.

Không ngạc nhiên khi Isak là một trong những người dứt điểm sắc bén nhất tại Premier League trong mùa giải 2024-25. Tỷ lệ chuyển hóa cú sút không phải phạt đền của anh là 26,4% từ 95 cú sút; chỉ có bốn cầu thủ (tối thiểu 50 cú sút) có tỷ lệ cao hơn, hai trong số đó là tân binh tiềm năng của Newcastle, Yoane Wissa (27,5%) và mục tiêu thay thế được đồn đoán Jørgen Strand Larsen (28,6%). Tỷ lệ chuyển hóa của Isak cao hơn cả Haaland (21,6%) và Salah (21,1%).

Điều mà HLV Slot cũng sẽ thích ở bản hợp đồng mới là khả năng di chuyển của anh. Những tiền đạo xuất sắc thường đặt mình vào vị trí để ghi bàn, và những pha chạy chỗ không bóng của Isak chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Salah và Wirtz.

Khi Newcastle kiểm soát bóng mùa trước, Isak thực hiện 113 pha chạy chỗ để trở thành mục tiêu cho các đường tạt bóng của đồng đội, chỉ có chín cầu thủ tại Premier League thực hiện nhiều hơn. Đáng chú ý hơn, chỉ có 14 cầu thủ thực hiện nhiều pha chạy chỗ phía sau hàng phòng ngự hơn Isak (287, với 49 lần kết thúc trong vòng cấm), với Salah (389, với 98 lần kết thúc trong vòng cấm) là cầu thủ Liverpool duy nhất ghi nhận nhiều hơn. Ngoài ra, 13 cầu thủ Premier League có nhiều pha chạy chỗ phía sau dẫn đến cú sút của đội, điều mà Liverpool hiện nhận được nhiều từ Salah. Những pha chạy chỗ phía sau của anh mùa trước dẫn đến 77 cú sút từ anh hoặc đồng đội, ít nhất 29 lần nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Premier League.

Đó có thể là một lĩnh vực mà Slot muốn phát triển ở Isak để thêm một chiều hướng mới cho đội bóng, cũng như cho chính cầu thủ. Vì Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn Newcastle và khởi đầu nhiều đợt tấn công hơn, lý thuyết cho rằng điều này sẽ mang lại cho anh nhiều cơ hội hơn để thực hiện những pha chạy chỗ đó.

Cũng cần lưu ý rằng Salah sẽ vắng mặt khoảng một tháng vào tháng 12- tháng 1 do Cúp các quốc gia châu Phi, nhưng ngoài ra, cầu thủ người Ai Cập cuối cùng cũng sẽ rời Liverpool, và câu lạc bộ cần biết rằng họ vẫn có nhiều bàn thắng trong đội. Về lý thuyết, Isak góp phần lớn vào việc giải quyết vấn đề đó.

Salah đã ký gia hạn hợp đồng hai năm vào cuối mùa giải trước, nhưng anh không thể mãi mãi tiếp tục. Có vẻ như Liverpool đang đảm bảo rằng khi anh rời đi, sẽ có một hàng công mạnh mẽ để đảm bảo một sự chuyển giao suôn sẻ vào kỷ nguyên hậu Salah.

Với Isak (25 tuổi), Ekitiké (23), Wirtz (22), Gakpo (26) vừa ký hợp đồng mới, và người hùng trong chiến thắng tại Newcastle tuần trước, Rio Ngumoha, mới chỉ tròn 17 tuổi vào thứ Sáu, Liverpool có một loạt các tiền đạo hoặc vừa bắt đầu sự nghiệp hoặc sắp bước vào những năm đỉnh cao.

Liverpool đã rất cởi mở về mục tiêu của họ trong mùa giải này là cố gắng giành mọi danh hiệu có thể. Điều đó có nghĩa là họ phải giả định sẽ chơi hơn 60 trận ở mọi đấu trường, vì vậy việc có chiều sâu đội hình sẽ rất quan trọng. Tất cả các tiền đạo của họ sẽ có nhiều thời gian trên sân.

Nếu Isak có thể tái hiện phong độ mà anh đã thể hiện tại Newcastle, câu lạc bộ mới của anh sẽ hơn cả hài lòng. Nếu anh có thể cải thiện hơn nữa, thì đó thực sự sẽ là một màn trình diễn đáng xem. Ai biết được, vài năm nữa, có lẽ 125 triệu bảng sẽ được xem là một món hời…

HỒ VIỆT