Lượt 5 vòng loại bảng: Anfield, Emirates và nỗi ám ảnh bên khung thành

Sau đợt trận quốc tế cuối cùng trong năm 2025, Champions League bước vào giai đoạn quan trọng nhất để giành quyền vào vòng knock-out với lượt trận thứ 5. Đã có nhiều thứ thay đổi ở các giải vô địch quốc gia và điều đó tác động không ít đến đấu trường châu Âu.

Lượt trận ngày thứ Ba, 25-11:

Chelsea đối đầu Barcelona – Vẻ Đẹp Khiếm Khuyết: Hãy bắt đầu ngay tại Stamford Bridge, nơi Chelsea và Barcelona lại đối đầu nhau. Đây là một cuộc hẹn hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ, đặt hai đội bóng đầy rẫy vẻ đẹp khiếm khuyết vào cùng một chiến tuyến.

Lịch sử đối đầu của họ dày đặc những sự giằng co, với 6 trong 9 trận gần nhất kết thúc bằng tỷ số hòa. Cả hai đều cho thấy sự dễ bị tổn thương mùa này. Tuy nhiên, Barca sở hữu một kỷ lục đáng gờm: ghi bàn trong 24 trận Champions League liên tiếp, chuỗi dài nhất hiện tại. Tương tự, chưa CLB nào giữ sạch lưới được trước đội bóng của Hansi Flick tại Champions League (UCL) với 36 trận. Nói cách khác, bất kể hàng thủ nào sụp đổ, khung thành vẫn phải rung lên.

Siêu máy tính Opta đã phải vật lộn để chia cắt họ. Lợi thế sân nhà nghiêng nhẹ về Chelsea (41,7% thắng), nhưng Barca vẫn đeo bám sát sao (34,5%). Một tỷ số hòa, hoặc một khoảnh khắc cá nhân lóe sáng, sẽ quyết định tất cả.

Áp lực tại Manchester: Tại Manchester, Man City của Pep Guardiola là lựa chọn tự tin nhất (72,7% thắng) khi tiếp đón Bayer Leverkusen (11,2%). Leverkusen đã phục hồi sau khởi đầu tệ hại khiến HLV Erik ten Hag mất việc từ sớm, nhưng họ vẫn là "miếng mồi ngon" trước các ông lớn (thua Bayern 0-3, thua PSG 2-7). Man City đang giữ chuỗi 13 trận thắng sân nhà liên tiếp trước các đội Đức tại UCL, ghi trung bình 3,8 bàn/trận. Sự hủy diệt là điều được mã hóa sẵn.

Trận chiến máu lửa ở Marseille: Newcastle sẽ đối diện với bài kiểm tra thép tại Stade Vélodrome của Marseille. HLV Roberto De Zerbi, kẻ thù quen thuộc của Eddie Howe (thời còn ở Brighton), luôn hứa hẹn một trận đấu máu lửa khi 11 bàn đã được ghi trong 3 lần đối đầu trước đó (trung bình 3,7 bàn/trận).

Marseille đang dẫn đầu giải đấu về số điểm đánh mất từ thế dẫn bàn (6 điểm). Điều đó là tín hiệu cho Newcastle, đội đã ghi 10 bàn mùa này (gấp 4 lần so với cả chiến dịch 2023-24). Siêu máy tính vẫn tin vào sự quả cảm của "Chích chòe", dự đoán họ thắng 39%, nhỉnh hơn Marseille (34,2%). Đây cũng là một trong hai trận có khả năng hòa cao nhất (26,8%).

Điểm sáng và bóng đêm

Napoli (69,7%) là ứng viên thắng lớn thứ hai khi tiếp đón Qarabag (13,1%) tại San Paolo. Kể từ khi Real Madrid thắng tại đây năm 2023, Napoli chưa từng bại trận sân nhà UCL nào. Đây là cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sự vươn lên.

Dortmund (53,3%) sẽ tiếp Villarreal (23,6%) tại "Bức tường Vàng". Tàu ngầm vàng đang có sự chênh lệch lớn nhất giữa điểm kỳ vọng và điểm thực tế (19 bậc), nhưng BVB chỉ thua 1 trong 18 trận sân nhà gần nhất tại UCL. Bóng tối sẽ nuốt chửng ảo vọng.

Benfica (48,8%) là đội khách được tin tưởng nhất khi làm khách của Ajax (26,1%), đội đang trải qua chuỗi 7 trận thua liên tiếp ở cúp châu Âu – chuỗi dài nhất lịch sử CLB. Ngay cả khi Mourinho chưa từng thua 4 trận UCL liên tiếp, Ajax vẫn đang chìm sâu trong hố đen.

Galatasaray (58,1%) cùng Athletic Bilbao (40,3%) và Juventus (42,9%) cũng được dự đoán có những chiến thắng quan trọng.

Lượt trận ngày thứ Tư, 26-11

Arsenal vs Bayern: Lời nguyền Harry Kane: Hai trong ba đội duy nhất giữ thành tích toàn thắng bước vào Lượt 5 sẽ đối đầu tại Emirates, nơi Arsenal tiếp đón Bayern Munich. Đây là cuộc đối đầu quen thuộc thứ 15 của Arsenal với Bayern tại UCL, nhưng họ đã không thắng 5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận thua với cùng tỷ số 1-5.

Tuy nhiên, Arsenal hiện tại sở hữu hàng thủ vững chắc. Dù vậy, lời nguyền Harry Kane vẫn là một gánh nặng tâm lý. Tiền đạo người Anh đã ghi 15 bàn trong 21 lần đối đầu Arsenal, bao gồm 6 bàn tại Emirates – nhiều hơn bất kỳ cầu thủ đội khách nào khác. Arsenal vừa thăng hoa sau trận Derby bắc London (thắng Spurs 4-1), nhưng Bayern cũng vừa thắng Freiburg 6-2 dù bị dẫn 2 bàn. Siêu máy tính đặt cược vào Arsenal (44,9%), nhưng Bayern (29,9%) là một con quái vật đã được thuần hóa. Kết quả sẽ là thước đo chính xác nhất về khả năng vô địch của Pháo thủ.

PSG vs Tottenham: Vô địch và khát vọng

Tottenham hành quân đến sân Parc des Princes của nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain. Dù đang trải qua chuỗi 4 trận không thắng trong nước, Spurs bất bại 5 trận UCL gần nhất.

Tuy nhiên, PSG thắng 6/7 trận league phase gần nhất, ghi trung bình 3,6 bàn/trận. Mặc dù vừa thua Bayern ở lượt trước, siêu máy tính không nghĩ họ sẽ vấp ngã lần nữa. PSG thắng tới 62,9% mô phỏng, Spurs chỉ có 17,3% cơ hội gây sốc. Đẳng cấp của Nhà vô địch sẽ lên tiếng.

Liverpool: Liệu pháo đài còn bất khả xâm phạm: Liverpool tiếp đón PSV tại Anfield. Dù đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất ở giải quốc nội (thua 8/11 trận kể từ 27/9), Lữ đoàn đỏ vẫn là một thế lực khác tại UCL. Họ thắng 13 trận sân nhà liên tiếp ở vòng bảng/league phase UCL – chuỗi dài nhất lịch sử Premier League. Anfield là pháo đài bất khả xâm phạm. Liverpool thắng 68,4% mô phỏng, tiếp tục khẳng định vị thế.

Real Madrid và Inter: Những trận đấu cần chiến thắng

Sau trận thua Liverpool, Real Madrid (64,2%) sẽ tìm lại niềm vui trên sân của Olympiakos (15,9%). Mặc dù có phong độ sân khách tồi tệ gần đây, sự hiện diện của Kylian Mbappé (tham gia trực tiếp vào 43 bàn/43 trận sân khách UCL) là chìa khóa.

Inter hành quân đến Tây Ban Nha đối đầu Atlético Madrid. Đội bóng Serie A đã không thắng trong 12 chuyến làm khách gần nhất trước các đội La Liga. Atlético của Simeone cực kỳ mạnh mẽ tại sân nhà (thắng 11/12 trận UCL gần nhất). Siêu máy tính nghiêng về Atlético (42,7%), Inter chỉ thắng 31,3%. Bóng ma quá khứ sẽ trở lại ám ảnh Inter?

Giải pháp cuối cùng: Cuộc đối đầu khó dự đoán nhất trong ngày là Eintracht Frankfurt và Atalanta, với tỷ lệ thắng gần như cân bằng (37,3% so với 37,4%). Đây là nơi ý chí kiên định sẽ quyết định thắng bại.

HỒ VIỆT