Luis Enrique: PSG hay hơn Liverpool và chỉ chịu thua thủ môn Alisson

Alisson Becker hay nhất trận PSG-Liverpool khi giữ sạch lưới với 9 pha cứu thua ngoạn mục

"Không có gì nhiều để bình luận về trận đấu này. Khi người chơi hay nhất phía đối thủ lại là thủ môn có nghĩa rằng, chúng tôi đã chơi tốt hơn Liverpool. 90 phút, thế trận hoàn toàn thuộc về PSG. Tôi cảm thấy bất công khi phải nhận thất bại." - HLV Luis Enrique than thở sau thất bại 0-1 trước Liverpool ngay tại Parc des Princes.

Tạo ra gấp 10 số cơ hội ăn bàn về phía Liverpool, thậm chí Paris Saint-Germain đã một lần phá được lưới Alisson nhưng Kvaratskhelia lại việt vị trong pha bóng đó. Kiểm soát bóng đến 71% tổng thời lượng, chuyền nhiều hơn gấp đôi đối thủ từ Anh. Mọi thống kê đều chỉ ra PSG đã đánh bại Liverpool về việc thao túng trận đấu, chỉ trừ điều quan trọng nhất là kết quả sau cùng.

Nhiều ý kiến cho rằng, PSG đã chủ quan khi để hổng Harvey Elliott trong bàn thua quyết định. Điều đó một lần nữa, chứng minh sự trẻ trung có thể kèm theo non nớt bộc lộ nơi tập thể PSG. Nhưng để bảo vệ học trò, Luis Enrique khẳng định: "Không có bất cứ bài học nào ở đây khi đối thủ tận dụng được cơ hội và ghi bàn. Nên nhớ rằng, dù thua nhưng chúng tôi đã thi đấu lấn lướt suốt 90 phút và chịu thất bại chỉ từ một khoảnh khắc."

Kvaratskhelia đã phá được lưới Alisson nhưng bị VAR từ chối bàn thắng vì việt vị

Trong một ngày thể hiện đẳng cấp thế giới nơi khung gỗ The Kop, Alisson Becker thực hiện đến 9 tình huống cứu thua xuất sắc. 3 trong số này đến từ chân ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia, người đã bị từ chối 1 bàn thắng ở hiệp 1. Thủ thành người Brazil được bình chọn hay nhất trận này hoàn toàn xứng đáng. Đến nỗi tờ The Telegraph còn bình luận rằng, The Kop giành chiến thắng "kỳ diệu" tại Paris nhờ ngày thi đấu để đời của Alisson.

Thua 1-0 ở lượt đi không phải quá tệ với thầy trò Luis Enrique, đặc biệt từ màn trình diễn áp đảo của họ sẽ thắp hy vọng về cuộc lật ngược. Nhưng lượt về, câu chuyện có thể khác đi khi Liverpool được trở về sân nhà Anfield.

