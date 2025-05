Luis Enrique: PSG cũng là ‘đội bóng thực thụ’ khi có Mbappe

HLV Luis Enrique khẳng định Paris Saint-Germain của ông cũng là một "đội bóng thực thụ" khi họ có Kylian Mbappe

PSG đã lọt vào trận chung kết Champions League, nơi Inter đang chờ đợi, trong khi họ cũng sẽ đối đầu với Reims trong trận chung kết Cúp nước Pháp vào thứ Bảy sau khi giành chức vô địch Ligue 1.

Đội bóng Paris trông có vẻ toàn diện hơn trong mùa giải này so với mùa giải trước, điều mà nhiều người cho rằng là do Mbappe chuyển đến Real Madrid.

Tuy nhiên, khi được hỏi tại một cuộc họp báo vào thứ Tư rằng liệu có phải như vậy không, HLV người Tây Ban Nha trả lời: "Năm ngoái, chúng tôi cũng là một đội bóng thực thụ.

"Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện đội bóng. Các cầu thủ đã đến và những con số cho thấy đội bóng mạnh hơn.

"Nhưng chúng tôi đã là một đội bóng vào năm ngoái, không còn nghi ngờ gì nữa. Đừng quên rằng chúng tôi cũng đã chơi ở bán kết Champions League".

PSG đạt trung bình 2,49 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận trên mọi đấu trường mùa này, thành tích mà họ chỉ cải thiện được vào mùa giải 2019-2020 (2,58) trong kỷ nguyên QSI.

Trong khi đó, trung bình 4,93 cơ hội lớn mỗi trận mà họ đạt được trong mùa giải này, cao hơn bất kỳ chiến dịch nào có sự tham gia của Mbappe.

"Chúng tôi đã ghi được nhiều bàn thắng hơn mùa giải trước và nhiều cầu thủ đã có pha kiến ​​tạo hơn. Con số của chúng tôi thật phi thường", Luis Enrique nói thêm.

"Để đạt được điều này, các cầu thủ của chúng tôi cần đưa bóng đến bất kỳ ai ở vị trí tốt nhất.

"Nhiều cầu thủ đã ghi bàn hoặc kiến ​​tạo, và tôi rất vui khi không phụ thuộc vào chỉ một cầu thủ."

PSG đã ghi trung bình nhiều bàn thắng hơn (2,6 so với 2,3) và giành được nhiều điểm hơn mỗi trận (2,3 so với 2,2) khi có Mbappe so với khi không có anh ấy trong 7 mùa giải của anh ấy ở Paris.

Ousmane Dembele đã tiến bộ trong mùa giải này khi Mbappe vắng mặt, vì anh đã trực tiếp tham gia vào 44 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, thành tích cao nhất của PSG đã bị Mbappe vượt qua trong năm mùa giải khác nhau, với thành tích tốt nhất của cầu thủ 26 tuổi này là vào năm 2021-2022, với tổng cộng 60 bàn thắng.

Chiến dịch Champions League mùa này, PSG khởi đầu chậm chạp, Luis Enrique thừa nhận rằng đội của ông chỉ đơn giản là trở nên hiệu quả hơn.

"Chúng tôi đã chơi một số trận đấu rất đỉnh cao ở Champions League và thua chúng, như Atletico Madrid và Liverpool", ông nói.

"Sự thay đổi là khi chúng tôi phá vỡ thế bế tắc về mặt hiệu quả. Một số cầu thủ đã xoay xở để vào được vị trí tốt hơn trong vòng cấm.

"Chúng tôi đã đi từ những số liệu thống kê đáng tiếc đến những số liệu tốt nhất ở châu Âu. Đó là phiên bản tương tự của đội nhưng hiệu quả hơn”.

NHẬT TÂN