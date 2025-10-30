Lựa chọn đội hình của Arne Slot liều lĩnh hay khôn ngoan?

Giành chức vô địch Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên nắm quyền, HLV Arne Slot hầu như không mắc sai lầm nào kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Liverpool. Thế nhưng, ngay cả nhà cầm quân người Hà Lan cũng phải bất ngờ trước phản ứng dữ dội từ quyết định chọn đội hình của mình, khi đội bóng của ông, gồm phần lớn là các cầu thủ dự bị và các tài năng trẻ, thất bại thảm hại 0-3 ngay trên sân nhà Anfield trước Crystal Palace.

Canh bạc thất bại và áp lực từ lịch thi đấu "ác mộng"

Trong một trận đấu chứng kiến Liverpool phải nói lời chia tay một cách bạc nhược với đấu trường mà họ từng hai lần vô địch trong bốn mùa giải gần nhất, hàng loạt trụ cột như Dijk, Konate, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Salah và Ekitike đều vắng mặt.

Thất bại này không chỉ là một cú sốc mà còn là trận thua thứ sáu của Liverpool trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nó đặt Slot vào một tình thế khó khăn trước lịch thi đấu dày đặc và đầy rẫy chông gai: chỉ trong vòng 10 ngày, The Reds phải đối mặt với ba đối thủ cực kỳ khó khăn.

Ngày (Giờ VN)

Đối thủ

Giải đấu

Địa điểm

Thứ Bảy, 02-11 (03:00)

Aston Villa

Premier League

Anfield (Sân nhà)

Thứ Tư, 05-11 (03:00)

Real Madrid

Champions League

Anfield (Sân nhà)

Thứ Bảy, 09-11 (23:30)

Manchester City

Premier League

Etihad (Sân khách)



Đây chính là lý do Slot thực hiện 10 sự thay đổi so với đội hình thua 2-3 trước Brentford, tung vào sân ba cầu thủ tuổi teen trong đội hình xuất phát và năm người khác trên băng ghế dự bị. Sau khởi đầu tươi sáng của Liverpool, Ismaila Sarr đã ghi hai bàn thắng cuối hiệp một. Mọi hy vọng lật ngược tình thế tan biến khi cầu thủ 18 tuổi Amara Nallo nhận thẻ đỏ trong hiệp hai. Bàn thắng thứ ba muộn màng của Yeremy Pino khiến tỷ số cuối cùng trở nên "tàn nhẫn" hơn.

Slot có lý do – Nhưng liệu có hợp lý?

Sau trận đấu, HLV người Hà Lan bảo vệ quyết định của mình một cách kiên quyết: "CLB này luôn sử dụng giải đấu này cho các cầu thủ học viện. Tôi cảm thấy đó là quyết định đúng đắn và tôi không thay đổi ý kiến của mình chỉ vì chúng tôi đã thua."

Slot còn giải thích thêm rằng đội hình của ông đã bị quá tải, đặc biệt là khi phải chơi ba trận trong bảy ngày, đồng thời thừa nhận đội hình hiện tại không đủ dày: "Tôi đã thấy những khó khăn mà một số cầu thủ gặp phải trong giai đoạn tiền mùa giải. Đó là một thử thách mới khi phải chơi ở Premier League và Champions League, ba trận trong bảy ngày. Đội hình của chúng tôi có lẽ không lớn như mọi người nghĩ."

Tuy nhiên, cựu hậu vệ của Liverpool và đội tuyển Anh, Stephen Warnock, cảm thấy Slot đang lảng tránh: "Arne Slot gần như đã thừa nhận rằng đội hình không đủ mạnh... Đó là sự lảng tránh một cách rõ ràng. Anh đang là đội bóng Champions League, nhưng lại than phiền vì phải chơi thêm một trận đấu hai ngày sau đó. Anh biết điều đó sẽ xảy ra."

Trên thực tế, HLV của Crystal Palace, Oliver Glasner, cảm thấy "thiếu tôn trọng" khi nói Liverpool đã tung ra đội hình yếu. Ông chỉ ra rằng đội hình xuất phát của The Reds vẫn có bảy tuyển thủ quốc gia, chứng tỏ đây vẫn là một đội hình chất lượng cao. Thất bại trước Palace diễn ra trong bối cảnh Liverpool đã thua bốn trận liên tiếp tại Premier League, khiến họ rơi xuống vị trí thứ bảy. Nếu để thua tiếp Aston Villa, đội vừa đánh bại Man xanh, vào thứ Bảy này sẽ là chuỗi thua tệ nhất của Liverpool kể từ năm 1953.

Khi được hỏi liệu việc dưỡng sức các cầu thủ có làm tăng áp lực phải thắng Villa hay không, HLV Slot khẳng định áp lực luôn hiện hữu: "Nếu bạn thua năm trong sáu và sau đó sáu trong bảy, thì luôn có nhiều áp lực hơn. Nếu bạn chơi cho Liverpool, nếu bạn dẫn dắt Liverpool, bạn biết áp lực luôn ở đó". Ông nhấn mạnh quyết định của mình là chiến lược cần thiết để chuẩn bị cho "tuần lớn" sắp tới: "Nếu bạn nhìn vào tuần sắp tới, đó sẽ là một tuần lớn đối với chúng tôi, đối với tất cả mọi người và câu lạc bộ. Chúng tôi cần càng nhiều cầu thủ sẵn sàng càng tốt...”.

Đối với Arne Slot, trận thua 0-3 trước Crystal Palace sẽ nhanh chóng bị lãng quên nếu ông có thể mang về những kết quả tích cực trước Aston Villa, Real Madrid và Manchester City. "Nếu họ đánh bại Villa và Real Madrid, và bắt đầu xoay chuyển tình thế, thì vâng, canh bạc này sẽ được đền đáp," Warnock nhận định. "Nếu không và mọi thứ tiếp diễn, thì người hâm mộ Liverpool sẽ bất mãn."

HỒ VIỆT