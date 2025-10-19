Liverpool vs Man United: 6 câu hỏi lớn quyết định trận derby nước Anh

Cuộc đối đầu kinh điển của Premier League sẽ được định đoạt ở đâu? Vai trò của Salah, sự sắc bén của các tiền đạo hay thành tích tệ hại ở Anfield của Man United? Siêu máy tính của Opta vẫn đánh giá Liverpool cao hơn rất nhiều, nhưng trận đấu này sẽ được định đoạt bởi những yếu tố nào?

Chỉ vài tuần trước, ít ai nghi ngờ rằng Liverpool sẽ là đội được đánh giá cao hơn hẳn để đánh bại Man United khi họ gặp nhau tại Anfield. Tuy nhiên, đoàn quân của Arne Slot sau đó đã gục ngã trên sân của Crystal Palace và Chelsea, xen giữa là thất bại tại Champions League trước Galatasaray. Những kết quả này khiến họ mất ngôi đầu bảng vào tay Arsenal và làm sứt mẻ đáng kể hào quang của mình.

Dù vậy, tất cả những trận thua đó đều diễn ra trên sân khách, nên họ sẽ rất vui khi được trở lại Anfield vào cuối tuần này. Về phía Man Utd, dù đội bóng của Ruben Amorim bước vào trận đấu này sau một chiến thắng và giữ sạch lưới trước Sunderland, họ lại đang có chuỗi tám trận không thắng trên sân khách tại Premier League (hòa 2, thua 6). Lần gần nhất họ trải qua chuỗi trận không thắng trên sân khách ở giải vô địch quốc gia dài hơn là vào tháng 9 năm 1989 dưới thời Sir Alex Ferguson (11 trận).

1. Là trận đấu để Salah tỏa sáng trở lại?

Mohamed Salah đã không còn là chính mình trong mùa giải này. Có lẽ đó là dấu hiệu của sự sa sút do tuổi tác. Có lẽ là vì anh không còn được Trent Alexander-Arnold tung ra những đường chuyền hoàn hảo phía sau lưng hàng thủ đối phương. Dù lý do là gì, hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Salah sớm tìm lại phong độ đỉnh cao. Mới mùa giải trước, anh còn phá kỷ lục về số lần tham gia vào bàn thắng trong một mùa giải Premier League 38 trận.

Vậy thì, còn dịp nào và đối thủ nào tốt hơn để ngôi sao người Ai Cập tìm lại cảm giác ghi bàn của mình hơn là trận đấu với Manchester United vào Chủ nhật? Salah đã ghi nhiều bàn thắng (13) và có nhiều lần tham gia vào bàn thắng (19) vào lưới Man United hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử Premier League.

2. Manchester United có thể dứt điểm hiệu quả hơn?

Nếu Liverpool có vấn đề về phong độ cá nhân, thì United lại đang đau đầu với khả năng chuyển hóa cơ hội. Dưới thời Ruben Amorim, “Quỷ đỏ” chơi tấn công mạnh mẽ, tung ra 110 cú sút sau 7 vòng, cao nhất giải, và tạo ra 14,1 xG, cũng là con số hàng đầu. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: họ chỉ ghi được 9 bàn, thấp hơn 5,06 xG so với kỳ vọng – tệ nhất trong năm giải đấu lớn châu Âu.

Mùa trước, họ cũng từng “bắn nhiều, trúng ít”, với 44 bàn từ 53,4 xG. Dẫu vậy, vẫn có lý do để tin. Man United ghi bàn trong ba trận gần nhất và luôn tạo ra ít nhất 1,5 xG mỗi trận, kể cả trước Arsenal hay Man City. Trước một Liverpool thiếu thủ thành Alisson, hàng thủ chắp vá với Konaté phong độ phập phù và Milos Kerkez vẫn đang hòa nhập, cơ hội là có. Vấn đề là họ có tận dụng được hay không.

3. Bàn thắng muộn – “đặc sản” của hai đội?

Mùa 2025-26 chứng kiến hiện tượng thú vị: 24 bàn thắng được ghi từ phút 90 trở đi, trong đó 10 bàn là những pha định đoạt trận đấu – con số kỷ lục trong lịch sử Premier League. Liverpool và Man Utd góp mặt trong phần lớn những khoảnh khắc đó. 7/24 bàn thắng muộn (25%) có sự tham gia của một trong hai đội, và 5/10 bàn ấn định chiến thắng (50%) thuộc về họ. Nếu không có các pha lập công phút cuối, Liverpool đã hòa tới bốn trận, còn Man United tụt xuống giữa bảng xếp hạng.

Sân Anfield từng chứng kiến những cơn mưa bàn thắng, trong đó nổi bật là thảm bại 0-7 của United năm 2023. Tuy nhiên, mùa này, cả hai đều có dấu hiệu mong manh hơn, và không loại trừ khả năng trận đấu sẽ chỉ được định đoạt bởi một khoảnh khắc cuối cùng.

4. Florian Wirtz có tìm được khoảnh khắc bùng nổ?

Bản hợp đồng bom tấn của Liverpool – Florian Wirtz – vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo nào sau bảy vòng Premier League. Dù vậy, điều đó không có nghĩa anh chơi tệ. Wirtz đã tạo ra 22 cơ hội cho đồng đội – nhiều nhất đội, và cho thấy sự thông minh trong cách di chuyển giữa các tuyến.

Trước một hàng tiền vệ United thường xuyên để lộ khoảng trống, đây có thể là thời cơ của anh. Casemiro đã không còn sung mãn, trong khi Bruno Fernandes thường xuyên dâng cao, khiến khoảng không ở giữa sân bị bỏ trống. Đó chính là “khu vực vàng” cho những cầu thủ sáng tạo như Wirtz hoạt động.

5. Khai thác được điểm yếu bên phải của Liverpool?

Trent Alexander-Arnold đã rời Liverpool, nhưng vấn đề ở hành lang phải vẫn chưa được giải quyết. Jeremie Frimpong, Conor Bradley hay thậm chí Szoboszlai khi được kéo lùi đều chưa tạo ra sự chắc chắn hơn. Thống kê cho thấy, 43,5% số cơ hội mà đối thủ Liverpool tạo ra xuất phát từ cánh phải – gần gấp rưỡi so với cánh trái (28,2%).

Manchester United hoàn toàn có thể khai thác khu vực này, nhất là khi Marcus Rashford và Alejandro Garnacho thường xuyên bó vào trung lộ từ cánh trái. Nếu HLV Amorim chỉ đạo Man United tập trung đánh vào khu vực này, họ có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà – giống như cách Crystal Palace và Chelsea từng làm trong hai thất bại gần nhất của Liverpool.

6. Những tân binh triệu đô có tỏa sáng đúng lúc?

Cả Liverpool và Man United đều mạnh tay chi tiêu cho hàng công mùa hè qua. Liverpool mang về Hugo Ekitiké, còn Man United đầu tư vào Benjamin Sesko và Alexander Isak – tổng giá trị lên đến 280 triệu bảng.

Ekitiké hòa nhập nhanh nhất, với 5 bàn và 1 kiến tạo sau 10 trận, hiệu suất tương đương 5,22 xG. Trong khi đó, Isak mới chỉ có 1 bàn, còn Sesko vừa có hai pha lập công liên tiếp sau khởi đầu chậm chạp.

Trận derby nước Anh chính là sân khấu hoàn hảo để những bản hợp đồng bom tấn này chứng minh giá trị. Chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng cũng đủ để họ ghi dấu ấn lịch sử – giống như cách Rashford từng làm ở Old Trafford hay Salah từng gieo sầu cho “Quỷ đỏ” ngay tại Anfield.

LONG KHANG