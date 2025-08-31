Liverpool vs Arsenal: 7 cuộc chiến quyết định tại Anfield

Trận đấu giữa Liverpool và Arsenal tại Anfield vào Chủ nhật này có thể được xem là trận cầu lớn nhất của mùa giải 2025-26 cho đến thời điểm hiện tại. Đội đương kim vô địch Premier League, Liverpool, sẽ đối đầu với đối thủ bám đuổi sát nút mùa trước, Arsenal, trong một cuộc chiến hứa hẹn sẽ định hình cuộc đua vô địch. Đây là lần gặp nhau sớm nhất giữa hai đội đứng đầu bảng xếp hạng mùa trước kể từ mùa 2017-18, khi Chelsea đánh bại Tottenham 2-1 ở vòng 2.

Cả hai đội đều đang có phong độ ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp. Dưới đây là phân tích bảy cuộc chiến then chốt sẽ định đoạt kết quả trận đấu này.

1. Trận đấu sẽ có thắng – thua?

Lịch sử đối đầu gần đây tại Anfield giữa hai đội thường kết thúc với tỷ số hòa. Bốn trận gần nhất tại đây đều bất phân thắng bại, bao gồm các kết quả 2-2, 1-1 và 2-2. Lần cuối cùng có đội giành chiến thắng là chiến thắng 4-0 của Liverpool vào tháng 11/2021. Arsenal đã không thắng tại Anfield kể từ tháng 9-2012, khi Mikel Arteta còn khoác áo Pháo thủ. Với chuỗi sáu trận không thắng trước Arsenal ở Premier League (4 hòa, 2 thua), Liverpool sẽ cần phá vỡ lịch sử để giành ba điểm. Một trận hòa nữa có thể là kịch bản hợp lý, nhưng cả hai đội đều khao khát tạo dấu ấn sớm trong mùa giải.

2. Sức mạnh tình huống cố định của Arsenal vs điểm yếu phòng ngự của Liverpool

Arsenal là đội bóng xuất sắc trong các tình huống cố định, ghi 18 bàn từ các pha bóng chết kể từ đầu mùa trước, ngang bằng với Nottingham Forest. Ba trong số sáu bàn thắng của họ mùa này đến từ các quả phạt góc, với tổng cộng 33 bàn từ phạt góc kể từ mùa 2023-24 – nhiều hơn bất kỳ đội nào trong năm giải đấu lớn của châu Âu. Trong khi đó, Liverpool đã để thủng lưới hai bàn từ tình huống cố định trong chiến thắng 3-2 trước Newcastle, đặc biệt là bàn gỡ hòa muộn của William Osula. Với việc để thủng lưới 11 bàn từ bóng chết mùa trước, hàng thủ Liverpool cần cải thiện để ngăn chặn mối đe dọa từ Arsenal.

3. Mohamed Salah có thể bùng nổ?

Mohamed Salah đã ghi bàn trong trận mở màn mùa giải và kiến tạo cho Rio Ngumoha ghi bàn quyết định trước Newcastle, nhưng anh chưa thực sự đạt phong độ đỉnh cao. Mùa trước, Salah ghi 29 bàn và có 18 kiến tạo, phá vỡ nhiều kỷ lục Premier League. Tuy nhiên, trong trận gặp Newcastle, anh không có nổi một cú sút nào – điều hiếm thấy. Arsenal là đối thủ ưa thích của Salah, với 11 bàn thắng trong 10 trận khác nhau tại Premier League, chỉ kém Harry Kane và Wayne Rooney. Đối mặt với hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu (0.86 xG không tính phạt đền), Salah sẽ cần tìm lại bản năng sát thủ để tạo khác biệt.

4. Liverpool có thể khai thác Arsenal như Man United?

Hàng thủ Arsenal dưới thời Arteta là bức tường thép, với chỉ số xG thủng lưới thấp nhất trong hai mùa gần đây và chưa để thủng lưới bàn nào mùa này. Tuy nhiên, trận mở màn gặp Manchester United cho thấy họ có thể bị tổn thương. United tung ra 22 cú sút, nhiều nhất mà Arsenal phải đối mặt trong một trận giữ sạch lưới kể từ năm 2020. Liverpool, đội ghi nhiều bàn nhất mùa trước (86 bàn) và dẫn đầu về xG (83.5), có thể gây áp lực tương tự. Với sự bùng nổ của Cody Gakpo (17 bàn trong 18 trận đá chính tại Anfield) và Hugo Ekitiké, Liverpool có đủ hỏa lực để thử thách David Raya.

5. Hugo Ekitiké và Viktor Gyökeres sẽ tiếp tục ghi bàn?

Cả Liverpool và Arsenal đều tăng cường hàng công với các tiền đạo mới. Hugo Ekitiké của Liverpool đã ghi ba bàn trong ba trận, trở thành cầu thủ đầu tiên của The Reds ghi bàn trong cả ba trận đầu tiên kể từ Daniel Sturridge. Trong khi đó, Viktor Gyökeres của Arsenal ghi hai bàn trong trận hủy diệt Leeds 5-0, cho thấy sự sắc bén từ thời còn ở Sporting CP. Trong một trận đấu có thể rất chặt chẽ, hai tiền đạo này sẽ là chìa khóa để phá vỡ thế bế tắc.

6. Trận chiến ở tuyến giữa: Gravenberch vs Zubimendi

Ryan Gravenberch đã tỏa sáng ở vị trí tiền vệ trụ của Liverpool sau khi họ thất bại trong việc chiêu mộ Martín Zubimendi mùa hè 2024. Gravenberch dẫn đầu đội về số lần thu hồi bóng (193) mùa trước và ghi bàn trong trận thắng Newcastle. Trong khi đó, Zubimendi, giờ là người của Arsenal, đã thắng tranh chấp nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào (10 lần) trong hai trận đầu. Cuộc đối đầu giữa hai tiền vệ này sẽ là tâm điểm, khi Zubimendi đối mặt với đội bóng anh từng từ chối.

7. Những tài năng trẻ có tạo dấu ấn?

Hai tài năng trẻ, Rio Ngumoha (16 tuổi) của Liverpool và Max Dowman (15 tuổi) của Arsenal, đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Ngumoha ghi bàn quyết định trước Newcastle, trở thành cầu thủ trẻ thứ tư trong lịch sử Premier League ghi bàn. Dowman, trong trận ra mắt trước Leeds, gây rối loạn hàng thủ đối phương và kiếm được một quả phạt đền. Với Bukayo Saka chấn thương, Dowman có thể được tung vào sân, trong khi Ngumoha là lựa chọn sáng giá trên hàng công Liverpool. Sự táo bạo của các tài năng trẻ này có thể định đoạt trận đấu.

HỒ VIỆT