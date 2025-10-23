Liverpool thắng 5-1 tại Frankfurt, Chelsea và Bayern cũng thắng đậm

Liverpool đã lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 5-1 ngay trên sân Eintracht Frankfurt tại Champions League vào thứ Tư. Chelsea và Bayern Munich cũng có những chiến thắng dễ dàng, trong khi nhà vô địch 15 lần Real Madrid vẫn duy trì khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Juventus đang gặp khó khăn.

Liverpool hành quân đến Đức với chuỗi 4 trận thua, bao gồm cả trận thua trên sân nhà trước Man.United tại Ngoại hạng Anh hôm Chủ nhật. Trong số những thất bại gần đây của họ còn có trận thua trước Galatasaray ở lượt trận thứ 2 vòng bảng phân hạng Champions League. Nỗi ám ảnh tăng cao với đội khách khi Rasmus Kristensen đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 26.

Nhưng Liverpool đã gỡ hòa 9 phút sau đó nhờ công của cựu cầu thủ Frankfurt, Hugo Ekitike - người đã bứt tốc vượt qua 3 đồng đội cũ trước khi tung cú sút chìm dưới chân thủ thành Michael Zetterer. Ekitike không ăn mừng mà giơ tay lên như một cử chỉ xin lỗi. Tiếp đó, Virgil van Dijk và Ibrahima Konate đánh đầu từ các quả phạt góc cách nhau 5 phút, giúp Liverpool dẫn trước dễ dàng trong hiệp một. Florian Wirtz có pha kiến ​​tạo đầu tiên tại Champions League ở phút 66, tạo điều kiện cho Cody Gakpo đệm bóng vào lưới, và anh tiếp tục làm được điều đó 4 phút sau đó với cú sút chìm của Dominik Szoboszlai. Cú sút xa từ khoảng cách 30 mét.

“Tôi không biết liệu đó có phải là một lời tuyên bố hay không, nhưng đó là một chiến thắng và là điều cần tiếp tục phát huy”, đội trưởng Liverpool, Van Dijk chia sẻ với TNT Sports. “Tôi đã làm việc trong ngành bóng đá một thời gian, nên không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Rõ ràng chúng tôi thất vọng vì những trận thua, vì vậy chúng tôi phải đối mặt với điều đó, đoàn kết và tiếp tục nỗ lực. Chúng tôi không bị cuốn vào những điều tiêu cực đang diễn ra. Cách duy nhất để bạn có thể chơi tốt là tập trung vào nhiệm vụ phía trước”.

Jude Bellingham ghi bàn đầu tiên tại Champions League mùa này giúp Real Madrid đánh bại Juventus 1-0.

Jude Bellingham đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League mùa này, phá vỡ thế bế tắc ở phút 57 cho Real Madrid. Phần lớn công lao thuộc về Vinicius Junior, người đã xoay người bên cánh trái trước khi tung ra cú sút chéo góc về góc xa khung thành. Bellingham là người phản ứng nhanh nhất và đệm bóng vào lưới. Thua 0-1, Juventus chưa giành chiến thắng nào kể từ ngày 13-9.

Trong khi Real Madrid cùng 4 CLB khác - bao gồm Bayern Munich - chia sẻ ngôi đầu bảng với tối đa 9 điểm. Tại Munich, Lennart Karl, 17 tuổi, đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Bayern tại Champions League, góp công lớn giúp đội bóng Đức giành chiến thắng 4-0 trước Club Brugge. Harry Kane, Luis Diaz và Nicolas Jackson cũng ghi bàn cho Bayern.

Ba cầu thủ tuổi teen đã ghi bàn cho Chelsea, giúp đội bóng Ngoại hạng Anh áp đảo Ajax chỉ có 10 người với tỷ số 5-1 tại Stamford Bridge. Hiệp một hỗn loạn chứng kiến ​​5 bàn thắng, một thẻ đỏ và 3 quả phạt đền - tất cả đều được chuyển thành bàn thắng. Sau khi tiền vệ Kenneth Taylor của Ajax bị đuổi khỏi sân ở phút 15 vì một pha vào bóng thô bạo với Facundo Buonanotte, cầu thủ 19 tuổi Marc Guiu và Moises Caicedo đưa Chelsea dẫn trước 5 bàn. Wout Weghorst gỡ lại một bàn cho Ajax từ chấm phạt đền.

Nhưng Enzo Fernandez và cầu thủ 18 tuổi Estevao đã ghi bàn từ chấm phạt đền, giúp Chelsea nắm chắc thế trận khi hiệp một kết thúc. Estevao trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Chelsea tại Champions League - ngay sau khi Guiu phá kỷ lục. Tyrique George, 19 tuổi, đã nới rộng khoảng cách dẫn bàn cho Chelsea ngay sau khi vào sân thay Guiu.

Cầu thủ dự bị Roberto Navarro đã có tác động tức thì - và vô cùng ấn tượng - khi anh giúp Athletic Bilbao giành được những điểm số đầu tiên tại Champions League mùa này, với chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Qarabag. Navarro được tung vào sân trong phút 65, với tỷ số 1-1, và năm phút sau đó, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với một cú dứt điểm xoáy tuyệt đẹp vào góc xa. Qarabag, đội đã chơi hoàn hảo đến bất ngờ trước trận đấu, đã vươn lên dẫn trước chỉ sau 49 giây nhờ công của Leandro Andrade. Nhưng Gorka Guruzeta đã gỡ hòa ngay trước khi hiệp một kết thúc, và anh cũng giúp đội bóng của mình ấn định chiến thắng ở phút 88.

Victor Osimhen đã ghi 2 bàn giúp Galatasaray giành chiến thắng 3-1 trước Bodø/Glimt. Trong khi Sporting Lisbon đã lội ngược dòng để đánh bại Marseille với tỷ số 2-1. Gây thất vọng nhất có lẽ là Tottenham khi đại diện Anh bị chủ nhà Monaco cầm hòa 0-0. Atalanta cũng hòa 0-0 với Slavia Prague.

VIỆT TÙNG