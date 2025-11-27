Liverpool khủng hoảng sụp đổ hoàn toàn trước PSV Eindhoven

Cuộc khủng của nhà vô địch Anh, Liverpool ngày càng trầm trọng hơn với trận thua thảm hại 1-4 trên sân nhà trước PSV Eindhoven tại Champions League, khiến HLV trưởng Arne Slot chịu áp lực rất lớn sau trận thua thứ 9 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Thêm số liệu vào cuộc khủng hoảng này: Liverpool vừa trải qua trận thua 0-3 trước Man.City tại Ngoại hạng Anh trước kỳ nghỉ quốc tế, và thua Nottingham Forest với tỷ số tương tự hôm thứ Bảy. Giờ đây, họ đã để thủng lưới từ 3 bàn trở lên trong 3 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 9-1992. Khi được hỏi liệu có cảm nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo Liverpool hay không, Slot nói: “Có, nhưng không phải theo kiểu họ họ gọi cho tôi từng phút từng giây để nói rằng họ vẫn tin tưởng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn có những cuộc trò chuyện bình thường và trong những cuộc trò chuyện đó, tôi cảm nhận được sự tin tưởng, nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện với họ sau trận đấu này. Vậy nên hãy chờ xem”.

Công bằng mà nói, vị chiến lược gia người Hà Lan không thể chịu trách nhiệm cho những sai lầm cá nhân khó hiểu của các cầu thủ. Việc Ibrahimovic Konate thiếu tập trung mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ 3, tạo điều kiện cho Ricardo Pepi thoát xuống và khi cú sút của anh bật ra khỏi cột dọc, Couhaib Driouech có mặt để chuyển hóa thành bàn thắng - Driouech cũng là người ấn định chiến thắng 4-1 ở phút bù giờ. Konate sau đó phải nhường chỗ cho Federico Chiesa ở phút 76 - đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp trung vệ người Pháp, người sẽ hết hợp đồng vào mùa hè, đã bị thay ra bằng một tiền đạo sau một sai lầm quá lớn.

Tuy nhiên, pha để thủng lưới của đội trưởng Virgil van Dijk từ quả phạt đền vô lý ở phút thứ 6 thì không phải là điều dễ hiểu. Trung vệ người Hà Lan đã thật sự trải qua 20 phút tệ nhất trong sự nghiệp tại Liverpool, bắt đầu từ việc gây nên quả phạt đền và kết thúc bằng một thẻ vàng sau pha vào bóng bất thường với Ismael Saibari. Và phản ứng chung của toàn đội - khi Mauro Junior dễ dàng chạy 30 mét mà không bị cản phá, trước khi cú sút của Guus Til vượt qua Giorgi Mamardashvili, thay cho Alisson Becker đang bị chấn thương, ghi bàn ở phút 56 - là một màn trình diễn đầy thất vọng.

Công việc của Slot dường như không bị đe dọa ngay lập tức, nhưng việc giành chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải đầu tiên chỉ mang lại một chút thiện chí, và kết quả phải thay đổi để ngăn vị HLV người Hà Lan này lãng phí công lao đó. The Reds hiện đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, và thứ 13 trên bảng xếp hạng Champions League, với áp lực ngày càng lớn đặt lên Slot để xoay chuyển tình thế.

Slot nói thêm: “Tôi không lo lắng. Ý tôi là tôi tập trung vào những việc khác ngoài việc lo lắng về vị trí của mình. Tôi cố gắng phân tích, cố gắng giúp đỡ các cầu thủ hết sức có thể và rõ ràng là tôi không làm điều đó theo cách tôi đã làm ở mùa giải trước, bởi vì khi nói về lỗi cá nhân, tôi nghĩ đó cũng là điều xuất phát từ nỗ lực của cả đội. Vậy nên, một lần nữa, tôi cần phải làm tốt hơn và đó là điều tôi đang cố gắng làm mỗi ngày để cải thiện đội bóng, và đó là trọng tâm chính của tôi”.

Theo Opta, lần gần nhất Liverpool thua 9 trong chuỗi 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường là ở mùa giải 1953-1954. Chuỗi trận tệ nhất trong hơn 70 năm thật khó tin khi xảy ra đối với một đội đã dễ dàng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh chỉ vài tháng trước, và sau đó đã chi 570 triệu USD cho các cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. “Đây là một cú sốc. Đây là điều rất, rất bất ngờ”, Slot thừa nhận. “Nhưng chúng tôi chỉ cần đối mặt với những gì mình đang phải đối mặt, và chiến đấu hết mình”.

VIỆT TÙNG