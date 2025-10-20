Liverpool: hàng thủ còn đau đầu hơn việc Isak và Salah 'tịt ngòi'

Khi cầu thủ đắt giá nhất nước Anh ngồi cạnh Mohamed Salah trên băng ghế dự bị của Liverpool, trong lúc nhà vô địch Premier League cố gắng trong vô vọng để tìm bàn gỡ hòa trước Man United mà không có họ, thì không phải hàng công "tịt ngòi" của Slot là đối tượng đáng bị chỉ trích dữ dội nhất tại Anfield. Nền móng phòng ngự của ông đã hoàn toàn tan rã.

Đúng vậy, Isak phần lớn "tàng hình" trong vai trò số 9 và Salah lại một lần nữa chơi mờ nhạt khi sự bế tắc cá nhân của anh tiếp tục diễn ra trước đối thủ mà anh thường xuyên "gieo rắc kinh hoàng". Tiền đạo người Thụy Điển có cú sút trúng đích đầu tiên tại Premier League với tư cách là cầu thủ Liverpool ở phút 35, nhưng bị thủ môn mới nhất của Man United, Senne Lammens, cản phá xuất sắc. Salah phung phí một cơ hội vàng mười mươi trong hiệp hai ngay trước khán đài The Kop, và cả hai đều không thể phàn nàn khi số của họ cuối cùng hiện lên trên bảng thay người. Cody Gakpo cũng có ba lần sút trúng khung gỗ và bằng cách nào đó đã không thể ghi bàn thắng thứ hai chỉ vài khoảnh khắc sau bàn thắng quyết định của Harry Maguire.

Slot cho rằng, đáng lẽ ra Liverpool không thể thua một trận đấu mà họ đã tạo ra quá nhiều cơ hội. Nhưng điều đó không phải là không thể với một hàng phòng ngự ở phong độ này, như Crystal Palace, Chelsea và bây giờ là Man United đã chứng minh.

Khi ông phải chứng kiến trận thua thứ tư liên tiếp trên cương vị HLV Liverpool – người đầu tiên kể từ Brendan Rodgers vào tháng 11 - 2014 – Slot hẳn đã tuyệt vọng trước một màn trình diễn phòng ngự đã "mời" Man United chiếm lấy thế chủ động cũng như chiến thắng đầu tiên của họ tại Anfield kể từ tháng 1 -2016. Trận đấu đầy rẫy những sai lầm tương tự mà ban huấn luyện của Liverpool đã nỗ lực khắc phục sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, bao gồm một bàn thua từ tình huống cố định nữa. Đó là một màn trình diễn đã làm trật bánh hoàn toàn sự phục hồi của nhà vô địch trong hiệp hai và khiến họ phải trả giá bằng cả trận đấu.

Đáng lý ra, thế trận đã hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà khi Gakpo san bằng tỷ số sau bàn mở tỷ số sớm của Bryan Mbeumo. Liverpool có thể cảm nhận được một chiến thắng muộn màng nữa với các cầu thủ vào thay người như Hugo Ekitike, Curtis Jones và Federico Chiesa đã tạo ra sự cải thiện rõ rệt và đẩy lùi Man United về phần sân nhà. Thay vào đó, lại là một thất bại muộn màng nữa ở Premier League, trận thứ ba liên tiếp, sau khi những điểm yếu trong các tình huống cố định của Liverpool tái xuất. Người ấn định chiến thắng Maguire là một trong ba cầu thủ Man United không bị ai kèm, thoải mái đứng sau Konate ở phút 84.

HLV Ruben Amorim đã có chiến thắng tuyệt vời nhất trong triều đại đầy biến động của ông tại Man United. Bất chấp mọi tiêu cực xung quanh Amorim, chính đội bóng của ông mới là những người thể hiện với mục đích rõ ràng và một kế hoạch được thực thi tốt trong phần lớn thời gian của một trận cầu hấp dẫn. Kết quả là hai chiến thắng liên tiếp đầu tiên tại giải đấu dưới thời Amorim. Ngược lại, đội bóng của Slot đôi khi trông như những người xa lạ, đặc biệt là khi thủng lưới từ một tình huống cố định lần thứ năm tại Premier League mùa này.

Hệ thống của Liverpool đã bị bóc mẽ từ khâu ý tưởng đến khâu thực hiện trong bàn mở tỷ số ở giây thứ 62 của Mbeumo. Không có lực trong cú đánh đầu phá bóng ban đầu của Virgil van Dijk, và không có bất kỳ áp lực nào lên Bruno Fernandes khi anh nhận bóng và tung đường chuyền cho Amad Diallo ở khoảng trống bên cánh phải. Milos Kerkez đã phản ứng chậm chạp, Van Dijk cũng chậm lùi về để theo kèm Mbeumo, trong khi Giorgi Mamardashvili, người thay thế Alisson bị chấn thương trong khung gỗ, đã dễ dàng bị đánh bại từ một góc hẹp.

Slot có thể chỉ tay vào đầu và tự hỏi tiếng còi của Michael Oliver ở đâu – một trọng tài mà ông vốn có "lịch sử" không mấy êm đẹp – nhưng ông cũng phải tự vấn về mức độ tập trung và giao tiếp giữa các hậu vệ của mình. Bàn thắng của Mbeumo đồng nghĩa với việc đội bóng của Slot chỉ giữ sạch lưới được hai lần sau 12 trận mùa này, lần gần nhất đã cách đây tám trận tại Burnley.

Van Dijk và Kerkez

Man United đã liên tục khoét sâu vào hành lang cánh trái của Liverpool trong hiệp một, hiệp đấu mà Fernandes, Mason Mount và thậm chí cả Gakpo đều suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho đội khách. Việc chuyền bóng sớm cho Diallo để đối đầu với Kerkez rõ ràng là một phần trong kế hoạch của Amorim. Chiến thuật đó đã thành công hết lần này đến lần khác trong 45 phút đầu tiên. Bản hợp đồng trị giá triệu từ Bournemouth đã trải qua một buổi tối khó khăn nữa trong màu áo Liverpool. Ngay cả những quả ném biên cũng là một vấn đề đối với người được chọn để kế nhiệm Andy Robertson, khi anh suýt chút nữa đã "kiến tạo" cho Mbeumo trong một nỗ lực cắt bóng. Kerkez và Van Dijk dường như đang ở trên hai bước sóng hoàn toàn khác nhau.

HỒ VIỆT