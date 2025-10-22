Liverpool gặp rắc rối mới khi Gravenberch bỏ tập trước chuyến đi Frankfurt

Ryan Gravenberch đã vắng mặt trong buổi tập mở của Liverpool trước chuyến làm khách đến Eintracht Frankfurt tại Champions League sau khi bị trẹo mắt cá chân trong trận đấu với Manchester United.

Ryan gravenberch trong màu áo Liverpool

Ryan Gravenberch đã khiến Liverpool lo ngại về chấn thương trước trận đấu giữa The Reds và Eintracht Frankfurt tại đấu trường Champions League sau khi vắng mặt trong buổi tập mở hôm thứ Ba. Tiền vệ người Hà Lan đã buộc phải rời sân trong trận thua đáng thất vọng trước Manchester United hôm Chủ nhật sau khi bị trẹo mắt cá chân.

Cầu thủ 23 tuổi này đã dính chấn thương trong lúc tranh chấp với Bryan Mbeumo vào đầu hiệp hai, và mặc dù ban đầu đã cố gắng tiếp tục thi đấu, anh bị thay ra sau 1 giờ thi đấu, khiến Liverpool nhận thất bại 1-2.

HLV Arne Slot xác nhận sau trận đấu rằng việc thay Gravenberch là do chấn thương và anh sẽ được đánh giá lại trước chuyến du hành đến Đức. "Tôi đã thay ra vì cậu ấy bị trẹo mắt cá chân", Slot giải thích. "Liệu cậu ấy có phải là mối lo ngại về chấn thương không? Đó là điều chúng ta phải chờ xem vào ngày mai, nhưng chúng ta phải thi đấu [vào thứ Tư] một lần nữa."

Tuy nhiên, sau khi vắng mặt trong buổi tập mở, Liverpool dường như sẽ không có ngôi sao người Hà Lan trong trận đấu với Frankfurt, theo Liverpool Echo đưa tin.

Có nhiều tin tức đáng khích lệ hơn cho Liverpool khi Wataru Endo đã trở lại tập luyện. Đội trưởng đội tuyển Nhật Bản đã vắng mặt trong trận thua Manchester United do chấn thương gân kheo, anh cũng đã rút lui khỏi các trận đấu quốc tế sau khi gặp vấn đề với Chelsea hồi đầu tháng.

Alexis Mac Allister cũng đã tham gia tập luyện mặc dù phải khâu bốn mũi do vết thương ở đầu trong trận thua Manchester United.

Cả cầu thủ người Argentina và Curtis Jones hiện là những ứng cử viên tiềm năng để thay thế Gravenberch ở vị trí tiền vệ phòng ngự của Liverpool tại Đức. Slot dự kiến ​​sẽ cung cấp thông tin cập nhật về chấn thương tại buổi họp báo trước trận đấu tại Frankfurt.

Liverpool sẽ tìm cách chấm dứt chuỗi bốn trận thua khi chiến dịch Champions League của họ trở lại vào thứ Tư, sau khi để thua Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea và Manchester United trước và sau loạt trận quốc tế tháng 10.

HOÀNG HÀ