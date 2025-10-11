Lille là đội bóng cuối cùng của Olivier Giroud

Olivier Giroud sẽ giải nghệ sau khi chia tay Lille. Ảnh: L'Équipe

Olivier Giroud không được kỳ vọng sẽ trở lại châu Âu. Khi anh rời AC Milan để gia nhập LAFC vào năm 2024, một động thái cũng trùng với thời điểm anh giã từ sự nghiệp quốc tế ở đội tuyển Pháp, sự nghiệp đỉnh cao dường như đi đến hồi kết khi rời xa châu Âu, nơi tiền đạo 39 tuổi đã đạt đến đỉnh cao.

Tuy nhiên cuối cùng, như không hài lòng với quyết định này, sau quãng thời gian kém duyên tại Los Angeles, Giroud đã trở lại châu Âu vào mùa hè 2025 để ký hợp đồng một năm với Lille OSC. Cho đến nay, đây là thương vụ có lợi cho cả hai bên. Trong sáu lần ra sân tại Ligue 1 2025/26, chân sút số một mọi thời đại của đội tuyển Pháp đã có hai bàn thắng, đồng thời anh cũng ghi bàn trong chiến dịch UEFA Europa League năm nay của Les Dogues .

Hợp đồng hiện tại của anh với Lille sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Trả lời phỏng vấn RMC Sport , anh không tiết lộ liệu mình có được gia hạn hay không: "Tôi tập trung vào hiện tại để duy trì những gì diễn ra tốt đẹp, và chúng tôi sẽ tìm ra câu trả lời vào cuối mùa giải.", cựu tiền đạo của Arsenal, Chelsea, AC Milan và Montpellier cho biết.

Tuy nhiên, một điều chắc chắn là Giroud sẽ không gia nhập một câu lạc bộ nào khác sau khi chia tay Lille: "Đây có phải là câu lạc bộ cuối cùng của tôi không? Chính xác, chắc chắn rồi."

Do đó, gia hạn hợp đồng hoặc giải nghệ là hai lựa chọn mà tiền đạo này sẽ cân nhắc vào mùa hè tới. Với Lille, HLV trưởng Bruno Genesio luôn ca ngợi sự chuyên nghiệp của "lão tướng" người Pháp và xem anh là trụ cột của đội dù chỉ sau thời gian ngắn: "Giroud có chất lượng thi đấu không khác là bao so với khi vô địch thế giới. Bằng thái độ chuyên nghiệp tối đa, cậu ấy là thủ lĩnh của những tài năng trẻ tại đội bóng học tập."

QUANG ANH