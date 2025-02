Liệu Man City sẽ đánh bại Arsenal bằng những đường chuyền dài như trong trận đấu với Chelsea?

Manchester City đang có một mùa giải khá kỳ lạ. Pep Guardiola có lẽ không cười nổi, nhưng dù sao đây cũng là một mùa giải đầy bất ngờ.

Chuỗi trận chỉ có một chiến thắng trong 13 trận đấu ở mọi giải đấu vào cuối năm 2024 có lẽ thậm chí không phải là điều đáng ngạc nhiên nhất. Những ai đã xem trận thắng 3-1 của Man City trước Chelsea vào cuối tuần trước có lẽ cũng nhận ra một xu hướng bất ngờ, điều đã góp phần vào cả ba bàn thắng của họ trong chiến thắng ngược dòng: Man City đã sẵn sàng chơi những đường chuyền dài.

Nếu có một điều mà mọi người liên tưởng đến Man City dưới thời Guardiola – ngoài việc giành chức vô địch Premier League gần như liên tục – thì đó là lối chơi chuyền bóng kiên nhẫn. Họ đã ghi nhận số đường chuyền nhiều nhất tại Premier League trong mỗi mùa giải kể từ khi Guardiola được bổ nhiệm vào năm 2016.

Man City từng thắng 2-1 trận đấu bảng Champions League trên sân nhà trước Napoli vào mùa giải 2017-18, nhưng đội bóng của Maurizio Sarri đã gây ra mọi rắc rối cho họ với lối pressing cao, trong khi các cầu thủ của Guardiola vẫn kiên quyết chơi bóng từ phía sau. Sau trận đấu, HLV người Tây Ban Nha nói: “Chúng tôi phải làm điều đó (chuyền bóng từ phía sau) nhiều hơn… Nếu bạn chơi những đường chuyền dài trước, chỉ trong hai giây họ sẽ tấn công. Trong bóng đá, mọi thứ diễn ra nhanh như vậy. Vì vậy, bạn phải chơi theo cách đó.”

Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Chelsea vào thứ Bảy tuần trước, hơn bảy năm sau, những nhận xét của Guardiola về cách đội của ông chơi bóng qua hàng hệ thống pressing của Chelsea đã có chút khác biệt.

“Trong hiệp hai, họ chơi pressing tấn công hơn và áp sát từng người một” ông nói. “Khi họ áp sát từng người và đẩy cao lên phía thủ môn, bạn có thể tạo ra tình huống hai đấu một với thủ môn. Nhưng khi điều đó không xảy ra, bạn phải chơi bóng dài lên cho Erling Haaland, bởi vì nếu bạn giành được bóng ở đó, đó sẽ là một cơ hội.”

Dĩ nhiên, vào mùa giải 2017-18, họ chưa có Haaland, một tiền đạo không chỉ là tay săn bàn đẳng cấp mà còn có thể trở thành mục tiêu nhận bóng dài nhờ thể hình và sức mạnh của mình. Nhưng vào thời điểm đó, có cảm giác như Guardiola cảm thấy bị xúc phạm khi ai đó đề nghị đội của ông chơi bóng dài. Kết quả là, 8,4% đường chuyền của họ trước Napoli được xếp vào loại chuyền dài – tức là những đường chuyền có độ dài ít nhất 32 mét.

Điều này không nhất thiết có nghĩa là chơi bóng dài theo kiểu “đá bóng lên trời” về phía đối thủ. Nó vẫn có thể là một đường chuyền có chủ đích và chính xác đến đồng đội ở vị trí trống. Trong trận đấu với Chelsea vào cuối tuần trước, Man City đã thực hiện 53 đường chuyền dài. Con số này chiếm 9,4% tổng số đường chuyền của họ trong trận đấu (567), tỷ lệ cao nhất của Man City trong bất kỳ trận đấu Premier League nào mùa này. Tỷ lệ cao thứ hai là 8,8% trong trận thua 1-2 trên sân nhà trước Manchester United vào giữa tháng 12, và thứ ba là 8,7% trong trận hòa 2-2 trước Brentford vào giữa tháng 1.

Những đường chuyền dài của Man City cũng rất hiệu quả. Đường chuyền vượt tuyến của Ilkay Gündogan đến Matheus Nunes cuối cùng đã dẫn đến bàn gỡ hòa của Josko Gvardiol, sau khi Noni Madueke giúp Chelsea vươn lên dẫn trước sớm. Hai đường chuyền dài khác đến từ chân thủ môn Ederson. Anh tìm thấy Erling Haaland bằng một đường chuyền dài, và cuối cùng tiền đạo người Na Uy đã thực hiện pha lốp bóng qua đầu Robert Sánchez để nâng tỷ số lên 2-1. Ederson cũng thực hiện một đường chuyền đến vạch giữa sân, được Kevin De Bruyne chuyền tiếp trước khi Haaland kiến tạo để Phil Foden ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

Dù vậy, có lẽ mọi người chỉ chú ý nhiều hơn đến những đường chuyền dài của Man City trước Chelsea vì chúng dẫn đến bàn thắng. Nhưng chỉ ba ngày trước đó, khi Man City để tuột mất chiến thắng 2-0 và thua PSG 2-4 tại Champions League, 12,4% đường chuyền của họ là chuyền dài. Đây là tỷ lệ cao nhất của họ trong bất kỳ trận đấu nào kể từ tháng 2-2023, cho thấy Guardiola có lẽ đang coi đây là một phần giải pháp cho tình trạng sa sút gần đây của đội bóng.

Dĩ nhiên, chiến thuật này cuối cùng đã không hiệu quả trước PSG, nhưng chắc chắn nó đã phát huy tác dụng trước Chelsea. Vậy, liệu chúng ta có thể thấy điều tương tự khi Man City làm khách trên sân Arsenal vào Chủ nhật tới?

Những năm gần đây, đã có một số trận đấu kịch tính giữa Guardiola và người học trò cũ Mikel Arteta. Một trong số đó diễn ra vào tháng 2/2023, khi Man City và Arsenal đang tranh giành chức vô địch Premier League. Man City đến sân khách ở Bắc London và rời đi với ba điểm sau chiến thắng ấn tượng 3-1. Trận đấu đó chứng kiến Man City thực hiện 52 trong tổng số 303 đường chuyền dài (17,2%), tỷ lệ cao thứ hai của họ trong một trận đấu kể từ khi Guardiola đến.

Trong trận đấu tại FA Cup ba tuần trước đó, Man City thắng 1-0 trên sân nhà Etihad, với 13,2% đường chuyền của họ là chuyền dài, tỷ lệ cao thứ chín trong một trận đấu dưới thời Guardiola. Có vẻ như HLV người Tây Ban Nha nhận thấy chiến thuật này hiệu quả trước Arsenal. Man City không chơi bóng dài thường xuyên như vậy khi họ thắng 4-1 trước cùng đối thủ vào tháng 4 năm đó (9,9%), nhưng tỷ lệ này vẫn cao hơn hầu hết các trận đấu khác của họ.

Trong ba trận đấu tiếp theo tại Premier League, Man City không thực hiện quá 7,9% đường chuyền dài và không thắng trận nào (hòa 2, thua 1), mặc dù điều này bao gồm trận hòa 2-2 trên sân Etihad đầu mùa giải, nơi bản chất tấn công-phòng ngự của hiệp hai có thể đã ảnh hưởng đến thống kê sau thẻ đỏ của Leandro Trossard.

Vì vậy, những đường chuyền dài có thể là thứ mà Guardiola sẽ tận dụng một lần nữa vào Chủ nhật. Dĩ nhiên, Man City sẽ cần vượt qua cặp trung vệ xuất sắc William Saliba và Gabriel Magalhães để làm điều đó, mặc dù cả hai cũng đã thi đấu trong trận thua 1-3 của Arsenal trước Man City vào tháng 2-2023.

Liệu những đường chuyền dài có chỉ là những quả bóng bổng lên cho Haaland, kiểu “tìm người to khỏe”? Có và không. Man City đang tận dụng thực tế rằng Haaland không chỉ là một chân sút đẳng cấp mà còn có thể hình lý tưởng. Tiền đạo người Na Uy đã nhận nhiều đường chuyền dài nhất trong số các cầu thủ Man City tại Premier League mùa này (76), nhưng anh không phải là mục tiêu duy nhất.

Điều đáng chú ý trước Chelsea là những đường chuyền vượt tuyến thường dành cho các pha chạy của hậu vệ Gvardiol và Nunes. Cầu thủ đầu tiên đã có cơ hội ngon ăn trong hiệp một từ một đường chuyền như vậy, trong khi người thứ hai cũng nhận bóng tương tự ngay sau đó, và điều này cuối cùng dẫn đến bàn gỡ hòa của Gvardiol.

Nhìn chung, Nunes (44) và Gvardiol (38) xếp thứ hai và thứ ba về số đường chuyền dài nhận được tại Premier League mùa này, mặc dù cần lưu ý rằng Nunes không chỉ chơi ở vị trí hậu vệ phải mà còn thi đấu một số trận ở cánh trái. Tuy nhiên, anh đã nhận nhiều đường chuyền chéo hơn bất kỳ đồng đội nào (11), cho thấy Man City thường xuyên tìm anh bằng những đường chuyền dài.

Vậy, Man City có phải là một đội bóng chơi bóng dài không? Tất nhiên là không. Họ đã rời xa lối chơi đó trong chiến thắng 3-1 trước Club Brugge tại Champions League hôm thứ Tư. Chiến thắng này giúp họ giành vé vào vòng play-off loại trực tiếp – nơi họ sẽ đối mặt với Real Madrid – và chỉ 19 trong số 815 đường chuyền của họ được xếp vào loại “dài”, chỉ chiếm 2,3%.

Tại Premier League mùa này, chỉ có Tottenham (762) thực hiện ít đường chuyền dài hơn Man City (799), trong khi trung bình 34,7 đường chuyền dài mỗi trận của họ giảm khá nhiều so với mùa trước (42,2), và thậm chí còn thấp hơn so với mùa giải 2022-23 (46,3).

Vấn đề nằm ở việc Man City biết khi nào cần sử dụng những đường chuyền dài và thực hiện chúng một cách hiệu quả. Mặc dù thực hiện ít đường chuyền dài thứ hai, họ đã hoàn thành nhiều đường chuyền dài thành công (461) hơn bảy đội khác tại Premier League mùa này, và tỷ lệ thành công 57,7% của họ cao hơn đáng kể so với các đội còn lại. Trên thực tế, Brighton (50,8%) là đội duy nhất khác tìm được đồng đội với ít nhất một nửa số đường chuyền dài của họ.

Một lý giải khác cho việc Man City giảm số đường chuyền dài mùa này – giống như lý do cho hầu hết những thứ khác của họ – là sự vắng mặt của Rodri do chấn thương. Chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 đã hoàn thành nhiều đường chuyền dài thứ tư tại Premier League mùa trước (241), mặc dù chỉ thực hiện 299 đường chuyền, ít hơn ít nhất 459 so với ba cầu thủ hoàn thành nhiều hơn. Vì vậy, có thể hiểu được rằng khi không có một bản sao của Rodri, số đường chuyền dài của Man City đã giảm, nhưng việc họ dường như đang tăng số lượng trong những trận gần đây có thể cho thấy Guardiola đang tìm ra giải pháp mới để tái sử dụng những đường chuyền dài như một vũ khí, đặc biệt là trước các đối thủ chơi pressing cao.

Tuy nhiên, ông đã tìm kiếm giải pháp chính từ vị trí thấp hơn hàng tiền vệ, và Arsenal sẽ cần cảnh giác khi Ederson có bóng. Đường chuyền của anh cho bàn thắng của Haaland tuần trước giúp anh san bằng kỷ lục của Paul Robinson về số pha kiến tạo nhiều nhất bởi một thủ môn trong lịch sử Premier League (5). Chỉ có 13 cầu thủ tại Premier League mùa này hoàn thành nhiều đường chuyền dài hơn Ederson (89), và tất cả họ đều thực hiện ít nhất 67 đường chuyền nhiều hơn anh (158).

Đừng mong đợi Man City sẽ thường xuyên chơi bóng dài, nhưng hãy cảnh giác vì họ chắc chắn có vũ khí này khi cần. Chắc chắn sẽ là một trận đấu hấp dẫn tại sân Emirates vào Chủ nhật. Man City chơi bóng dài và Arsenal dựa vào các tình huống cố định?

HỒ VIỆT