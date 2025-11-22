Lịch thi đấu đang ủng hộ Liverpool và Man City

Arsenal đang ngự trị trên đỉnh Premier League, đó là sự thật dựa trên thực lực và phong độ ổn định đến đáng sợ. Họ không chỉ xuất sắc mà còn được hưởng lợi từ một luồng gió thuận lợi trong lịch thi đấu gần đây. Nhưng quy luật của Premier League là sự thay đổi không ngừng. Giờ đây, cán cân định mệnh đang xoay chuyển, mở ra cơ hội vàng cho Liverpool và Man City.

Chỉ hai tháng trước, khi Liverpool độc chiếm ngôi đầu với năm chiến thắng tuyệt đối, nhiều người đã vội vàng tuyên bố chức vô địch nằm gọn trong tay họ. Suy nghĩ đó đã thất bại một cách thảm hại. Kể từ đó, Arsenal đã tận dụng triệt để chuỗi 5 trận đấu dễ thở nhất giải (dựa trên Opta Power Ranking) để thắng 4, hòa 1. Ngược lại, Liverpool đối mặt với chuỗi trận khó khăn thứ hai và thua tới 4/5 trận. Kết quả là hiện tại, Arsenal dẫn đầu với 4 điểm hơn Man City và tám điểm hơn Liverpool, đội đang xếp thứ tám.

Phải khẳng định rõ: Arsenal không vượt lên chỉ vì lịch thi đấu dễ dàng. Họ lên ngôi đầu bằng thực lực, xây dựng một khối phòng ngự gần như hoàn hảo, trên đà thách thức kỷ lục thủng lưới ít nhất (15 bàn của Chelsea). Dữ liệu xG (bàn thắng kỳ vọng) đều chứng minh vị trí số một của họ là xứng đáng.

Tuy nhiên, giờ đây, những người vội vàng tuyên bố Arsenal đã vô địch có thể lại đang nhảy múa quá sớm.

Mức độ khó của các đội trong 5 trận tiếp

Cánh cửa mở ra: cơ hội vàng của Liverpool và Man City

Opta Power Ranking cho thấy sự đảo chiều rõ rệt căn cứ trên lịch thi đấu sắp đến:

Liverpool (Dễ nhất): Trong năm trận sắp tới, Lữ đoàn Đỏ đối đầu với Nottingham Forest, West Ham, Sunderland, Leeds và Brighton. Đây là chuỗi trận dễ thở nhất Premier League. Với việc Liverpool vẫn được đánh giá cao về chất lượng cá nhân, đây chính là cơ hội để HLV Arne Slot xốc lại tinh thần, chắp vá những lỗ hổng và bắt đầu hành trình "giành lại từng tấc đất đã mất" trong cuộc chiến danh hiệu.

Manchester City (Dễ thứ ba): Đội thách thức gần nhất của Arsenal cũng có lịch thi đấu thuận lợi. Đối mặt với Newcastle, Leeds, Fulham, Sunderland và Crystal Palace, Man City có mọi lý do để tận dụng phong độ cao của mình (sau chiến thắng 3-0 trước Liverpool) để thu hẹp khoảng cách.

Arsenal (trung bình): Ngược lại, Arsenal nằm ở giữa bảng xếp hạng về độ khó của lịch thi đấu. Họ đối mặt với trận Derby Bắc London căng thẳng, theo sau là Chelsea (hạng ba), Aston Villa (vừa thắng Man City), Brentford (vừa thắng Liverpool) và Wolves. Đây là một chuỗi trận đầy "vỏ chuối" mà Mikel Arteta cần phải cực kỳ cẩn trọng.

Kéo dài phân tích đến hết 8 trận đấu tiếp theo (đến nửa chặng đường), Liverpool vẫn giữ vị thế thuận lợi nhất, theo sau là Man City. Arsenal sẽ phải đối mặt với lịch trình khó khăn hơn.

Tất nhiên, cuộc đua danh hiệu không chỉ dựa vào mô hình thống kê. Chấn thương, lịch thi đấu dày đặc (Arsenal và Man City còn phải đá cúp Liên đoàn) và sự mệt mỏi trong giai đoạn lễ hội đều là những yếu tố ngoại cảnh.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn nằm ở chính các đội bóng.

Sức Mạnh Bền Bỉ của Arsenal: Arsenal hiện là đội bóng đáng tin cậy nhất, với khả năng phòng ngự xuất sắc. Họ để đối phương tạo ra xG thấp nhất giải đấu (0.56 xG/trận). Chừng nào họ còn duy trì được sự kỷ luật này, kết quả tích cực sẽ tiếp tục đến, bất kể đối thủ là ai.

Sự Rối Loạn của Liverpool: Liverpool hiện tại là một đơn vị chức năng rối loạn, phòng ngự mở toang và tấn công thiếu sắc bén so với mùa trước. Mặc dù chuỗi trận thua có thể một phần do đối thủ quá mạnh vào lúc họ mất phong độ và niềm tin, nhưng việc họ thiếu đi bản sắc đã trở nên quá rõ ràng.

Nếu lịch thi đấu thuận lợi đã giúp Arsenal leo lên đỉnh, thì nó cũng có khả năng mở lại cuộc đua khi Liverpool và Man City được gặp các đối thủ yếu hơn trong thời điểm cần điểm nhất. Bài học rút ra từ sự sụp đổ của Liverpool hai tháng trước là lời cảnh báo đắt giá: không nên vội vàng tuyên bố kết cục.

Sự khác biệt là, Arsenal hiện tại ít mong manh hơn Liverpool lúc đó rất nhiều. Dù vậy, Liverpool và Man City sẽ không bao giờ có cơ hội tốt hơn để cắt giảm khoảng cách. Sức mạnh và chất lượng thường chiến thắng, và đây là lúc hai gã khổng lồ đó phải lấy lại vị thế, biến lịch thi đấu "dễ thở" thành bước đệm sinh tử để tái khởi động mùa giải.

HỒ VIỆT