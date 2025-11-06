Lịch thi đấu chính thức của các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33

Lịch thi đấu chính thức vừa được Ban tổ chức SEA Games 33 công bố, đội tuyển U22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển futsal nam, nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tranh tài tại Đại hội thể thao khu vực tổ chức tại Thái Lan từ đầu tháng 12 tới, với mục tiêu lọt vào trận chung kết.

Đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Theo lịch, đội sẽ ra quân gặp U22 Lào lúc 18g30 ngày 4-12, sau đó đối đầu U22 Malaysia lúc 18g30 ngày 11-12. Các trận đấu của bảng B diễn ra tại sân Tinsulanon (Songkhla). Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines. Theo lịch thi đấu tại sân Chonburi, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Malaysia ngày 5-12, gặp Philippines ngày 8-12 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Myanmar ngày 11-12.

Ở nội dung futsal, đội tuyển futsal nam Việt Nam thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt cùng các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Nonthaburi. Theo lịch, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ gặp Malaysia ngày 16-12, gặp Indonesia ngày 17-12, gặp Thái Lan ngày 18-12 và khép lại giải bằng trận gặp Myanmar ngày 19-12.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam do HLV Nguyễn Đình Hoàng dẫn dắt nằm ở bảng B cùng Indonesia và Myanmar. Các trận đấu được tổ chức tại BTU Hall (Đại học Bangkok Thonburi). Đội sẽ thi đấu trận ra quân gặp Indonesia ngày 12-12 và thi đấu trận còn lại vòng bảng với Myanmar ngày 14-12. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 16-12, trước khi bước vào trận chung kết và tranh huy chương đồng ngày 18-12.

CAO TƯỜNG