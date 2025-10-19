Leylah Fernandez: Đánh bại được Tereza Valentova, giành danh hiệu thứ 5 trong sự nghiệp ở Osaka

Cựu Á quân US Open - Leylah Fernandez - đã giành được 8 điểm cùng 7 game đầu tiên trong trận đấu chống lại đối chỉ 18 tuổi Tereza Valentova, qua đó đoạt danh hiệu Kinoshita Group Japan Open 2025 tại Osaka vào chiều hôm nay, Chủ nhật 19-10-2025.

Fernandez và chiếc cúp vô địch thứ 5 trong sự nghiệp

Đây là danh hiệu Japan Open đầu tiên trong sự nghiệp của Fernandez, nhưng cũng là ngôi vô địch thứ 5 mà cô giành được. Nếu chỉ tính riêng trong mùa giải 2025, đây là lần thứ 2 tay vợt nữ người Canada lên ngôi, sau chiến thắng ở giải Washington Open hồi tháng 7.

Hạt giống số 4 đã đánh bại tay vợt vượt qua vòng loại Valentova, người lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết hệ WTA Tour, với tỷ số 6-0, 5-7 và 6-3 sau 2 giờ 11 phút. Một kết quả ấn tượng với tay vợt nữ đã từng thua Emma Raducanu ở chung kết US Open 2021.

Với 5 trận thắng liên tiếp tại Osaka (lần thứ 2 cô có chuỗi trận thắng ấn tượng này từ chiến công tại Washington, D.C.), với ngôi vô địch mới nhất, Fernandez tăng 5 bậc lên Hạng 22 trên Bảng xếp hạng PIF WTA Live và giành lại vị trí Số 1 Canada từ Victoria Mboko.

“Trước hết, tôi xin chúc mừng Tereza!”, Fernandez nói trong buổi nhận cúp vô địch, “Em đã chơi quá đỗi tuyệt vời, và đây là một tuần lễ tuyệt vời đối với em, với HLV và cả gia đình em. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ gặp lại em ở trong nhiều trận đấu chung kết kiểu như thế này nữa”.

Sau đó, cô hướng sự chú ý đến những người thân thiết nhất: “Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn đội của tôi và cha tôi, người đồng thời là HLV của tôi, và đối tác tập luyện của tôi nữa. Cảm ơn rất nhiều vì đã cùng tôi chịu đựng trong những tuần qua, tháng qua và năm qua”.

“Tôi cũng muốn cảm ơn gia đình - và những người thân yêu ở quê nhà. Không có mọi người, tôi sẽ không có mặt ở đây. Không có sự hy sinh và hỗ trợ của mọi người, tôi sẽ không đứng được trên sân khấu này, vì vậy cảm ơn rất nhiều vì tất cả tình yêu và động lực mà mọi người đã dành cho tôi”.

Fernandez mở màn trận đấu bằng sự tự tin phù hợp với một tay vợt giàu kinh nghiệm hơn hẳn, chỉ cần chưa đầy 30 phút, cô đã giành chiến thắng rất nhanh chóng ván đầu tiên, để thắng cú “bagel” - thắng với điểm số áp đảo 6-0, không “nhường” cho Valentova game nào.

Valentova có vẻ xúc động trong thời gian nghỉ giữa 2 ván, có lẽ cảm thấy áp lực của khoảnh khắc lớn nhất trong sự nghiệp của cô cho đến nay. Thật đáng khen ngợi, cô đã lấy lại tinh thần và chơi thoải mái hơn ở trong ván 2, bẻ giao bóng của Fernandez những 3 lần, cuối cùng giữ vững game giao bóng thứ 12 để đưa trận đấu bước ván quyết định.

Trong ván 3, kinh nghiệm của Fernandez lại chứng tỏ vai trò then chốt. Cô đã tận dụng thời điểm Valentova giao bóng 2 khi đối mặt với nguy cơ thua break-point để bẻ game giao bóng này và vượt lên dẫn 3-1. Dù là, sau đó bị rút ngắn điểm số 3-4, cô vẫn thắng tiếp break-point để gia tăng cách biệt 5-3 trước khi cầm giao bóng khép lại mọi thứ.

“Tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ”, Fernandez tiếp tục chia sẻ, “Vì đã đến trong tuần này, vì đã ủng hộ chúng tôi, không chỉ riêng tôi mà còn là cho mọi tay vợt trong giải đấu này. Không có các bạn, chúng tôi sẽ không ở đây, vì vậy cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ chúng tôi, tiếp thêm động lực và mang đến thứ năng lượng tích cực”.

Đối với Valentova, thất bại này có thể là ngọt ngào, xen lẫn cay đắng. Sau ván mở màn khó khăn, cô đã chiến đấu trở lại và tạo ra ấn tượng mạnh trong trận chung kết WTA Tour đầu tiên của mình. Vượt qua vòng loại, cô đã giành được 6 trận thắng chỉ trong tuần này, bao gồm 3 chiến thắng trước các đối thủ thuộc Tốp 50 thế giới.

Trong đó, đáng chú ý là chiến thắng chỉ sau 2 ván trước Hạt giống số 3 và Tay vợt số 21 thế giới Elise Mertens ở vòng 2. Cô ấy cũng có một chiến thắng áp đảo ở vòng 1 trước Alexandra Eala, chỉ để thua 3 game... Valentova sẽ đạt vị trí tốt nhất trong sự nghiệp là Hạng 58 thế giới, tăng 20 bậc so với đầu tuần này.

Đ.Hg.