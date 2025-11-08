Leandro Trossard trở thành người quan trọng với HLV Mikel Arteta

Leandro Trossard, người từng tưởng chừng như sắp rời khỏi Arsenal, đã bất ngờ trở thành nhân tố chủ chốt và đáng tin cậy nhất trong đội hình của HLV Mikel Arteta mùa giải này. Chỉ vài tháng trước, với việc Arsenal chi tiêu mạnh tay hơn 250 triệu bảng vào mùa hè để mang về Eberechi Eze và Noni Madueke , cùng với trung phong Viktor Gyökeres, Trossard dường như đã rơi xuống vị trí thứ tư trong thứ tự ưu tiên bên cánh trái, và tin đồn về việc anh sắp ra đi là hoàn toàn có cơ sở.

Tuy nhiên, vào ngày 22- 8, cầu thủ 30 tuổi người Bỉ này đã ký hợp đồng mới với các điều khoản được cải thiện. HLV Arteta khẳng định: “Leo đã rất rõ ràng ngay từ đầu rằng cậu ấy muốn ở lại đây. Câu lạc bộ cũng rất rõ ràng rằng họ muốn Leo ở lại đây, và tôi cũng rất rõ ràng rằng tôi muốn cậu ấy ở đây. Cuối cùng, kết quả tốt đẹp đã đến.”

Sự trỗi dậy của "quân sư đáng tin cậy"

Mặc dù Trossard không phải là cầu thủ hào nhoáng nhất, anh luôn là một trong những phụ tá được Arteta tin cậy nhất. Kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm 2023, anh đã có 137 lần ra sân cho Arsenal trên mọi đấu trường – nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội hình. Arteta nhấn mạnh rằng Trossard "xứng đáng được công nhận" bằng một hợp đồng mới.

Tuy nhiên, vai trò của Trossard trong đội hình xuất phát luôn không ổn định, anh chỉ hoàn thành trọn vẹn 90 phút trong 23/136 lần ra sân cho Arsenal. Mùa này, sau khi ký hợp đồng mới, anh thậm chí còn bị cho dự bị trong bốn trận đầu tiên của Arsenal, chỉ được tung vào sân khi đội đã dẫn trước đậm.

Bước ngoặt lớn đến vào cuối tháng 8. Trong trận đấu Champions League với Athletic Bilbao, khi tỷ số vẫn là 0-0, Trossard được tung vào sân từ băng ghế dự bị và đã kiến tạo một bàn thắng, tự mình ghi thêm một bàn để mang về chiến thắng 2-0 cho Arsenal. Ngay cuối tuần đó, anh đã đá chính bên cánh trái trong trận gặp Manchester City và giữ vững vị trí của mình kể từ đó. Trossard hiện đã đá chính sáu trận Premier League liên tiếp – chuỗi trận dài thứ hai của anh tại câu lạc bộ.

Hiệu quả chiến thuật quan trọng

Điều khác biệt là lần này, Trossard không chỉ giữ vị trí vì không có lựa chọn nào khác. Dù Arsenal đã có chiều sâu tấn công sau mùa hè bận rộn, Trossard đã tự mình giành lấy chỗ đứng. Trong bối cảnh các ca chấn thương gần đây (Gyökeres, Martinelli) khiến Arteta lo lắng, vai trò của Trossard càng trở nên quan trọng.

Trossard không chỉ là một cầu thủ chăm chỉ, anh còn tạo ra những đóng góp then chốt trong những khoảnh khắc quan trọng. Anh ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Fulham hồi tháng trước (nơi Arsenal đã đánh rơi điểm số trong hai mùa giải trước đó) và ghi bàn quyết định trong trận Derby Bắc London trên sân nhà hồi tháng Giêng năm ngoái.

Quan trọng hơn, trong giai đoạn Arsenal cần sự trợ giúp từ bóng sống khi phần lớn thành công đến từ hàng phòng ngự chắc chắn và các tình huống cố định hiệu quả, Trossard đã trở thành một nguồn sáng tạo đáng kể. Cả hai pha kiến tạo liên tiếp gần đây của anh – cho Declan Rice tại Burnley và Mikel Merino tại Slavia Prague – đều đến từ các tình huống bóng sống.

Về mặt thống kê, Leandro Trossard là một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của Arsenal tính theo phút thi đấu:

Kể từ khi ra mắt, chỉ có Gabriel Jesus có tỷ lệ bàn thắng hoặc kiến tạo không tính penalty trên mỗi 90 phút tốt hơn (0.72) so với Trossard (0.67). Trong số các cầu thủ Arsenal đã chơi ít nhất 250 phút tại Premier League mùa này, chỉ có Bukayo Saka (0.27) và Eze (0.15) có chỉ số xA (kiến tạo dự kiến) từ bóng sống mỗi 90 phút cao hơn Trossard (0.13).

Chỉ có Gyökeres (0.29) có chỉ số xG (Bàn thắng dự kiến) từ bóng sống mỗi 90 phút cao hơn Trossard (0.20).

Trossard – cầu thủ lớn tuổi nhất thường xuyên ra sân – đang dần trở thành một thủ lĩnh và là một thành viên chủ chốt trong đội hình chính thay vì chỉ là một cầu thủ dự bị. Anh hiện là một trong những người được nghỉ ngơi ở cúp Liên đoàn và được rút ra sân sớm tại Champions League, nhằm chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn như chuyến làm khách sắp tới tới Sunderland.

Trossard có thể không phải là ngôi sao sáng nhất, nhưng sau khi tưởng chừng như đã ở bên kia sườn dốc, anh đang chứng minh mình là một cầu thủ quan trọng, người mà Arteta có thể hoàn toàn tin cậy trong cuộc đua danh hiệu.

LONG KHANG