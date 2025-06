Lấy cảm hứng từ bi kịch, Luis Enrique đã dẫn dắt PSG đến vinh quang bất diệt

Luis Enrique

Khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ Paris đã giăng một áp phích khổng lổ mô tả Luis và Xana, tái hiện khoảnh khắc ông cắm lá cờ xuống sân cùng cô bé sau khi vô địch Champions League với Barcelona năm 2015. “Thật xúc động với tấm băng rôn từ người hâm mộ dành cho gia đình tôi,” Luis Enrique chia sẻ. “Nhưng tôi luôn nghĩ về con gái mình.”

Đó là những tuần đầu tiên của ông tại Paris Saint-Germain, vào mùa thu năm 2023, khi ông đang cố gắng giới thiệu với đội bóng một cách tiếp cận mới. “Loạn xạ,” ông lắc đầu khi một ngôi sao khác vụng về thực hiện chỉ dẫn. “Hiện tại, điều này hơi sốc.” Tuyên ngôn lớn lao của Luis Enrique là áp dụng một hệ tư tưởng hiện đại cho PSG, lối chơi định vị dẫn đầu của Barcelona.

Vấn đề không chỉ là điều này xung đột với “trường phái Pháp”, theo lời giám đốc thể thao PSG Luis Campos. Mà là nó xung đột với mọi thứ mà PSG đã đại diện trong hơn một thập kỷ. Trong suốt quá trình này, Campos quan sát những buổi tập kỳ lạ và thực sự bật cười. Tuy nhiên, ông có thể cười vì ông nhìn thấy điều thực sự đang xảy ra. “Nếu chúng ta không vô địch năm nay, tôi chắc chắn chúng ta sẽ vô địch năm sau”, Campos tuyên bố trước trận chung kết tại Munich,

Campos có thể được chứng minh là đúng. Nhiều người sẽ ăn mừng chiến thắng của PSG trước Inter Milan, bất chấp việc câu lạc bộ Pháp thuộc sở hữu nhà nước Qatar gây tranh cãi. Sự ủng hộ này phần lớn nhờ vào HLV. Phần lớn điều đó đến từ một khoảnh khắc, giờ đây được chia sẻ đầy xúc động khi huấn luyện viên tận hưởng vinh quang.

Luis Enrique từng nói về cô con gái “bão tố, tuyệt vời” của mình, Xana. Vào năm 2019, cô bé được chẩn đoán mắc osteosarcoma, một dạng ung thư xương hiếm gặp. Cô bé đáng buồn đã qua đời vài tháng sau, ở tuổi lên chín. Với một người đàn ông sắc sảo trong mọi khía cạnh của bóng đá, dễ hiểu nếu Luis Enrique tức giận trước sự bất công này. Nhưng không phải vậy. Điều cảm động ở cảnh này là ông chỉ nhìn vào những điều tốt đẹp. “Con gái tôi đã sống cùng chúng tôi trong chín năm tuyệt vời. Chúng tôi có hàng ngàn kỷ niệm về con bé. Bạn có thể hỏi liệu tôi có coi mình là may mắn hay bất hạnh. Tôi coi mình là may mắn. Rất may mắn.”

Một trong những kỷ niệm đó là từ đúng 10 năm trước, tại một trận chung kết Champions League khác ở Đức, khi Luis Enrique giành huy chương duy nhất cho đến nay với Barcelona tại Olympiastadion ở Berlin. “Tôi có một bức ảnh tuyệt vời về con bé cắm lá cờ Barcelona xuống sân,” ông nói vào tháng Một. “Tôi muốn làm điều tương tự với lá cờ PSG. Con gái tôi sẽ không có mặt về mặt thể xác, nhưng con bé sẽ ở đó về mặt tinh thần, và điều đó rất quan trọng với tôi.”

Thật khó để không muốn đội bóng của ông giành chiến thắng sau những gì Luis Enrique nói với mọi người (đặc biệt là truyền thông), những gì ông vượt qua, những gì ông đã trải qua và – quan trọng nhất – tính cách của ông.

Các cầu thủ PSG giờ lắng nghe ông vì, theo lời một người trong nội bộ, “ông ấy chẳng quan tâm gì cả”. Ông không có thời gian cho chính trị ngôi sao nội bộ của PSG, hay những gánh nặng mà đội bóng từng cảm thấy, như việc Neymar và Kylian Mbappe vẫn chưa giành được Champions League. Luis Enrique không quan tâm đến bất kỳ điều đó. Một đội bóng trẻ nhờ đó chơi bóng mà không sợ hãi.

Luis Enrique đã tạo ra một PSG mới mẻ

Sự cứng rắn định hình sự nghiệp của Luis Enrique được kể nhiều, từ sự dũng cảm rời Real Madrid đến Barcelona khi còn là cầu thủ, đến việc sẵn sàng đối đầu với Lionel Messi khi làm huấn luyện viên. Điều nổi bật khi gặp Luis Enrique trực tiếp là sự trung thực cảm xúc, có thể nghe thấy khi ông nói về Xana. Ông có thể cuồng nhiệt, nhưng ông chân thành.

Đam mê bóng đá của Luis Enrique luôn được thể hiện

Tình yêu thuần khiết với bóng đá luôn hiện hữu. Ông có thể quát tháo Ousmane Dembele và đảo mắt vì những quả đá phạt “tệ hại” của anh, nhưng khi cầu thủ chạy cánh này bất ngờ vượt qua hậu vệ phải, Luis Enrique phấn khích: “Tuyệt vời, chỉ Ous mới làm được điều đó cho bạn.”

Luis Enrique giờ là một huấn luyện viên tinh tế nhất có thể, nhưng vẫn có sự nhân văn. Ông dành hàng giờ nghiên cứu phân tích, yêu thích dữ liệu và tin rằng “tương lai của bóng đá” là một huấn luyện viên theo dõi việc gây áp lực từ khán đài cao… trừ việc, ông sẽ ghét điều đó. Ông không thể không quát tháo một cầu thủ trước mặt khi họ quá thoải mái trong một tình huống một đối một.

Đó là lý do Campos và PSG có niềm tin. Họ có thể thấy cách Luis Enrique làm việc, và điều gì cần làm với đội bóng trẻ này. Một khoảnh khắc then chốt đã giúp ích. Suốt mùa 2023-24, Luis Enrique liên tục nói – với chút gay gắt – về việc đội bóng luôn phải làm việc cho Mbappe. Bạn có thể cảm nhận sự bực bội, từ một huấn luyện viên tin vào lối chơi gây áp lực không khoan nhượng. “Kylian không bao giờ phòng ngự… nên chúng tôi đã điều chỉnh hệ thống để cậu ấy chạy ít nhất có thể.” Nhưng trong phòng thay đồ trước một trận đấu, Luis Enrique bùng nổ và bảo Mbappe rằng anh tuyệt đối phải gây áp lực lên trung vệ phải. “Đây là một trận đấu!” ông hét lên. “Một chút bình thường không có hại,” Luis Enrique từng nói. Vì vậy, ông liên tục đùa cợt về vị thế siêu sao của Mbappe. “Ngài Mbappe, mời lối này!”

PSG đã tiến bộ kể từ khi bán Kylian Mbappe cho Real Madrid

Mbappe nghĩ gì bây giờ? Anh có thể gia nhập danh sách cùng Zlatan Ibrahimovic và Maxwell, những cầu thủ duy nhất gia nhập nhà vô địch châu Âu đương kim, rồi chứng kiến đội bóng cũ ngay lập tức giành cúp. Đó không phải may mắn. Việc Mbappe rời đi không chỉ làm nhẹ bầu không khí tại PSG. Nó còn đặc biệt hỗ trợ hệ tư tưởng của Luis Enrique.

Enrique đã thay đổi suy nghĩ về câu lạc bộ. Thực sự chỉ xoay quanh một người đàn ông. Và ông sẽ chủ yếu nghĩ về một cô bé.

