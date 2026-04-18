Lào vượt qua Thái Lan lấy vé vào bán kết giải U17 Đông Nam Á

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở giải U17 Đông Nam Á 2026 khi các cầu thủ U17 Lào ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Thái Lan vào chiều 18-4 để giành ngôi nhất bảng B, đồng thời lấy vé duy nhất của bảng này vào bán kết. Cũng từ trận thua trên, các cầu thủ trẻ Thái Lan đã sớm dừng bước.

Trước trận đấu này, các cầu thủ trẻ Thái Lan gặp áp lực lớn là phải thắng mới giành vé đi tiếp trước sự tranh chấp ngôi đầu bảng của cả hai đội Myanmar và Lào. Mọi thứ khởi đầu như ý của Thái Lan khi họ có bàn thắng mở tỷ số 1-0 ngay ở phút 14 từ pha lập công của Wipusit Scrichan.

Những nỗ lực của các cầu thủ Lào đã giúp họ tìm được bàn gỡ 1-1 ở phút 53 từ pha đá phạt trực tiếp của Anulak Singsawang. Cuộc rượt đuổi bàn thắng tiếp tục diễn ra hấp dẫn sau đó. Thái Lan vươn lên dẫn 2-1 vào phút 62 từ cú sút cận thành của Kelly Kualo.

Không hề nản chí, Lào đẩy cao đội hình tấn công trong quãng thời gian còn lại và cú đúp bàn thắng của Vilaisone vào các phút 71 và 76 đã giúp Lào ngược dòng giành chiến thắng 3-2 chung cuộc. Trận thắng này giúp Lào giành ngôi đầu bảng với 7 điểm, trong khi Thái Lan kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba khi có 3 điểm. Vị trí nhì bảng thuộc về Myanmar với 4 điểm.

Vòng đấu bảng sẽ khép lại vào ngày 19-4 với lượt trận cuối của bảng A giữa Indonesia – Việt Nam và Malaysia – Timor Leste. Các cầu thủ Việt Nam đang có 6 điểm nên chỉ cần hòa Indonesia là cũng đủ để giành ngôi đầu bảng. Đến nay đã xác định hai đội đầu tiên vào bán kết là Australia và Lào.

HLV đội U17 Thái Lan xin từ chức Ngay sau trận thua U17 Lào và bị loại từ vòng bảng, HLV U17 Thái Lan Sirisak Yodyatthai đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và tuyên bố từ chức. Nhà cầm quân này chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn LĐBĐ Thái Lan đã cho tôi cơ hội được làm nhiệm vụ. Giờ xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi muốn kết thúc vai trò huấn luyện viên trưởng của U17 Thái Lan. Cuối cùng, tôi mong muốn các cổ động viên đừng rời bỏ mà tiếp tục ủng hộ các vận động viên trẻ. Tôi tin rằng ai cũng còn tương lai và có thể tiếp tục phát triển”. Ảnh: FAT

LÊ ANH