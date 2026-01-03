Lào chia tay HLV Ha Hyeok Jun

HLV Ha Hyeok Jun. Ảnh: Aseanfootball.

Ông Ha Hyeok Jun đến với bóng đá Lào từ cuối năm 2024 và đã tạo được những dấu ấn đáng kể lên đội tuyển quốc gia nước này. Từ thể lực, lối chơi và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ Lào được nâng lên rõ rệt. Đội tuyển nước này đã từng bất ngờ cầm hòa Indonesia ngay trên sân khách ở ASIAN Cup 2024, trước đó là hòa Thái Lan 1-1 trong giai đoạn tập huấn trước thềm ASIAN Cup 2024.

Trên trang chủ của LĐBĐ Lào đã đánh giá cao giai đoạn ông Ha đồng hành cùng đội tuyển quốc gia nước này: “Cảm ơn huấn luyện viên Ha đã là HLV trưởng đội tuyển Lào và U23 Lào. Trong khoảng thời gian 1 năm 4 tháng đồng hành cùng đội tuyển quốc gia Lào, ông đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng của mình với HLV và các cầu thủ. Ông đã truyền cảm hứng và động lực cho các vận động viên Lào để luôn có niềm đam mê phát triển bản thân. Thay mặt LĐBĐ Lào, chúc ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, thành công, may mắn trong công việc mới”.

Dù vẫn chưa thể đưa bóng đá Lào tăng tốc một cách mạnh mẽ, bởi để làm mạnh đội tuyển quốc gia thường đi kèm theo nhiều yếu tố. Đó là con người, giải vô địch trong nước, các tuyến kế thừa… nhưng những gì mà nhà cầm quân người Hàn Quốc làm được với bóng đá Lào trong hơn 1 năm qua là đáng được ghi nhận.

LÊ ANH