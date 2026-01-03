Bóng đá trong nước

Lào chia tay HLV Ha Hyeok Jun

SGGPO

Tối 2-1, Liên đoàn bóng đá Lào đã chính thức thông báo việc chấm dứt hợp đồng với HLV người Hàn Quốc, ông Ha Hyeok Jun. Quyết định được cho là khá bất ngờ.

HLV Ha Hyeok Jun. Ảnh: Aseanfootball.
HLV Ha Hyeok Jun. Ảnh: Aseanfootball.

Ông Ha Hyeok Jun đến với bóng đá Lào từ cuối năm 2024 và đã tạo được những dấu ấn đáng kể lên đội tuyển quốc gia nước này. Từ thể lực, lối chơi và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ Lào được nâng lên rõ rệt. Đội tuyển nước này đã từng bất ngờ cầm hòa Indonesia ngay trên sân khách ở ASIAN Cup 2024, trước đó là hòa Thái Lan 1-1 trong giai đoạn tập huấn trước thềm ASIAN Cup 2024.

Trên trang chủ của LĐBĐ Lào đã đánh giá cao giai đoạn ông Ha đồng hành cùng đội tuyển quốc gia nước này: “Cảm ơn huấn luyện viên Ha đã là HLV trưởng đội tuyển Lào và U23 Lào. Trong khoảng thời gian 1 năm 4 tháng đồng hành cùng đội tuyển quốc gia Lào, ông đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng của mình với HLV và các cầu thủ. Ông đã truyền cảm hứng và động lực cho các vận động viên Lào để luôn có niềm đam mê phát triển bản thân. Thay mặt LĐBĐ Lào, chúc ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, thành công, may mắn trong công việc mới”.

Dù vẫn chưa thể đưa bóng đá Lào tăng tốc một cách mạnh mẽ, bởi để làm mạnh đội tuyển quốc gia thường đi kèm theo nhiều yếu tố. Đó là con người, giải vô địch trong nước, các tuyến kế thừa… nhưng những gì mà nhà cầm quân người Hàn Quốc làm được với bóng đá Lào trong hơn 1 năm qua là đáng được ghi nhận.

LÊ ANH

Từ khóa

LĐBĐ Lào Asian Cup 2024 Ha Hyeok Jun Đội tuyển quốc gia Lào U23 Lào Đội tuyển Lào Lào Đội tuyển quốc gia Mạnh khỏe Trang chủ

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn