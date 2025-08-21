Lãnh đạo VFF thăm và làm việc với LĐBĐ tỉnh Thanh Hóa

Trong khuôn khổ chương trình làm việc với các tổ chức thành viên, ngày 21-8, đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa.

LĐBĐ Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ công tác hành chính, văn phòng năm 2025 cho LĐBĐ Thanh Hóa.

Thay mặt LĐBĐ Thanh Hóa báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Tự – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐ Thanh Hóa đã điểm lại những kết quả nổi bật trong thời gian qua: phong trào bóng đá cộng đồng lan tỏa rộng khắp, công tác đào tạo trẻ được chú trọng, nhiều CLB thành viên hoạt động nền nếp. Đặc biệt, CLB Thanh Hóa đã khẳng định vị thế tại đấu trường quốc nội với chức vô địch Cúp Quốc gia 2023, Siêu cúp Quốc gia 2023-2024 và thành công trong việc duy trì sự ổn định ở V-League 1. Các đội trẻ thường xuyên giành huy chương ở các giải quốc gia…

Ông Nguyễn Duy Tự – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐ Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực và sự năng động của LĐBĐ Thanh Hóa, đồng thời nhấn mạnh Thanh Hóa là một trong những địa phương đã có bước phát triển gắn liền với Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030, đến nay là Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045. Chủ tịch VFF lưu ý, để phát triển bền vững, song song với việc đầu tư cho cơ sở vật chất, Thanh Hóa cần quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ huấn luyện viên, trọng tài đến hướng dẫn viên phong trào. Về phía VFF sẽ hỗ trợ bằng việc tổ chức các lớp tập huấn, đồng thời sẵn sàng phối hợp đưa các giải bóng đá phong trào cấp quốc gia về địa phương.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ

Đối với công tác phát triển CLB và cải thiện cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định VFF sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong việc hỗ trợ kiến nghị bằng văn bản tới các cấp có thẩm quyền, với điều kiện địa phương chuẩn bị đầy đủ các đề xuất cụ thể.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng đánh giá cao đề xuất về xây dựng bệnh viện phục hồi chức năng cho vận động viên của bóng đá Thanh Hóa, cho rằng đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển hiện đại. Kết thúc buổi làm việc, ông Tuấn khuyến khích LĐBĐ Thanh Hóa sớm triển khai Đại hội nhiệm kỳ mới nhằm kiện toàn tổ chức, tạo nền tảng cho những mục tiêu dài hạn.

ĐOÀN NHẬT